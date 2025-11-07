Trump a Magyar Nemzetnek: Orbán Viktor nagyszerű vezető + videó

„A tény az, hogy ő egy nagyszerű vezető, és mindenhol tisztelik. Vannak akik nem feltétlenül szeretik őt, de azok a vezetők tévedtek” –mondta Donald Trump Orbán Viktort méltatva.

Donald Trump és Orbán Viktor

Ha megnézzük a bevándorláshoz és más dolgokhoz való hozzáállását, ha megnézzük Európát, akkor láthatjuk, hogy hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén. Ez nagyon súlyosan árt nekik. Ő nem követett el hibát a bevándorlás terén. Ezért mindenki tiszteli. Néhányan kedvelik. És elmondhatom, hogy én kedvelem és tisztelem. Magyarországot megfelelően vezeti. És ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választásokon

– mondta az Egyesült Államok elnöke, majd Orbán Viktor is reagált a kérdésre.