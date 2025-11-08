Csúcson a magyar–amerikai kapcsolatok + videó

Magyar–amerikai aranykor – írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Szijjártó Péter szintén új képeket mutatott Facebook-oldalán.
A külgazdasági és külügyminiszter egy videót is megosztott arról, ahogy Donald Trump Orbán Viktort méltatja.
Magyar–amerikai aranykor – írta bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Szijjártó Péter szintén új képeket mutatott Facebook-oldalán.
A külgazdasági és külügyminiszter egy videót is megosztott arról, ahogy Donald Trump Orbán Viktort méltatja.
Magyarország megőrizte energetikai mozgásterét – emelte ki Nógrádi György.
Talán az elmúlt 35 évben Amerika és Magyarország között ilyen mélységű, ilyen fontosságú és ilyen súlyú megbeszélésre nem is nagyon került még sor – fogalmazott Lázár János a washingtoni tárgyalások kapcsán.
A feszültség előzménye, hogy az Európai Unió májusban szankciós listára tett két nagy orosz halászati vállalatot.
A Trump–Orbán-találkozó sikere kapcsán posztolt Kocsis Máté.
Magyarország megőrizte energetikai mozgásterét – emelte ki Nógrádi György.
Talán az elmúlt 35 évben Amerika és Magyarország között ilyen mélységű, ilyen fontosságú és ilyen súlyú megbeszélésre nem is nagyon került még sor – fogalmazott Lázár János a washingtoni tárgyalások kapcsán.
A feszültség előzménye, hogy az Európai Unió májusban szankciós listára tett két nagy orosz halászati vállalatot.
A Trump–Orbán-találkozó sikere kapcsán posztolt Kocsis Máté.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.