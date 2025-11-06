Komoly diplomáciai és politikai súlya van Orbán Viktor és Trump találkozójának

Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa szerint Orbán Viktor washingtoni látogatása jól előkészített diplomáciai akció, amely több területen is érdemi eredményeket hozhat. A szakértő úgy látja, a tárgyalások középpontjában gazdasági és energetikai kérdések állnak majd, és akár halasztást is kaphat Magyarország az orosz olajtól való leválásra. Mint mondta, egy sikeres tárgyalássorozat eléggé sok pozitív hozadékkal járhat – a kormány és a magyar gazdaság számára egyaránt.

Orbán Viktor washingtoni látogatása jól előkészített diplomáciai akció, amely több területen is érdemi eredményeket hozhat (Fotó: AFP)

Milyen diplomáciai jelentőséggel bír a két vezető találkozója? Lehet-e ez az esemény újabb feszültségforrás az Európai Unió és Magyarország kapcsolatában? És milyen üzenetet hordozhat mindez a hazai közvélemény számára? Ezekre a kérdésekre Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa válaszolt lapunknak.

Komoly diplomáciai súlya van Orbán Viktor és Trump találkozójának

Magyarics Tamás kifejtette, hogy nyilvánvalóan egy nagy delegáció megy, különböző szakpolitikusokkal és üzletemberekkel, tehát ez már eleve azt jelzi, hogy komoly tárgyalások lesznek a két fél között.

Úgy fogalmazott, megállapodások is várhatók, elsősorban gazdasági téren, a befektetéseket illetően vagy akár olyan téren, amit nagyon vár a magyar kormány, hogy az energiabeszerzésnél egyfajta mentességet kapjon egy időre az orosz olajtól való lecsatlakozásra.

Hozzátette, erre tulajdonképpen van is remény, hiszen a magyar kormánynak elég erős érvei, (geopolitikai, technikai) vannak ezt illetően.

Nagyon fontos az, hogy Orbán Viktor és Donald Trump egy zárt ajtók mögötti kétoldalú tárgyalást is folytatni fog

– emelte ki a szakértő.

Magyarics Tamás szerint ez megint csak egy elég jelentős politikai eredmény. Úgy vélte, nyilvánvalóan napirendre kerülnek majd olyan kérdések, amelyek részben az energiabiztonsághoz, részben az orosz–ukrán háborúhoz és annak lehetséges megoldásához kapcsolódnak, valamint szóba kerülhet a budapesti békecsúcs megrendezése is. Hozzátette, hogy a szimbolikát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Emlékeztetett, hogy Orbán Viktort a Blair House-ban szállásolja el az amerikai kormány, ahol csak a kiemelt vendégek kapnak elhelyezést, tehát szimbolikában, témában és főleg a két országot érintő politikai, gazdasági kérdéseket illetően rendkívül jelentősnek mutatkozik ez a találkozó.