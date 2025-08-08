Térképre került a migránsok szegregációja Bécsben

Egy friss tanulmány szerint Bécsben a migránsok nemcsak kerületenként, hanem akár néhány háztömbnyi távolságon belül is elkülönülten élnek. Az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) kutatói mesterséges intelligencia segítségével vizsgálták meg a város társadalmi szerkezetét, és a szegregáció eddig nem látott részleteit tárták fel. A kutatást a Bécsi Statisztikai Hivatallal és a Mostly AI nevű céggel együttműködve végezték az általuk létrehozott szintetikus lakossági adatbázis alapján, írja a V4NA.

Fotó: AFP

Erős szegregáció a migránsok között

A tanulmány szerint az azonos származású migránsok jellemzően ugyanazokba a városrészekbe költöznek, és már kis területen belül is markáns különbségek figyelhetők meg a lakosság összetételében. A kutatás rámutatott, hogy míg a német gyökerű lakók a belső kerületekben élnek, addig a török vagy egykori jugoszláv hátterűek inkább a külső zónákban, például Ottakringben, Rudolfsheim-Fünfhausban vagy Favoritenben koncentrálódnak.

A kutatók szerint a legalacsonyabb vizsgált szinten, azaz a háztömbök szintjén a legerőteljesebb a szegregáció.

Ez újszerű megközelítés, hiszen eddig jellemzően csak kerületi vagy városi szintű különbségeket vizsgáltak, így a kisebb léptékű társadalmi dinamikák eddig rejtve maradtak.

A szegregáció mértékét a bérleti díjak, a lakáspiaci hozzáférés és a közösségi preferenciák is befolyásolják.

Az úgynevezett önkéntes szegregáció – amikor az emberek saját közösségükhöz közelebb keresnek lakást – szintén erősíti ezt a folyamatot.