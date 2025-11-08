Rapid Nógrádi Györggyel: Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból

Nógrádi György felidézte, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok több mint másfél évszázadra nyúlnak vissza. Az első amerikai konzul 1869-ben érkezett Budapestre, azóta pedig – néhány történelmi megszakítással – folyamatos a diplomáciai együttműködés.

A rendszerváltás óta minden magyar kormányfő igyekezett eljutni Washingtonba, de – mint a szakértő fogalmazott – „Orbán Viktor több amerikai elnökkel találkozott, mint az összes rendszerváltás utáni miniszterelnök együttvéve”.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a mostani csúcs „nem egyszerűen egy hivatalos tárgyalás volt, hanem két barát találkozója”. Trump a Fehér Házban személyesen várta Orbán Viktort, átölelte, és nyilvánosan „nagyszerű vezetőnek” nevezte a magyar miniszterelnököt. Nógrádi György szerint ez a személyes viszony és a kölcsönös tisztelet tette lehetővé, hogy a tárgyalások eredményesek legyenek.

A beszélgetésben kitértek arra is, hogy a Fehér Ház Orbán Viktort különleges körülmények között fogadta,

ugyanabban a vendégházban szállásolták el, ahol korábban a brit uralkodót és Charles de Gaulle-t is – ez Nógrádi szerint „világosan jelzi Magyarország megemelkedett presztízsét”.