Parajd ismét várja a gyógyulni vágyókat

A parajdi wellnessközpont jelentősége

A rekreációs központ egy Facebook-bejegyzésben köszönetet mondott a helyiek támogatásáért, és örömét fejezte ki, hogy a bezárást szükségessé tevő körülmények megszűntek, így ismét érkezhetnek vendégek. A Maszol emlékeztetett: augusztus 13-án a kitelepítettek visszatérhettek otthonaikba, a hatóságok pedig feloldották a forgalomkorlátozásokat. Egyedül a régi sóbánya fölötti beomlások, valamint a Korond-patak völgyében lévő munkaterület maradt lezárva.

A lap kiemelte, hogy a parajdi wellnessközpont a sóbánya után a község legnagyobb látogatottságú létesítménye. Az ezerméteres mélységből feltörő, magas ásványianyag-tartalmú sós termálvíz sok gyógyulni vágyót vonz. A Sószoros mellett fekvő, 1900 négyzetméteres fürdő és a hozzá tartozó 7500 négyzetméteres zárt udvar az iskolai szünetekben naponta 10 és 21 óra között tart nyitva.