Súlyos katasztrófahelyzet Parajdon

A bánya sorsa továbbra is kérdéses: szakértők szerint nem valószínű hirtelen beomlás vagy szökőár, inkább fokozatos szerkezeti romlás várható. Aggodalomra ad okot a környezet szennyeződése is: a sóoldat bejuthat a talajvízbe, és már most is kimutatható a Kis-Küküllő vízének sótartalmának növekedése. Emiatt a bözödi víztározóból szabályozott vízleeresztést hajtanak végre.