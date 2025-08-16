UkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij figyelmeztetett: ezt tervezik az oroszok

Az ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a következő napokban fokozhatja a támadásokat Ukrajna ellen. Közösségi oldalán közzétett üzenetében Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy figyelemmel kísérik az orosz csapatmozgásokat, és szükség esetén ellenlépéseket tesznek. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának erős pozíciókra van szüksége.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 16:42
Oroszország nagy erőkkel fog támadni a következő napokban Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország a következő napokban fokozni fogja a nyomást Ukrajnán és több csapást fog mérni rájuk, hogy Putyin kedvezőbb feltételeket teremtsen a globális szereplőkkel folytatott tárgyalásokhoz. A közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Zelenszkij arról írt, hogy Ukrajna dokumentálja az orosz csapatmozgásokat, és szükség esetén ellenlépéseket fog tenni – írja a BBC.

Zelenszkij mire számít Putyintól a következő napokban
Zelenszkij elmondta, mire számít Putyintól a következő napokban
Fotó: AFP

Zelenszkij közösségi oldalán üzent

Ukrajnának erős pozíciókra és valóban kézzelfogható ellenállásra van szüksége az ellenséggel szemben

 – írta közösségi oldalán Zelenszkij. Az ukrán elnök beszámolt a front helyzetéről, miután jelentést kapott Olekszandr Szirszkij főparancsnoktól. Írt arról is, hogy az ukrán erők második napja érnek el eredményeket Donyeckben, miközben több katonai egységet külön kiemelt az elnök. Korábban arról is beszámoltunk, hogy hétfőn Zelenszkij Washingtonba megy tárgyalni.

Borítókép: Oroszország nagy erőkkel fog támadni a következő napokban (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Egyre több a baj az ukrán menekültekkel Európa-szerte

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu