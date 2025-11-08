Rapid Nógrádi Györggyel: Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból

A szakértő szerint a washingtoni megbeszélés minden magyar szempontból kiemelkedő sikerrel zárult. Magyarország történelmi jelentőségű döntés eredményeként teljes mentességet kapott az orosz olaj- és gázszankciók alól, ami Nógrádi szerint „a rezsicsökkentés és az energiaellátás megvédését” jelenti. Hozzátette: a megállapodás biztosítja, hogy a Barátság- és a Török áramlat vezetéken keresztül továbbra is érkezhet orosz energiahordozó, és lehetővé teszi a paksi bővítés folytatását is.
A Magyar Nemzet Rapid podcastjában Tóth Tamás Antal beszélgetett Nógrádi Györggyel, a lap főmunkatársával, biztonságpolitikai szakértővel az Orbán–Trump-találkozó jelentőségéről. Történelmi diplomáciai sikernek nevezte Nógrádi György az Orbán–Trump-találkozót, amely szerinte új szintre emelte a magyar–amerikai kapcsolatokat. A biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott: Magyarország megőrizte energetikai mozgásterét, Orbán Viktor pedig „győztesként tért haza Washingtonból”.
Nógrádi György felidézte, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok több mint másfél évszázadra nyúlnak vissza. Az első amerikai konzul 1869-ben érkezett Budapestre, azóta pedig – néhány történelmi megszakítással – folyamatos a diplomáciai együttműködés.
A rendszerváltás óta minden magyar kormányfő igyekezett eljutni Washingtonba, de – mint a szakértő fogalmazott – „Orbán Viktor több amerikai elnökkel találkozott, mint az összes rendszerváltás utáni miniszterelnök együttvéve”.
A biztonságpolitikai szakértő szerint a mostani csúcs „nem egyszerűen egy hivatalos tárgyalás volt, hanem két barát találkozója”. Trump a Fehér Házban személyesen várta Orbán Viktort, átölelte, és nyilvánosan „nagyszerű vezetőnek” nevezte a magyar miniszterelnököt. Nógrádi György szerint ez a személyes viszony és a kölcsönös tisztelet tette lehetővé, hogy a tárgyalások eredményesek legyenek.
A beszélgetésben kitértek arra is, hogy a Fehér Ház Orbán Viktort különleges körülmények között fogadta,
ugyanabban a vendégházban szállásolták el, ahol korábban a brit uralkodót és Charles de Gaulle-t is – ez Nógrádi szerint „világosan jelzi Magyarország megemelkedett presztízsét”.
A szakértő rámutatott: a republikánus vezetés alatt a magyar–amerikai viszony új lendületet vett, míg a demokraták idején „mélypontra süllyedt”. Biden elnökségét „gyenge, korrupciós botrányokkal terhelt időszaknak” nevezte, míg Trump szerinte „stabilitást, kiszámíthatóságot és kölcsönös tiszteletet” hozott a kétoldalú kapcsolatokba.
Nógrádi úgy fogalmazott:
a washingtoni csúcs eredményei azt bizonyítják, hogy Magyarország ma már több mint regionális szereplő – „az Egyesült Államok stratégiai szövetségese Európában”.
A békekezdeményezéseket és a háború lezárásának igényét is közös álláspontként említette, miközben élesen bírálta Brüsszelt, amely szerinte nehezen fogadja el Magyarország diplomáciai súlyának növekedését.
A Rapid adásában a szakértő azzal zárta gondolatait: a mostani csúcstalálkozó új szintre emelte a magyar–amerikai kapcsolatokat, és Orbán Viktor „egyértelműen győztesként” tért haza Washingtonból.
Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor: Megcsináltuk!
Irány haza! – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez a miniszterelnök.
Orbán Viktor: A magyar nap Washingtonban teljes siker
A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban tett közzé bejegyzést.
Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni
Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban.
Kiderült, miről beszélgetett Orbán Viktor Donald Trumppal a színfalak mögött + videó
A miniszterelnök elárult néhány részletet arról, hogy miről beszélgetett az amerikai elnökkel.
