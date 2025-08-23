Az idei nyár a luxusnyaralások és a zsúfolt politikai idény utáni pihenés időszaka Európa vezetőinek – derül ki a Tűzfalcsoport legújabb cikkéből.

Luxuspihenés – Alexander Van der Bellen osztrák államfő előbb Dél-Afrikába látogatott, majd az Attersee partján nyaralt. Fotó: APA

Ausztriában a horvát tengerpart számít a legnépszerűbb úti célnak, Alexander Van der Bellen államfő azonban előbb hivatalos látogatást tett Dél-Afrikában, majd az Attersee partján pihent. Hasonló „munkanyaraláson” vett részt korábban Ursula von der Leyen bizottsági elnök is, aki márciusban járt a kontinens déli csücskében.

Németországban Marcus Söder bajor miniszterelnök az „egy kis Bajorország és egy kis tenger” kombinációját választotta. Johann Wadephul külügyminiszter a Garda-tónál pihent, mielőtt izraeli útjára indult.

Stefanie Hubig igazságügyi miniszter szintén Olaszországban nyaralt, míg Boris Pistorius védelmi miniszter és Friedrich Merz kancellár esetében biztonsági okokból semmilyen részletet nem közöltek. A kormányszóvivő mindössze annyit árult el: „A kancellár szabadságra megy. További részleteket nem tudunk közölni.”

Az olasz kormányfő, Georgia Meloni a pugliai Leonardo Trulli Resort vendége, amely ötcsillagos szolgáltatásaival a természetközeli életmódot és az autentikus értékek felfedezését hirdeti.

Az expolitikusok közül Angela Merkel a mesés Capri szigetét választotta Olaszországban, Boris Johnson – aki megakadályozta az isztambuli béketárgyalásokat és az ukrajnai háborút a harmadik évébe sodorta – pedig a luxusnyaralását Görögországban töltötte

