Trump az alaszkai csúcs előtt Putyin szövetségesét is felhívta

Az alaszkai csúcs előtt Trump Lukasenkával egyeztetett

Donald Trump amerikai elnök az alaszkai amerikai–orosz csúcs előtt saját elmondása szerint nagyszerű beszélgetést folytatott Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel. Erről a saját közösségi oldalán, a Truth Socialon számolt be. Trump a telefonhívás során megköszönte Lukasenkának 16 fogoly szabadon bocsátását, és megvitatták annak lehetőségét is, hogy további 1300 embert engedjenek szabadon – írja a LIGA. Szó esett többek között Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 15-i alaszkai látogatásáról is.

Trump jelezte, hogy várakozással tekint egy jövőbeli találkozóra Lukasenkával, és köszönetet mondott neki az ügy iránti figyelméért.

Korábban arról is írtunk, hogy Trump, úton Alaszkába kemény üzenetet küldött Putyinnak.