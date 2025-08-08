Rendkívüli

Parajdon meghosszabbították a vészhelyzetet

Újabb 30 nappal meghosszabbította a vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság, a bányakatasztrófa miatt meghirdetett rendkívüli helyzet így szeptember 9-ig biztosan érvényben marad. Parajdon továbbra is dolgoznak a szakemberek.

2025. 08. 08. 6:02
Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A székelyföldi megye prefektusi hivatala beszámolt arról is, hogy ez idő alatt számos intézkedést hoznak a térség biztonságossá tétele érdekében. Parajdon a többi között folytatják a Korond-patak ideiglenes elterelési munkálatait és annak az ideiglenes gátnak a megépítését, amely a patak bevezetését hivatott segíteni az erre a célra kialakított csőrendszerbe. 

A beomlott bánya közelében táblák hívják fel a figyelmet a veszélyre Parajdon
A beomlott bánya közelében táblák hívják fel a figyelmet a veszélyre Parajdon 
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

 

Mint közölték, egy héten belül végeznek a munkálatokkal, amelyek az ideiglenes gát megemelésére, a töltés megerősítésére és a csőrendszer alatti kőágyazat és vasszerkezet stabilizálására terjednek ki.

A prefektúra közlése szerint a csőrendszer jelenleg a patak teljes vízhozamát felfogja és az elvárásoknak megfelelően működik. A patak elvezetését szolgáló vezetékek egy hete – két nappal a munkálatok átadása után – nem voltak képesek átvenni a patak megnövekedett vízhozamát, és a víz egy része a csőrendszer mellett folyt le, megrongálva a frissen átadott terepet, amit helyre kell hozni. Az illetékesek szerint nem a csőrendszer okozta a bajt, hanem az, hogy a felette felhúzott ideiglenes gát nem tudta felfogni a patak megnövekedett vízhozamát.

A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a bányába. Azóta a vészhelyzetet havonta hosszabbították meg.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába bezúdult nagy mennyiségű víz néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak megélhetése is függ.

Borítókép: A parajdi bánya beomlásának helye (AFP)

