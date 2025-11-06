Szijjártó Péter: Trump visszatérése új lendületet adott az együttműködésnek

Szijjártó Péter izlandi bejelentkezése alkalmából elmondta, hogy a találkozó fő témája a gazdasági együttműködés további erősítése lesz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Mint mondta, a Biden-adminisztráció idején a gazdasági kapcsolatok gyakorlatilag összeomlottak, de Trump hivatalba lépése óta sikerült újraépíteni az együttműködést, és az elmúlt tíz hónapban már kilenc amerikai beruházásról számolhatott be a magyar fél.

Szijjártó Péter javuló adatokról számolt be

Szijjártó Péter kiemelte:

Amióta Donald Trump hivatalba lépett, azóta kilenc amerikai vállalati beruházást tudtunk bejelenteni Magyarországon. Holnap véglegesíteni fogjuk a gazdasági együttműködésünk fejlesztéséről szóló megállapodást, amelynek értelmében még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni.

Ezek összesen százmilliárd forint értékű fejlesztést jelentenek, több száz új munkahelyet teremtve Budapesten és vidéki városokban, olyan ágazatokban, mint az informatika, elektronika és orvostechnika.

A miniszter hangsúlyozta:

Ezen beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei évben 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön Magyarországra. Ez évtizedes rekord. Az elmúlt 11 évben ehhez fogható adat nem volt.

Szijjártó Péter szerint Donald Trump visszatérése a Fehér Házba a magyar–amerikai kapcsolatok egyik legfontosabb fordulópontja, amely újra bizalmat és lendületet hozott a két ország együttműködésébe. A tárcavezető végül kiemelte: