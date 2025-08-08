Rendkívüli

Osztrák-Alpokhegyimentőkkutya

Helikopterrel mentettek ki egy túrázó párt és kutyájukat az osztrák Alpokban

Helikopterrel mentettek ki egy szakadékból egy túrázó német párt és kutyájukat az osztrák Alpokban – közölte az osztrák rendőrség.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 6:18
Illusztráció Fotó: JEAN-PIERRE CLATOT Forrás: AFP
A baleset Vorarlberg tartományban történt, a Widderstein hegy térségében, ahol a pár a kutyájával túrázott. Egy másik turistacsoport kutyája nekiugrott a fiatal Golden Retrievernek, amely félelmében elszaladt, egy nagyjából 40 méter mély, meredek falú szakadékba zuhant, és súlyosan megsérült – írja az MTI. 

Gazdái kerülőúton eljutottak hozzá, de már nem tudtak visszajutni a túraösvényre. Végül a hegyimentők mentették ki őket. Egy állatorvosi klinikán a kutyát medencecsonttörés, agyrázkódás és mellkasi sérülés miatt kellett ellátni – ismertette a rendőrség.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

