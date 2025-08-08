Helikopterrel mentettek ki egy túrázó párt és kutyájukat az osztrák Alpokban

A baleset Vorarlberg tartományban történt, a Widderstein hegy térségében, ahol a pár a kutyájával túrázott. Egy másik turistacsoport kutyája nekiugrott a fiatal Golden Retrievernek, amely félelmében elszaladt, egy nagyjából 40 méter mély, meredek falú szakadékba zuhant, és súlyosan megsérült – írja az MTI.

🚁🐶 Ein Golden Retriever stürzt bei einer Wanderung nahe dem #Widderstein in eine Schlucht. Nun hoffen die Besitzer auf Genesung.https://t.co/TFBafdSs6k — L'essentiel DE (@lessentielde) August 7, 2025

Gazdái kerülőúton eljutottak hozzá, de már nem tudtak visszajutni a túraösvényre. Végül a hegyimentők mentették ki őket. Egy állatorvosi klinikán a kutyát medencecsonttörés, agyrázkódás és mellkasi sérülés miatt kellett ellátni – ismertette a rendőrség.

