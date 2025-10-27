Orosz olaj: Washington lépéseket vár Magyarországtól, de nyitott az együttműködésre

Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete közölte, hogy Washington felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy készítsenek konkrét tervet az orosz olajról való fokozatos leválás érdekében. A diplomata szerint míg a térség más országai már tettek lépéseket ebbe az irányba, Budapest eddig nem dolgozott ki stratégiát, és nem mutatott különösebb kezdeményezést. Whitaker hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is együtt kíván működni Magyarországgal, valamint olyan szomszédos államokkal, például Horvátországgal, amelyek segítséget nyújthatnak az átállásban – számolt be róla a Fox.

Fotó: DOMINIC GWINN / Middle East Images

Whitaker legutóbbi kijelentésében kiemelte, hogy Donald Trump kezében van minden szükséges tárgyalási eszköz, miközben Oroszország helyzete egyre gyengül.