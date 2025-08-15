Trump az alaszkai csúcs előtt Putyin szövetségesét is felhívta

Augusztus 15-én, magyar idő szerint 21.30-kor sor kerül az amerikai–orosz csúcsra. A tárgyalások helyszíne az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz, és a világ feszülten várja a Putyin–Trump-találkozó fejleményeit. Az Egyesült Államok és Oroszország, vagy korábban a Szovjetunió vezetőinek találkozói mindig is kiemelt figyelmet kaptak a világpolitikában. Ezek a csúcstalálkozók gyakran fordulópontot jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában, és befolyásolták a globális geopolitikai helyzetet.
Donald Trump amerikai elnök elmondása szerint nagyszerű beszélgetést folytatott Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel. Erről a saját közösségi oldalán, a Truth Socialon számolt be. A telefonos megbeszélésen szóba került 16 fogoly szabadon bocsátása és további 1300 ember esetleges elengedése, valamint Vlagyimir Putyin augusztus 15-i alaszkai látogatása is.
Donald Trump amerikai elnök az alaszkai amerikai–orosz csúcs előtt saját elmondása szerint nagyszerű beszélgetést folytatott Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel. Erről a saját közösségi oldalán, a Truth Socialon számolt be. Trump a telefonhívás során megköszönte Lukasenkának 16 fogoly szabadon bocsátását, és megvitatták annak lehetőségét is, hogy további 1300 embert engedjenek szabadon – írja a LIGA. Szó esett többek között Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 15-i alaszkai látogatásáról is.
Trump jelezte, hogy várakozással tekint egy jövőbeli találkozóra Lukasenkával, és köszönetet mondott neki az ügy iránti figyelméért.
Korábban arról is írtunk, hogy Trump, úton Alaszkába kemény üzenetet küldött Putyinnak.
Borítókép: Lukasenka belarusz elnökkel beszélt telefonon Trump (Fotó: AFP)
