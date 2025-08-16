Zelenszkij figyelmeztetett: ezt tervezik az oroszok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország a következő napokban fokozni fogja a nyomást Ukrajnán és több csapást fog mérni rájuk, hogy Putyin kedvezőbb feltételeket teremtsen a globális szereplőkkel folytatott tárgyalásokhoz. A közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Zelenszkij arról írt, hogy Ukrajna dokumentálja az orosz csapatmozgásokat, és szükség esetén ellenlépéseket fog tenni – írja a BBC.

Zelenszkij elmondta, mire számít Putyintól a következő napokban

Fotó: AFP