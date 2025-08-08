Ausztrália fegyverkezik a dél-kínai-tengeri feszültségek miatt

Ausztrália új stratégiája a biztonsági helyzetre válaszol

A megnövekedett toborzás hátterében a térség biztonságát veszélyeztető kínai fellépés állhat. Peking továbbra is jogot követel magának a teljes Dél-kínai-tenger fölött, figyelmen kívül hagyva az ENSZ döntését, miszerint nincs jogalapja a területi igényeknek. Richard Marles védelmi miniszter szerint jó hír az országnak a létszámemelkedés, de hozzátette:

A kihívásunk nem csupán az, hogy fenntartsuk a jelenlegi létszámot, hanem hogy a hadsereget tovább bővítsük az évtized végéig és a 2030-as években is.

Az új stratégiában kiemelt szerepet kapnak a haditengerészet fejlesztései is: Ausztrália tizenegy új japán fregattot vásárol a következő években.

A 2024–25-ös pénzügyi év során több mint 75 ezren jelentkeztek, hogy beléphessenek Ausztrália haderejébe, de végül csupán 7059-en kezdhették meg a szolgálatot.

A jelentős érdeklődés ellenére a belépők száma alacsony maradt, ami a szigorú kiválasztási rendszernek és a hosszú feldolgozási időnek tudható be. Ennek ellenére a hadsereg létszáma több mint négyezerrel nőtt, ami négyéves csúcsot jelent. A légierő és a haditengerészet is a 2006 óta legmagasabb állományt érte el.