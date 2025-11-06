Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Van egy nagy terv, ezt mondta lapunknak Orbán Viktor Washington felé tartva. A kormányfő az interjúban arról is beszélt, hogy milyen eredményekre számít a Donald Trumppal való tárgyalásaitól, de a budapesti békecsúcsról is szó esett.

Hagyánek Andrea
2025. 11. 06. 20:44
Orbán Viktor, magyar miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt fél évben kiiktattuk azokat a rossz és hibás intézkedéseket, amelyeket még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködésben – jelentette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Orbán Viktor.

Orbán Viktor és Donald Trump
Orbán Viktor elmondta, hogy új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben
Fotó: YOAN VALAT/POOL

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy vannak pontok, amelyeket meg kell oldani, és vannak célok, amelyeket el lehet érni. Úgy vélte, a tárgyalások erről fognak szólni. 

Nagy gond például az amerikai szankciós rendszer az orosz fosszilis energiahordozókra vonatkozóan, amely ha így marad, az Magyarország számára rendkívül kedvezőtlen lenne. A háztartásoknak is, és a vállalkozásoknak is problémát okoz. Eredményeket és célokat szeretnénk elérni. Van együttműködési lehetőség például a tudományban, a kutatásban, az energetikai, vagy a katonai területeken, ott pedig ki akarom használni a lehetőséget. A tárgyalásokat jól előkészítettük, így a siker nagyon komoly esélyével érkezem most ide

– emelte ki. Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók kapcsán kifejtette: el fogja mondani az amerikai elnöknek, hogy a döntés milyen helyzetbe hozza Magyarországot. Mint mondta, néhány vállalat és ország kapott már felmentést a szankciók alól. – Vannak komoly érveim, amelyek alapján azt kérem tőle, hogy bennünket is tegyen fel arra a listára, amelyen lévők érthető és vállalható okokból felmentést kapnak a szankciók alól – szögezte le. 

Orbán Viktor lapunknak beszélt arról is, hogy új, gyümölcsöző szakaszba léptek az amerikai–magyar kapcsolatok. – Aki Amerikába utazik, az már most is érzi, hiszen a Bidenék által bevezetett büntető vízumrendszert hatályon kívül helyeztük, tehát a lehető legkönnyebb módon tudnak a magyar emberek Amerikába utazni. Sokan vannak, akiknek ez fontos, mert itt tanulnak, itt dolgoznak vagy itt élnek a rokonaik – mondta a miniszterelnök és hozzátette, azok is érzik a jó kapcsolatot, akik olyan településen laknak, ahol az elmúlt hónapokban sikerült amerikai befektetéseket létrehozni. 

Hét ilyen befektetés is történt. Akik ott élnek, azok mind munkahelyhez, magasabb fizetésű álláshoz jutottak, sőt rá tudtak kapcsolódni amerikai befektetések kiszolgálására, tehát üzleti lehetőséget kaptak magyar kis- és középvállalkozások

– magyarázta a miniszterelnök. 

Kijelentette ugyanakkor, hogy a magyar háztartások érdekeit most meg kell védenie az Egyesült Államokban. 

Ha nem tudom elérni a szankciók megváltoztatását Amerikában, akkor szinte kivédhetetlen mértékű, súlyos következményekkel járó áremelkedés következik be a háztartások rezsiszámláin. Ezt nekem el kell hárítanom, itt most meg kell védeni a magyar háztartások érdekeit. Hasonló bajjal néznének szembe a vállalkozások is

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Mint mondta, „ha sikerül megállapodnom energetikai kérdésekben, néhány katonai kérdésben, akkor az ország biztonságának és további amerikai befektetések érkezésén keresztül a gazdaságnak is jót teszünk, és ezt mind érezni fogják az emberek”. 

Ráadásul ha mi békét is tudnánk teremteni, az nemcsak a magyar családokat, hanem Európa minden családját kihozná a bajból, mert végre az a dugó, amely ma lefojtja az európai gazdaság növekedését, benne Magyarországét is, kikerülne az üvegből. Így hirtelen a gazdasági növekedés Európa-szerte egy nagyságrenddel nagyobb lehetne

– emelte ki a miniszterelnök. 

Orbán Viktor szerint emellett szükség van egy új biztonsági rendszerre is. – Ebben az európai biztonsági rendszerben részt kell vennie az országnak és a többi európai államnak olyan katonai képességekkel, amelyek minden orosz fenyegetéssel szemben meg tudják védeni az európai kontinenst. Ezt hívjuk egyensúlynak. Ha ezt nem hozzuk létre, akkor a következő nemzedék katonai háborús fenyegetés árnyékában kell hogy leélje az életét – fejtette ki a miniszterelnök. 

A budapesti békecsúcsról, Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójáról szólva kijelentette, hogy bármelyik nap megtörténhet. Mint mondta: 

Van egy-két rendezetlen kérdés az amerikai–orosz tárgyalásokban. Ha ezt megoldják, napokon belül létrejöhet a budapesti békecsúcs, és onnantól kezdve a felek megállapodásától függően bekövetkezhet a tűzszünet és a béke.

Úgy vélte, nem volna szükség semmilyen magyar békemisszióra, hogyha a nagy európai államok belátnák, hogy a frontvonalon ennek a háborúnak nincsen megoldása. 

A miniszterelnök azt is elmondta, semmi oka arra, hogy izguljon a tárgyalás miatt.

Hatodik találkozóm lesz az elnökkel, most már hova izguljak? És ha jól számolom, akkor ő az ötödik amerikai elnök, akivel tárgyalni fogok. Nem ma kezdtem ezt a szakmát, nagyon jó stábom van, a delegációkban erős, komoly emberek vannak, nem történhet probléma. Még ha az én formám hanyatlana is hirtelen, ott vannak mellettem azok az emberek, akik ilyenkor kisegítenek. Semmi okom arra, hogy izguljak, minden dossziét ismerek. A tárgyalópartnerem álláspontját is ismerem, látom, hol egyezünk, hol kell még kompromisszumot kötni

– tette világossá a kormányfő. Hozzátette, nem ellenségekhez mennek, hanem a szövetségeseikhez. – Azért ez más, mint amikor Brüsszelbe megyek, ahol még hátul is szemem kell hogy legyen, nehogy baj történjen – fogalmazott. 

Végezetül a miniszterelnök kiemelte, most az a fontos, hogy Magyarországon kívül tartsák a háborút és a következő évtized gazdasági fejlődéséhez szükséges előfeltételeket megteremtsék – részben biztonságot, részint a fejlett hadiipart. Ehhez technológiai és üzleti partnerek kellenek. 

Bárhova megyek a világon, legyen az Oroszország, Kína, az arabok, vagy a török világ, vagy éppen Amerika, ehhez keresem a partnereket, és szépen gyarapodik a barátaim száma. Egyre nő azon országok száma, amelyek abban érdekeltek, hogy Magyarország sikeres legyen. Majd egyszer be kell kerítenem Brüsszelt is, de ez egy másik, későbbi feladat

– mondta a Magyar Nemzetnek Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

