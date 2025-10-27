OroszországMatt WhitakerEgyesült ÁllamokMagyarországorosz olajSzijjártó Péter

Orosz olaj: Washington lépéseket vár Magyarországtól, de nyitott az együttműködésre

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matt Whitaker közölte, hogy Washington elvárja Magyarországtól az orosz energiahordozókról való leválás érdekében tett konkrét lépéseket. Magyarország azonban kitart a pragmatikus álláspontja mellett: Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a földrajzi adottságai miatt az ország nem tudja nélkülözni az orosz olajat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 9:06
Washington sürgeti Budapestet, hogy váljon le az orosz olajról
Washington sürgeti Budapestet, hogy váljon le az orosz olajról Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete közölte, hogy Washington felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy készítsenek konkrét tervet az orosz olajról való fokozatos leválás érdekében. A diplomata szerint míg a térség más országai már tettek lépéseket ebbe az irányba, Budapest eddig nem dolgozott ki stratégiát, és nem mutatott különösebb kezdeményezést. Whitaker hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is együtt kíván működni Magyarországgal, valamint olyan szomszédos államokkal, például Horvátországgal, amelyek segítséget nyújthatnak az átállásban – számolt be róla a Fox.

Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete szerint Washington felszólított az orosz olajról való fokozatos leválásra
Fotó: DOMINIC GWINN / Middle East Images

Whitaker legutóbbi kijelentésében kiemelte, hogy Donald Trump kezében van minden szükséges tárgyalási eszköz, miközben Oroszország helyzete egyre gyengül. 

Ennek a háborúnak és a vérontásnak véget kell vetni. Oroszország nem tud előrenyomulni, sőt hetente veszítenek az ukrán haderővel szemben

– mondta.

Magyarország nem tud lemondani az orosz olajról

Donald Trump nemrég arról beszélt, hogy Európának teljesen le kéne állnia az orosz olaj vásárlásával. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország az energiabiztonságot a realitások talaján kezeli, ezért nem mondhat le az orosz olajról.

Az energiaellátást fizikai problémaként kell kezelnünk, realisztikus szemlélettel kell közelítenünk hozzá, hiszen pusztán politikai szándékkal nem lehet lakásokat fűteni vagy hűteni

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Korábban írtunk róla, hogy a világ október végén ünnepelte az ENSZ világnapját. Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének 80. éves ülésszaka alkalmából adott interjúban azonban kiemelte: 

Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj- vagy gázforrások nélkül.

A külügyminiszter egyúttal jelezte: megérti Trump megközelítését, ez azonban nem változtat a realitásokon. 

Korábban beszámoltunk arról, hogy Donald Trump az Ovális irodában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás: „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – mondta Trump.

Trump hozzáfűzte, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.

Hosszasan beszéltünk erről, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják

– tette hozzá.
Borítókép: Washington sürgeti Budapestet, hogy váljon le az orosz olajról (Fotó: AFP)

