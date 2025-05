Michael Knowles: Magyarország megmutatta az utat

„Fantasztikus érzés újra itt lenni Budapesten” – kezdte beszédét Michael Knowles, a The Michael Knowles Show amerikai konzervatív műsorvezetője. A CPAC Hungary 2025 színpadán tartott előadásában Magyarországot „az európai konzervativizmus dobogó szívének” nevezte, és kiemelte, hogy hazánk volt az első, amely felismerte és bátran megnevezte azokat a fenyegetéseket, amelyek mára világszerte égetővé váltak, a tömeges migrációtól a családok széteséséig.

Michael Knowles amerikai véleményvezér a CPAC Hungaryn beszélt

Fotó: Csudai Sándor

Magyarország mutatja az utat a liberalizmus utáni világban

Magyarország élen jár és vezető szerepet tölt be az „egzisztenciális szükségből fakadó visszatérésben a normalitáshoz” – hangsúlyozta Knowles, aki humorral megjegyezte, könyvét, a Why We Should Vote for Democrats-t elsőként épp Magyarországon fordították le.

Könnyű dolguk volt, mert a könyv nem tartalmaz szavakat

– mondta nevetve. A politikai kihívásokat sorolva kiemelte, hogy a magyar társadalom korábban és mélyebben értette meg a nyugatot fenyegető problémákat, mint sok más ország: tömeges migráció, demográfiai összeomlás, vallásellenesség, a családok dezintegrációja és a nemi ideológiák terjedése.

Ezekre a veszélyekre adott magyar válasz – a Knowles által „vészharangkondításnak” nevezett figyelmeztetés – ma már világszerte visszhangra talál.

A konzervatív véleményvezér szerint az elmúlt év legnagyobb változása, hogy míg korábban meg kellett győzni a nyugati embereket ezen fenyegetések valóságáról, ma már a közvélemény jelentős része felismerte azok létezését. Ennek egyik jeleként említette Donald Trump győzelmét az amerikai elnökválasztáson, amely szerinte nem csupán politikai diadal, hanem mélyebb kulturális fordulat is volt.

Michael Knowles szerint nyerésre állnak a nemzeti erők

Knowles az Egyesült Királyság példáját hozta fel arra, hogy a nyugati világban is kezdenek ráébredni a tömeges migráció veszélyeire. Mint mondta, Keir Starmer brit miniszterelnök korábban még tagadta az angol nemzeti identitás létezését, mostanra azonban már maga is elismeri, hogy a bevándorlás fenyegeti az Egyesült Királyság kulturális szuverenitását.

Még a liberálisok is kezdenek bevándorlásellenesek lenni

– jegyezte meg Knowles, hozzátéve, hogy ebben a fordulatban nagy szerepe van Magyarország figyelmeztetéseinek. A nyugati világ szellemi hanyatlásáról szólva a műsorvezető úgy vélekedett: az ateizmus, amely népszerű volt, mára kifulladt, és a keresztény identitás újra visszatérőben van.

Visszatért Isten

– fogalmazott, és hozzátette, ma már nem az a kihívás, hogy meggyőzzék az embereket a liberalizmus kudarcáról, hanem az, hogy megkezdjék a civilizáció újjáépítését. Ennek nehézségét egy Aeneis-idézettel érzékeltette:

A halottak kapui mindig nyitva állnak. De hogy visszatérj, hogy visszamássz a felső világba – ott található a valódi küzdelem.

Knowles szerint a nyugati társadalmak ma már tisztában vannak azzal, hogy elveszítették azt a szépséget és rendet, amit egykor a hit, az identitás és a család biztosított. Feladták értékeiket, elárulták Istenüket, és most vágyódnak vissza ahhoz, amit elhagytak – a közösséghez, a transzcendenshez, a hagyományhoz. E visszatalálás küzdelmét Magyarország vezeti – véli Knowles –, példát mutatva családpolitikájával, keresztény elköteleződésével és alkotmányos alapállásával.

Ahogyan a test nem élhet lélek nélkül, a civilizáció sem létezhet a keresztény örökség nélkül

– fogalmazott. A pozitív példák között említette a budapesti épületek felújítását, amelyek szerinte szimbolizálják, hogy a pusztulás nem szükségszerű – a szép újraépíthető, a rend visszaállítható. Az új jobboldal erejét nemcsak az adja, hogy felismerte a problémákat, hanem az is, hogy képes megoldásokat kínálni.

Nem vagyunk gyengék

– mondta Knowles,

visszaszerezhetjük a civilizációnkat.

Knowles zárásként szenvedélyes felhívást intézett minden józan gondolkodású emberhez: a Nyugat már bizonyította, hogy képes a felemelkedésre, most ismét képesnek kell lennie rá. Szerinte az újraépítéshez nem kell más, csak az, amit már egyszer birtokoltunk: hit, bátorság és erkölcsi iránytű. Ezeket nem a progresszív ideológiákban, hanem a hagyományos értékrendben kell keresnünk.

Ahogy fogalmazott, Magyarország példát mutatott, hogy a normalitáshoz való visszatérés nemcsak lehetséges, hanem sürgetően szükséges is.

Beszéde végén hangsúlyozta:

Ha egyszer már fenn jártunk a fényben, oda vissza is találhatunk.

Borítókép: CPAC Hungary