Hamarosan kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök egyeztetése. A találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek.
Így érkezett meg az amerikai delegáció a tárgyalásokra + videó
Hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Washingtonban Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. Szijjártó Péter korábban elárulta, hogy a mai tárgyalás nagy jelentőséggel bír.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videója szerint az amerikai delegáció elindult a washingtoni tárgyalási helyszínre. Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy ma nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében.
További Külföld híreink
Borítókép: Az amerikai delegáció útnak indult (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Mindenki készenlétben
Hamarosan érkezünk – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Robert C. Castel: Pokrovszk elvesztése fordulópontot jelenthet a háborúban
A szakértő értékelte az orosz–ukrán háború friss fejleményeit.
Amerikai - magyar csúcstalálkozó: Orbán Viktor megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump fogadta az ajtóban
A mai a hatodik Orbán-Trump találkozó.
Orbán Balázs: Az amerikai kormány le akarja zárni a háborút
A miniszterelnök politikai igazgatója Washingtonba tartva nyilatkozott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Mindenki készenlétben
Hamarosan érkezünk – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
Robert C. Castel: Pokrovszk elvesztése fordulópontot jelenthet a háborúban
A szakértő értékelte az orosz–ukrán háború friss fejleményeit.
Amerikai - magyar csúcstalálkozó: Orbán Viktor megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump fogadta az ajtóban
A mai a hatodik Orbán-Trump találkozó.
Orbán Balázs: Az amerikai kormány le akarja zárni a háborút
A miniszterelnök politikai igazgatója Washingtonba tartva nyilatkozott.