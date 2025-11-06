Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

– Van egy nagy tervünk, hogy miután az elmúlt fél évben kiiktattuk azokat a rossz és hibás intézkedéseket, amelyeket még a Biden-kormányzat vezetett be Magyarországgal szemben, most nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködésben – jelentette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, hogy új fejezet nyílik az amerikai–magyar együttműködésben

Fotó: YOAN VALAT/POOL

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy vannak pontok, amelyeket meg kell oldani, és vannak célok, amelyeket el lehet érni. Úgy vélte, a tárgyalások erről fognak szólni.

Nagy gond például az amerikai szankciós rendszer az orosz fosszilis energiahordozókra vonatkozóan, amely ha így marad, az Magyarország számára rendkívül kedvezőtlen lenne. A háztartásoknak is, és a vállalkozásoknak is problémát okoz. Eredményeket és célokat szeretnénk elérni. Van együttműködési lehetőség például a tudományban, a kutatásban, az energetikai, vagy a katonai területeken, ott pedig ki akarom használni a lehetőséget. A tárgyalásokat jól előkészítettük, így a siker nagyon komoly esélyével érkezem most ide

– emelte ki. Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók kapcsán kifejtette: el fogja mondani az amerikai elnöknek, hogy a döntés milyen helyzetbe hozza Magyarországot. Mint mondta, néhány vállalat és ország kapott már felmentést a szankciók alól. – Vannak komoly érveim, amelyek alapján azt kérem tőle, hogy bennünket is tegyen fel arra a listára, amelyen lévők érthető és vállalható okokból felmentést kapnak a szankciók alól – szögezte le.