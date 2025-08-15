Trump-Putyinalaszkaicsúcstalálkozó

Trump úton Alaszkába kemény üzenetet küldött Putyinnak

Donald Trump az Alaszkába tartó úton kijelentette, hogy nem köt üzletet Oroszországgal, amíg nem ér véget az ukrajnai háború és a vérontás. Hangsúlyozta, hogy a területi kérdésekben Ukrajnának kell döntenie, és biztonsági garanciák is szóba jöhetnek, de nem a NATO keretében. Figyelmeztette Putyint, hogy a háború folytatása gazdaságilag súlyos következményekkel járhat. Az alaszkai egyeztetésre figyel a világ, ami fordulópontot jelenthet az orosz–amerikai kapcsolatokban is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 16:30
Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Augusztus 15-én, magyar idő szerint 21.30-kor sor került az amerikai–orosz csúcsra. A tárgyalások helyszíne az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf–Richardson katonai bázis lesz, és a világ feszülten várja a Putyin–Trump-találkozó fejleményeit. Az Egyesült Államok és Oroszország, vagy korábban a Szovjetunió vezetőinek találkozói mindig is kiemelt figyelmet kaptak a világpolitikában. Ezek a csúcstalálkozók gyakran fordulópontot jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában, és befolyásolták a globális geopolitikai helyzetet.

Trump, úton Alaszkába kemény üzenetet küldött Putyinnak
Trump úton Alaszkába kemény üzenetet küldött Putyinnak
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Alaszka felé repül Trump, közben újságírók faggatják

Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút. Trump megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette: 

Ez tetszik nekem, mert üzletet akarnak kötni.

Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy

De nem kötünk üzletet, amíg a háborút nem rendezzük (…) A háborúnak véget kell érnie, és a gyilkolásnak is be kell fejeződnie.

Trump szerint az Egyesült Államok a „világ legvonzóbb országa”, és Putyin „szeretne egy darabot ebből”, mert Oroszország „gazdaságilag nincs rendben”. Trump az alaszkai találkozó előtt Putyint okos fickónak nevezte, és hozzátette, hogy mindkét oldalról megfelelő szintű tisztelet van. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Oroszország ukrajnai háborújáról, Trump azt felelte:

Putyin úgy véli, ez segít neki jobb megállapodást kötni, de valójában ez inkább árt neki.

Egy újságíró megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy a ma esti orosz–amerikai csúcson szóba kerülhet-e területi csere (az orosz–ukrán háború kapcsán). Trump válasza: 

Napirenden lesz, de hagynom kell, hogy Ukrajna hozza meg a döntést, és úgy gondolom, helyes döntést fognak hozni.

Majd azzal folytatta, hogy nem azért lesz ott, hogy Ukrajna helyett tárgyaljon, ám ha nem ő lenne az amerikai elnök, Putyin elfoglalná egész Ukrajnát, de ezt nem fogja megtenni. Egy másik kérdésben, miszerint az Egyesült Államok nyújthat-e biztonsági garanciákat Ukrajnának, Trump azt válaszolta: 

Talán, van rá lehetőség Európával és más országokkal együtt, de nem a NATO keretében.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e szó gazdasági lehetőségekről, Trump azt mondta, igen, ha haladást érnek el – számolt be róla a BBC.

Trump: Putyin súlyos következményekkel nézhet szembe

Egy újságíró rákérdezett Trump korábbi kijelentésére, miszerint Putyin „nagyon súlyos következményekkel” szembesülhet, ha nem hajlandó véget vetni a háborúnak.

Gazdaságilag súlyos, igen. Nagyon súlyos lesz

 – felelte Trump. Majd azzal folytatta, hogy nem a saját magáért utazik most Alaszkába, ő inkább amerikai ügyekkel akar foglalkozni és a saját országukra akar koncentrálni.

Azért csinálom, hogy sok életet megmentsek

– mondta. Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

