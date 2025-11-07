Donald TrumpOrbán ViktorTrump-Orbán-csúcsSzijjártó Péterdelegáció

Így érkezett meg az amerikai delegáció a tárgyalásokra + videó

Hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Szijjártó Péter korábban elárulta, hogy a mai tárgyalás nagy jelentőséggel bír.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 16:44
Az amerikai delegáció útnak indult
Az amerikai delegáció útnak indult Fotó: JUNG YEON-JE Forrás: AFP
Hamarosan kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök egyeztetése. A találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek. 

Az amerikai delegáció már úton van a Fehér házba
Orbán Viktor Donald Trumppal találkozik
Fotó: AFP

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videója szerint az amerikai delegáció elindult a washingtoni tárgyalási helyszínre. Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy ma nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében.

Borítókép: Az amerikai delegáció útnak indult (Fotó: AFP)

