Shea Bradley-Farrell: Ha valaki más országában kíván letelepedni, akkor alkalmazkodnia kell annak normáihoz

– Nemrég ért véget az Utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak (Last Warning to the West) című könyvét bemutató körútja. Ebben, többek közt, a marxizmus terjedésének veszélyeire is felhívja a figyelmet, amelyet a magyarok történelmi tapasztalataik révén jól ismernek. Miért olyan veszélyes a kulturális marxizmus, avagy a woke, és miért éppen az egyetemek a legtermékenyebb táptalajai ezen eszméknek?

– Az egyetemek mindig is termékeny táptalajai voltak ezeknek az eszméknek. Az Egyesült Államokban, legalábbis a frankfurti iskola 1930-as évekbeli megjelenése óta, a marxista gondolatok elterjedtek. A New Yorkba is áttelepülő frankfurti iskolából sokan akkori elnökünk, Franklin Delano Roosevelt tanácsadói voltak. A frankfurti iskola lett a kiindulópontja annak, hogy ez az ideológia elterjedt az amerikai egyetemeken. A könyvemben hangsúlyozom, hogy a marxizmus nagyon hasonlít a progresszivizmushoz. Erre egyszer maga Orbán Viktor miniszterelnök hívta fel a figyelmemet, amikor arról beszélt, hogy a szovjet érában az egyetemen a tudományos szocializmusról tanult; arról, hogy miként kell egy társadalmat megszervezni, és irányítani.

Mindez nagyon hasonlít a kritikai faj- és genderelmélethez, amit szintén kiemeltem a könyvemben. A védelmi minisztérium a 60-as évek táján tizenegy kulcsfontosságú támpontot publikált arról, hogyan és miként lehet fellépni a kommunisták pszichológiai hadviselése ellen.

Ha megnézzük, ugyanezt a tizenegy pontot alkalmazták az Egyesült Államokban a Biden-adminisztráció alatt. De mi változtatunk ezen. Sőt ugyanez vonatkozik az Európai Unióra is, és a könyvemben ki is fejtem, hogyan. Magát a könyvet azért írtam meg, hogy a fiatalok – az amerikaiak és más nyugatiak is – megértsék a marxizmus alattomos veszélyét, amely – ha a társadalmunkban megtapad – akár erodálhatja, és át is veheti a kormány irányítását.

Dr. Shea Bradley-Farrell amerikai kül- és biztonságpolitikai szakértő interjút ad a Magyar Nemzetnek a CPAC Hungary 2025 konferencián (Fotó: Csudai Sándor)

– Ön a férje, Chris Farrell által vezetett Judicial Watch nevű podcastban nemrég azt mondta, hogy Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban már léteznek no-go zónák és iszlamista körzetek. Mint fogalmazott: komoly különbség van a között, hogy elfogadok egy másik kultúrát vagy megengedem, hogy egy idegen kultúra kiszorítsa a befogadó kultúrát. Kifejtené ezt?

Igen, valóban így fogalmaztam. A különbség teljesen egyértelmű.

Ha valaki belép az országomba, ott akar élni, és állampolgárságot kíván szerezni, akkor el kell fogadnia az alkotmányos értékeinket. El kell sajátítania azt az eszmerendszert, amit amerikai szellemiségnek hívunk. Fontos, hogy megőrizzük a kultúránkat!

Ha valaki más országában kíván letelepedni, akkor alkalmazkodnia kell annak az országnak a normáihoz. Európában ez nem így van, ami komoly veszélyt jelent az egyes országok polgáraira. Franciaországban és Németországban például már léteznek no-go zónák, az Egyesült Királyságban bizonyos esetekben pedig már a saríát – az iszlám törvénykezést – alkalmazzák. Számomra felfoghatatlan, hogy egy szuverén nemzetállam hogyan engedheti meg mindezt.