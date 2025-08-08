Bécsszegregációmigráns

Térképre került a migránsok szegregációja Bécsben

Egyre szembetűnőbb társadalmi mintázatok rajzolódnak ki az osztrák főváros térképén. A migránsok lakóhely szerinti eloszlása a kutatók szerint már háztömbönként is érezhető különbségeket mutat, és jelentős szegregációra utal.

Wiedermann Béla
2025. 08. 08.
Migránsok Bécsben, a zsúfolt befogadóközpont kertje körül, 2015 augusztusában.
Migránsok Bécsben, a zsúfolt befogadóközpont kertje körül, 2015 augusztusában. Forrás: AFP
Egy friss tanulmány szerint Bécsben a migránsok nemcsak kerületenként, hanem akár néhány háztömbnyi távolságon belül is elkülönülten élnek. Az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) kutatói mesterséges intelligencia segítségével vizsgálták meg a város társadalmi szerkezetét, és a szegregáció eddig nem látott részleteit tárták fel. A kutatást a Bécsi Statisztikai Hivatallal és a Mostly AI nevű céggel együttműködve végezték az általuk létrehozott szintetikus lakossági adatbázis alapján, írja a V4NA.

Erősödik a migránsok szegregációja Bécsben: a tanulmány szerint már háztömbnyi különbségek is jelentős társadalmi eltéréseket mutatnak.
Fotó: AFP

Erős szegregáció a migránsok között

A tanulmány szerint az azonos származású migránsok jellemzően ugyanazokba a városrészekbe költöznek, és már kis területen belül is markáns különbségek figyelhetők meg a lakosság összetételében. A kutatás rámutatott, hogy míg a német gyökerű lakók a belső kerületekben élnek, addig a török vagy egykori jugoszláv hátterűek inkább a külső zónákban, például Ottakringben, Rudolfsheim-Fünfhausban vagy Favoritenben koncentrálódnak.

A kutatók szerint a legalacsonyabb vizsgált szinten, azaz a háztömbök szintjén a legerőteljesebb a szegregáció. 

Ez újszerű megközelítés, hiszen eddig jellemzően csak kerületi vagy városi szintű különbségeket vizsgáltak, így a kisebb léptékű társadalmi dinamikák eddig rejtve maradtak.

A szegregáció mértékét a bérleti díjak, a lakáspiaci hozzáférés és a közösségi preferenciák is befolyásolják. 

Az úgynevezett önkéntes szegregáció – amikor az emberek saját közösségükhöz közelebb keresnek lakást – szintén erősíti ezt a folyamatot.

Nem minden migránscsoport érintett egyformán

A tanulmány arra is kitér, hogy a különböző származású migránsok eltérő módon oszlanak el a városban. Az ukránok például gyakran szervezett szállásokon élnek, ami magas fokú szegregációhoz vezet. 

A lengyel származásúak viszont sokkal egyenletesebben helyezkednek el Bécsben, mivel szociálisan vegyesebb a csoport, így különböző bérleti díjakat is meg tudnak fizetni.

A török származású migránsok főként lakótelepi, társasházi lakásokban élnek, mivel már régóta jelen vannak a városban. Ezzel szemben az újonnan érkezők – például a németek – inkább magasabb ingatlanárú városrészekbe költöznek. 

A lakáspiaci hozzáférés – legyen szó tulajdonviszonyokról, nonprofit fejlesztésekről vagy kommunális bérleményekről – szintén nagyban hozzájárul a szegregáció mintázataihoz.

Az adatbázis fejlesztése a cél

A mesterséges intelligencia által generált adatok alapvetően megfeleltek a tényleges statisztikai nyilvántartásoknak, de helyi szinten jelentős eltérések is voltak. 

A kutatók szerint a következő lépésben olyan tényezőket kellene bevonni az adatok szintetizálásába, amelyek hangsúlyozzák a térbeli különbségeket – például az ingatlanárakat vagy a városszerkezeti sajátosságokat.

A kutatás vezetői szerint a rendszer fejlesztése hatalmas előny lenne a városi tervezés szempontjából, mivel a pontosabb térképek segíthetnék a szegregációs gócpontok azonosítását és időben történő kezelését. 

Emellett a kutatás rámutatott: csak azért, mert valaki hangosan kiabál, még nem biztos, hogy őt érintik a legnagyobb problémák, azaz az objektív adatok segíthetnek árnyalni a közéleti vitákat is.

Borítókép: Illusztráció

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

