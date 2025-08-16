Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország a következő napokban fokozni fogja a nyomást Ukrajnán és több csapást fog mérni rájuk, hogy Putyin kedvezőbb feltételeket teremtsen a globális szereplőkkel folytatott tárgyalásokhoz. A közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Zelenszkij arról írt, hogy Ukrajna dokumentálja az orosz csapatmozgásokat, és szükség esetén ellenlépéseket fog tenni – írja a BBC.
Zelenszkij figyelmeztetett: ezt tervezik az oroszok
Az ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a következő napokban fokozhatja a támadásokat Ukrajna ellen. Közösségi oldalán közzétett üzenetében Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy figyelemmel kísérik az orosz csapatmozgásokat, és szükség esetén ellenlépéseket tesznek. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának erős pozíciókra van szüksége.
Zelenszkij közösségi oldalán üzent
Ukrajnának erős pozíciókra és valóban kézzelfogható ellenállásra van szüksége az ellenséggel szemben
– írta közösségi oldalán Zelenszkij. Az ukrán elnök beszámolt a front helyzetéről, miután jelentést kapott Olekszandr Szirszkij főparancsnoktól. Írt arról is, hogy az ukrán erők második napja érnek el eredményeket Donyeckben, miközben több katonai egységet külön kiemelt az elnök. Korábban arról is beszámoltunk, hogy hétfőn Zelenszkij Washingtonba megy tárgyalni.
További Külföld híreink
Borítókép: Oroszország nagy erőkkel fog támadni a következő napokban (Fotó: AFP)
