Ausztrália fegyveres erői látványos növekedést mutattak az elmúlt évben. A hivatalos adatok szerint az állandó állomány létszáma 1868 fővel emelkedett, ami tizenhét százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hadsereg, a haditengerészet és a légierő egyaránt magasabb létszámot ért el, mint az elmúlt években bármikor.
Ausztrália fegyverkezik a dél-kínai-tengeri feszültségek miatt
Rekordszámú jelentkező csatlakozott a hadsereghez az elmúlt évben. A 2024–25-ös pénzügyi időszak végére a teljes állomány elérte a 61 189 főt, amivel Ausztrália tizenöt éve nem látott mértékű katonai bővülést könyvelhetett el. A növekedés hátterében a fokozódó geopolitikai feszültségek és a dél-kínai-tengeri helyzet állnak.
Ausztrália új stratégiája a biztonsági helyzetre válaszol
A megnövekedett toborzás hátterében a térség biztonságát veszélyeztető kínai fellépés állhat. Peking továbbra is jogot követel magának a teljes Dél-kínai-tenger fölött, figyelmen kívül hagyva az ENSZ döntését, miszerint nincs jogalapja a területi igényeknek. Richard Marles védelmi miniszter szerint jó hír az országnak a létszámemelkedés, de hozzátette:
A kihívásunk nem csupán az, hogy fenntartsuk a jelenlegi létszámot, hanem hogy a hadsereget tovább bővítsük az évtized végéig és a 2030-as években is.
Az új stratégiában kiemelt szerepet kapnak a haditengerészet fejlesztései is: Ausztrália tizenegy új japán fregattot vásárol a következő években.
A 2024–25-ös pénzügyi év során több mint 75 ezren jelentkeztek, hogy beléphessenek Ausztrália haderejébe, de végül csupán 7059-en kezdhették meg a szolgálatot.
A jelentős érdeklődés ellenére a belépők száma alacsony maradt, ami a szigorú kiválasztási rendszernek és a hosszú feldolgozási időnek tudható be. Ennek ellenére a hadsereg létszáma több mint négyezerrel nőtt, ami négyéves csúcsot jelent. A légierő és a haditengerészet is a 2006 óta legmagasabb állományt érte el.
Ausztrália hadereje újabb nemzetközi lehetőségekkel bővül
Az ausztrál kormány nemcsak a belföldi toborzásra épít. Tavaly bejelentették, hogy külföldi állampolgárok is csatlakozhatnak az ADF-hez, elsőként az új-zélandiak számára nyitották meg a lehetőséget. Azóta az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Kanadából – vagyis a Five Eyes hírszerzési szövetség tagállamaiból – származó ausztrál állandó lakosok is jogosultak jelentkezni.
Ez a döntés tovább erősítheti Ausztrália nemzetközi együttműködését és katonai hátterét.
Az új személyi állomány mellett a haditechnikai fejlesztések is kulcsszerepet játszanak Ausztrália védelmi stratégiájában. Az ország tizenegy Mogami osztályú fregattot vásárol Japánból, amelyek a világ egyik legmodernebb hadihajótípusának számítanak.
Az Ausztrál Királyi Haditengerészet a jelenlegi 11 nagy hadihajójáról 26 egységre bővítené flottáját a következő évtizedben.
A beruházás célja, hogy az ausztrál flotta képes legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a térségben jelentkező kihívásokra.
