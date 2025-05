Alex Brusewitz: Magyarország fantasztikus ország

Március végén jártam itt, Budapesten első alkalommal, és fantasztikus emberekkel találkoztam, köztük Miklóssal [Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója], aki fantasztikus munkát végez – mondta el Alex Brusewitz, az X-Strategies vezérigazgatója, Donald Trump tanácsadója a CPAC Hungary színpadán, akit Bryan Leib kérdezett.

Mint mondta,

Magyarország csodálatos, tiszta, fantasztikus a történelme és hihetetlen hasonlóságok vannak, nemcsak a két nép, a két ország, hanem a két vezető tekintetében is. Mindkét vezető érti a fontosságát annak, hogy megvédjük a hazát, hogy megvédjük a családot, hogy tisztelegjünk Isten előtt. Sajnálatos módon a baloldal egyáltalán nem hisz ezekben az értékekben, és látunk Európa-szerte országokat, világszerte országokat, amelyeket baloldali vezetők vezetnek, egyáltalán nem áll olyan jól a szénájuk, nem olyan biztonságosak, mint Magyarország. Sok hasonlóság van a két vezető, a két ország között. És én azt gondolom, hogy Európának sokkal jobb lenne, hogyha többet tanulna Budapesttől és nem Brüsszeltől akarna ellesni dolgokat.

Brusewitz beszélt arról is, hogy Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor „fantasztikus” barátok, nagyon jó a kapcsolatuk egymással és lenyűgöző volt figyelni, ahogy ez a kapcsolat kibontakozott a világ színpadán.

Bryan Leib emlékeztetett, Trump most ért vissza egy történelmi látogatásról a Közel-Keletről, de már az első elnöksége alatt is megmutatta, hogy ő az, aki valódi dealeket, megállapodásokat tud nyélbe üti, és amit most bemutatott, az is lenyűgöző: teljes mértékben átalakítja a Közel-Keletet.

– Vissza kell fordítanunk sok-sok évtizednyi kártevést, rossz gyakorlatot, és én azt gondolom, hogy ezt a status quo-t borítja fel az elnök, újraindít dolgokat a világszínpadon is – jegyezte meg Brusewitz, és hozzátette, Trumpnak egy fantasztikus alelnöke is van.

Borítókép: CPAC Hungary (Fotó: Csudai Sándor)