Hatalmas a baj, a Tisza felé ömlik a szennyezés

Reménykedünk abban, hogy ez nem fog megtörténni, de ugyanúgy reménykedtünk abban is, hogy ami most van a Kis-Küküllőn, az nem következik be. Egyelőre csak találgatások vannak, de valószínűsítjük, hogy ha így marad a helyzet, akkor a Nagy-Küküllő, a Maros és a Tisza olyan mértékű vizet képes hozzáadni ahhoz, ami a Küküllőből jön – ezáltal pedig akkora lesz a hígulás–, hogy ez nem fog problémát okozni a tiszavirágzással kapcsolatban. De nem tudjuk, hogy mekkora lesz a hígulás, és azt sem tudjuk, hogy ami most történik a Küküllőn, lesz-e rosszabb, mert meggyőződésem, hogy lehet ennél rosszabb is