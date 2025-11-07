Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott

Orbán Viktor

Trump a Magyar Nemzetnek: Orbán Viktor nagyszerű vezető + videó

A magyar miniszterelnököt a Fehér Házban fogadta az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva ismét elismerőleg méltatta Orbán Viktort.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 20:13
Donald Trump a Fehér Házban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
„A tény az, hogy ő egy nagyszerű vezető, és mindenhol tisztelik. Vannak akik nem feltétlenül szeretik őt, de azok a vezetők tévedtek” –mondta Donald Trump Orbán Viktort méltatva.

Donald Trump és Orbán Viktor
Donald Trump és Orbán Viktor 

Ha megnézzük a bevándorláshoz és más dolgokhoz való hozzáállását, ha megnézzük Európát, akkor láthatjuk, hogy hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén. Ez nagyon súlyosan árt nekik. Ő nem követett el hibát a bevándorlás terén. Ezért mindenki tiszteli. Néhányan kedvelik. És elmondhatom, hogy én kedvelem és tisztelem. Magyarországot megfelelően vezeti. És ezért lesz nagyon sikeres a közelgő választásokon

– mondta az Egyesült Államok elnöke, majd Orbán Viktor is reagált a kérdésre.

Mi vagyunk az egyetlen kormány Európában, amely modern kereszténynek tekinti magát. Az összes többi Európában alapvetően liberális baloldali kormány. Ezért 2010 óta igyekszünk olyat tenni, ami eltér a többiekétől, még filozófiai szinten is, és a gyakorlatban is, ahogy az elnök úr is leírta, például a migráció terén. Tehát mi egyfajta különleges sziget vagyunk a liberális óceánban, Európában. Ez a megfelelő kategória annak leírására, amit csinálunk. 

– fogalmazott Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: APF)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

