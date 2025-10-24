Nyolcvan éve őrzi a békét – de meddig bírja még az ENSZ?

Nyolcvan éve jött létre a világ legnagyobb diplomáciai fóruma, amelynek célja az volt, hogy megelőzzék a háborúkat és lehetőséget adjanak az országoknak problémáik megtárgyalására. Az ENSZ alapokmánya 1945. október 24-én lépett hatályba, a dátumot azóta az ENSZ világnapjaként ünneplik. A szervezet célja a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, társadalmi és kulturális problémák megoldása. Az ENSZ alapokmánya 111 cikkből áll és 19 fejezetre tagolódik, amelyek részletesen szabályozzák az ENSZ céljait, elveit, a tagállamok jogait és kötelezettségeit, valamint a szervezet működését.

Nyolcvan éve őrzi a békét az ENSZ

Az ENSZ 1948 óta több mint 70 békefenntartó missziót indított világszerte – Kambodzsától Mozambikon át Tádzsikisztánig –, és kulcsszerepet játszott számos konfliktus lezárásában – írja az un.org.

A szervezet 80 éves fennállása során több alkalommal is elnyerte a Nobel-békedíjat.

Az ENSZ tevékenysége nemcsak a béke, hanem az emberi jogok és a globális egészség védelmére is kiterjed. Az 1948-ban elfogadott emberi jogok egyetemes nyilatkozata máig a nemzetközi jog egyik alappillére, míg a WHO a himlő felszámolásától a Covid–19 elleni küzdelemig kulcsszerepet játszott a világjárványok megfékezésében.

A fenntartható fejlődés területén a szervezet 1992-ben rendezte meg az első Föld-csúcsot, majd 2015-ben elfogadta a fenntartható fejlődési célokat, amelyek 17 pontban határozzák meg az emberiség közös céljait.