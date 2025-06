Ellie Cohanim: Az ENSZ egy korrupt és képmutató testületté vált

– Irán nukleáris dúsítási programját Ön a világ egyik legsúlyosabb biztonsági kockázatának nevezte. Mint mondta: Iránnak békés célból nincs semmi szüksége arra, hogy uránt dúsítson – ez kizárólag atomfegyver-gyártásra szolgálhat. Ráadásul Teherán olyan rakétaprogramot is fejleszt, amely képes lehet elérni az Egyesült Államokat is. Trump elnök nemrég úgy nyilatkozott: ha nem valósul meg a teljes leszerelés, akkor a katonai megoldás is terítékre kerülhet. Kifejtené ezt?

– Nos, aki ismeri Trump elnököt, az tudja, hogy mindig azt mondja, amit gondol, és azt is gondolja, amit mond. Szóval, ha én ülnék az iráni tárgyalóasztalnál, ahol Trump elnök újra meg újra kijelenti, hogy az ügyet tudjuk rendezni „szépen,” de akár „csúnyán” is, akkor én ezt a fenyegetést nagyon komolyan venném. Megérteném, hogy Trump elnök valós diplomáciai lehetőséget kínál az irániaknak: tárgyalhatnak egy megállapodásról. De ez a megállapodás nem olyan lesz, mint a Barack Obama elnöksége idején kötött JCPOA (azaz Közös Átfogó Cselekvési Terv), és nem is olyan, mint ami a Biden-adminisztráció idején történt, hogy Bécsben tárgyalóasztalhoz ültek és csak tárgyaltak és tárgyaltak, mígnem kifutottak az időből és nem értek el semmit.

Időközben az irániak meggazdagodtak kínai olajeladásaikból, továbbfejlesztették atomprogramjukat, és ők állnak az október 7-i események mögött is. Támogatták, sőt pénzelték is a Hámászt, ezzel előidézve egy regionális háború kitörését.

Nos, Trump elnök alatt mindez nem fog bekövetkezni! Ő reális lehetőséget kínál az irániaknak arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, és egy olyan megállapodást kössenek, amelyet ő elfogadhatónak tart.

A kérdés az, hogy az irániak képesek lesznek-e értelmezni a helyzetet és elfogadni egy Trump elnök által is elfogadhatónak ítélt megállapodást.

Ellie Cohanim, az amerikai külügyminisztérium vallásszabadságért felelős volt helyettes különmegbízottja a Magyar Nemzetnek ad interjút a CPAC Hungary-n (Fotó: Csudai Sándor)

– Ön szerint az ENSZ mára Kína és a globális Dél foglyává vált. Jó példa erre, hogy 2024-ben a világszervezet közgyűlése 17 határozatot fogadott el Izraelről, míg a világ összes többi országáról összesen hatot (abból is egyet az Egyesült Államok ellen, a kommunista Kubával szemben alkalmazott embargó miatt). Mindeközben Amerika a teljes ENSZ-költségvetés körülbelül 25 százalékát állja. Mi forog kockán ebben a helyzetben?

– Már most is látunk változásokat az ENSZ-ben Trump elnök alatt. Az első és legfontosabb, hogy Trump – Amerikát első helyre helyező vezetőként – újfent megerősítette az Egyesült Államok szuverenitást és közölte, hogy abból semmit nem adunk fel semmilyen nemzetközi szervezet kedvéért. Ez az első és legfontosabb dolog, amit Trump politikája kapcsán tisztán látnunk kell.

Másrészt az Egyesült Államok Trump elnök irányítása alatt elkezdte nyirbálni az ENSZ költségvetését. Megvontuk a támogatást az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezetétől (az UNRWA-tól), mely – mint tudjuk – kapcsolatba hozható az október 7-i terrortámadással. Egyébként ezt Trump már az első ciklusa alatt is megtette.

Én arra számítok, hogy Trump elnök alatt tovább folytatódnak az ENSZ-költségvetés megvonásai. Már nem fogjuk finanszírozni az ENSZ költségvetésének negyedét, mert az ENSZ teljesen eltért eredeti küldetésétől, amelyre létrehozták. Egy korrupt és képmutató testületté vált.

Az ENSZ-ben tapasztalható, mindet átható antiszemitizmus, amely kifejezetten az egyetlen zsidó állam, Izrael ellen irányul, valamint az, hogy rengeteg határozatot fogadtak el Izrael ellen, szemben a világ többi országával, sőt az Egyesült Államok – a szabadság és emberi jogok bástyája – ellen is érvénybe léptettek egy határozatot a kommunista Kubával szemben bevezetett embargó miatt… nos, mindez botrányos. Már maga a tény, hogy létezik ENSZ-határozat az Egyesült Államok ellen, jól mutatja, mennyire nevetségessé vált az a szervezet.