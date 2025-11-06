Orbán ViktorpatriótaWashingtonmagyar kormányDonald Trumporosz olajgazdaságpolitikaamerikai elnök

Komoly diplomáciai és politikai súlya van Orbán Viktor és Trump találkozójának

Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel folytat tárgyalásokat. A találkozó jelentőségét az adja, hogy nem csupán politikai szimbolikáról van szó: a delegáció összetétele és a napirenden várható témák komoly gazdasági és diplomáciai súlyt kölcsönöznek az eseménynek. Ideológiai értelemben is két olyan vezető találkozik, akik jobban megértik egymást, mint Orbán Viktor és a liberális mainstream Nyugat-Európában. Magyarics Tamást, az ELTE professor emeritusát kérdeztük a találkozó jelentőségéről.

Sebők Barbara
2025. 11. 06. 13:06
Pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa szerint Orbán Viktor washingtoni látogatása jól előkészített diplomáciai akció, amely több területen is érdemi eredményeket hozhat. A szakértő úgy látja, a tárgyalások középpontjában gazdasági és energetikai kérdések állnak majd, és akár halasztást is kaphat Magyarország az orosz olajtól való leválásra. Mint mondta, egy sikeres tárgyalássorozat eléggé sok pozitív hozadékkal járhat – a kormány és a magyar gazdaság számára egyaránt.

Orbán Viktor washingtoni látogatása jól előkészített diplomáciai akció, amely több területen is érdemi eredményeket hozhat
Orbán Viktor washingtoni látogatása jól előkészített diplomáciai akció, amely több területen is érdemi eredményeket hozhat (Fotó: AFP)

Milyen diplomáciai jelentőséggel bír a két vezető találkozója? Lehet-e ez az esemény újabb feszültségforrás az Európai Unió és Magyarország kapcsolatában? És milyen üzenetet hordozhat mindez a hazai közvélemény számára? Ezekre a kérdésekre Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa válaszolt lapunknak. 

Komoly diplomáciai súlya van Orbán Viktor és Trump találkozójának

Magyarics Tamás kifejtette, hogy nyilvánvalóan egy nagy delegáció megy, különböző szakpolitikusokkal és üzletemberekkel, tehát ez már eleve azt jelzi, hogy komoly tárgyalások lesznek a két fél között. 

Úgy fogalmazott, megállapodások is várhatók, elsősorban gazdasági téren, a befektetéseket illetően vagy akár olyan téren, amit nagyon vár a magyar kormány, hogy az energiabeszerzésnél egyfajta mentességet kapjon egy időre az orosz olajtól való lecsatlakozásra.

Hozzátette, erre tulajdonképpen van is remény, hiszen a magyar kormánynak elég erős érvei, (geopolitikai, technikai) vannak ezt illetően.

Nagyon fontos az, hogy Orbán Viktor és Donald Trump egy zárt ajtók mögötti kétoldalú tárgyalást is folytatni fog

 – emelte ki a szakértő.

Magyarics Tamás szerint ez megint csak egy elég jelentős politikai eredmény. Úgy vélte, nyilvánvalóan napirendre kerülnek majd olyan kérdések, amelyek részben az energiabiztonsághoz, részben az orosz–ukrán háborúhoz és annak lehetséges megoldásához kapcsolódnak, valamint szóba kerülhet a budapesti békecsúcs megrendezése is. Hozzátette, hogy a szimbolikát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Emlékeztetett, hogy Orbán Viktort a Blair House-ban szállásolja el az amerikai kormány, ahol csak a kiemelt vendégek kapnak elhelyezést, tehát szimbolikában, témában és főleg a két országot érintő politikai, gazdasági kérdéseket illetően rendkívül jelentősnek mutatkozik ez a találkozó. 

Magyarics Tamás megjegyezte: nem is nagyon emlékszik rá, hogy ilyen jelentős delegáció ment volna ki az Egyesült Államokba tárgyalni. Mint mondta, ez ugyan nem teljesen precedens nélküli, hiszen korábban is hallhattunk arról, hogy különböző szakminiszterek eléggé mélyreható megbeszéléseket folytattak Szijjártó Péter és Marco Rubio vagy éppen a külügyminiszter-helyettes, Christopher Landau részvételével. 

Úgy látja, most egy nagyon jól előkészített találkozóról van szó, ami a magyar diplomácia sikere, mivel sikerült számos fontos témát napirendre venni – a hadiipari együttműködéstől kezdve a befektetésekig, az energetikai együttműködésen és a nukleáris technológián át. 

Hozzátette, várhatóan szóba kerülhetnek olyan kérdések is, mint a kettős adóztatás megszüntetése, ami nagyon fontos a befektetői környezet szempontjából.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e ez a találkozó egy újabb feszültségforrás az Európai Unió és Magyarország viszonyában, Magyarics Tamás úgy válaszolt: tulajdonképpen nem várható ilyen következmény, mivel „ami nem kerül majd napirendre, azok a kereskedelmi kérdések”. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország, mint az Európai Unió tagja, „nem tud külön tárgyalni” ilyen ügyekben. Hozzátette, ha az Egyesült Államok esetleg mentességet adna Magyarországnak az olajbeszerzés terén, „az Uniót nem kellene, hogy nagyon felháborítsa”, hiszen – mint mondta – „a németek is kérnek ilyet”. 

Véleménye szerint az Uniónak, ha jogalapja lenne felháborodni, „akkor egy alternatívát kellene adni jelen pillanatban, de ez nem mutatkozik”.

Magyarics Tamás szerint az, hogy a magyar kormány Ukrajna ügyében esetleg „az Egyesült Államokat és Oroszországot közös asztal mellett szeretné látni”, egyáltalán nem új gondolat. Úgy vélte, ennek „örülni kellene Európában is”, hiszen az orosz–ukrán háború Európának is komoly problémákat okoz – „biztonságpolitikában, gazdaságilag, pénzügyileg” egyaránt. Hozzátette, mindezek miatt „ezt a konfliktust le kellene zárni.”

Tehát nem hiszem, hogy emiatt az Európai Uniónak úgymond föl kellene háborodni. Nyilvánvalóan lesznek fanyalgó hangok, de ez megszokott dolog.

Úgy látja, néhányaknak ez nem tetszik majd, főleg azért, mert két olyan politikus találkozik, „akik patrióta gazdaságpolitikát folytatnak, ideológiamentes és biztonságpolitikai alapokon állnak, nem ideológiáknak alárendelten, mint mondjuk a Biden-adminisztráció”. Hozzátette, ideológiai értelemben is „két olyan vezető találkozik, akik jobban megértik egymást, mint mondjuk Orbán Viktor és a liberális mainstream Nyugat-Európában.”

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Magyarics Tamás szerint a találkozó egyértelműen Orbán Viktor politikai súlyát növeli a magyar közvélemény szemében Fotó:MTI

Magyarics Tamás szerint a találkozó egyértelműen Orbán Viktor politikai súlyát növeli a magyar közvélemény szemében.

Úgy véli, ha a kormánynak, s Orbán Viktornak személyesen sikerülne előrelépni a találkozón, „akkor az az egész magyar gazdaságra, és a gazdaságon belül az emberek mindennapjaira is kihatna”.

Hozzátette, hogy ha sikerülne még több amerikai befektetést hozni, az „munkahelyeket teremtene, és nyilvánvalóan megint csak javítaná a kormány megítélését.” Összegzésként Magyarics Tamás hangsúlyozta: „eléggé sok pozitív hozadéka lehet annak, ha egy sikeres tárgyalássorozatot tudhat maga mögött a kormány.”

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

