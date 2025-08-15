Augusztus 15-én, magyar idő szerint 21.30-kor sor került az amerikai–orosz csúcsra. A tárgyalások helyszíne az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz, és a világ feszülten várja a Putyin–Trump-találkozó fejleményeit. Az Egyesült Államok és Oroszország, vagy korábban a Szovjetunió vezetőinek találkozói mindig is kiemelt figyelmet kaptak a világpolitikában. Ezek a csúcstalálkozók gyakran fordulópontot jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában, és befolyásolták a globális geopolitikai helyzetet.

Trump úton Alaszkába kemény üzenetet küldött Putyinnak

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Alaszka felé repül Trump, közben újságírók faggatják

Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút. Trump megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette: