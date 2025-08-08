AusztráliaKínahaderőfejlesztés

Ausztrália fegyverkezik a dél-kínai-tengeri feszültségek miatt

Rekordszámú jelentkező csatlakozott a hadsereghez az elmúlt évben. A 2024–25-ös pénzügyi időszak végére a teljes állomány elérte a 61 189 főt, amivel Ausztrália tizenöt éve nem látott mértékű katonai bővülést könyvelhetett el. A növekedés hátterében a fokozódó geopolitikai feszültségek és a dél-kínai-tengeri helyzet állnak.

Wiedermann Béla
2025. 08. 08. 5:05
Ausztrália hadereje rekordlétszámot ért el.
Ausztrália hadereje rekordlétszámot ért el. Forrás: AFP
Ausztrália fegyveres erői látványos növekedést mutattak az elmúlt évben. A hivatalos adatok szerint az állandó állomány létszáma 1868 fővel emelkedett, ami tizenhét százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hadsereg, a haditengerészet és a légierő egyaránt magasabb létszámot ért el, mint az elmúlt években bármikor.

Tizenöt éve nem látott mértékben nőtt Ausztrália hadereje. Új fregattokat vásárolnak Japánból, miközben a jelentkezők száma meghaladta a 75 ezret.
Fotó: AFP

Ausztrália új stratégiája a biztonsági helyzetre válaszol

A megnövekedett toborzás hátterében a térség biztonságát veszélyeztető kínai fellépés állhat. Peking továbbra is jogot követel magának a teljes Dél-kínai-tenger fölött, figyelmen kívül hagyva az ENSZ döntését, miszerint nincs jogalapja a területi igényeknek. Richard Marles védelmi miniszter szerint jó hír az országnak a létszámemelkedés, de hozzátette: 

A kihívásunk nem csupán az, hogy fenntartsuk a jelenlegi létszámot, hanem hogy a hadsereget tovább bővítsük az évtized végéig és a 2030-as években is.

Az új stratégiában kiemelt szerepet kapnak a haditengerészet fejlesztései is: Ausztrália tizenegy új japán fregattot vásárol a következő években.

A 2024–25-ös pénzügyi év során több mint 75 ezren jelentkeztek, hogy beléphessenek Ausztrália haderejébe, de végül csupán 7059-en kezdhették meg a szolgálatot. 

A jelentős érdeklődés ellenére a belépők száma alacsony maradt, ami a szigorú kiválasztási rendszernek és a hosszú feldolgozási időnek tudható be. Ennek ellenére a hadsereg létszáma több mint négyezerrel nőtt, ami négyéves csúcsot jelent. A légierő és a haditengerészet is a 2006 óta legmagasabb állományt érte el.

Ausztrália hadereje újabb nemzetközi lehetőségekkel bővül

Az ausztrál kormány nemcsak a belföldi toborzásra épít. Tavaly bejelentették, hogy külföldi állampolgárok is csatlakozhatnak az ADF-hez, elsőként az új-zélandiak számára nyitották meg a lehetőséget. Azóta az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Kanadából – vagyis a Five Eyes hírszerzési szövetség tagállamaiból – származó ausztrál állandó lakosok is jogosultak jelentkezni. 

Ez a döntés tovább erősítheti Ausztrália nemzetközi együttműködését és katonai hátterét.

Az új személyi állomány mellett a haditechnikai fejlesztések is kulcsszerepet játszanak Ausztrália védelmi stratégiájában. Az ország tizenegy Mogami osztályú fregattot vásárol Japánból, amelyek a világ egyik legmodernebb hadihajótípusának számítanak. 

Az Ausztrál Királyi Haditengerészet a jelenlegi 11 nagy hadihajójáról 26 egységre bővítené flottáját a következő évtizedben. 

A beruházás célja, hogy az ausztrál flotta képes legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a térségben jelentkező kihívásokra.

Borítókép: Ausztrália hadereje rekordlétszámot ért el (Fotó: AFP)

