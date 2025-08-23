Angela MerkelEurópaluxusFriedrich MerzAlexander Van der Bellennyaralás

Luxus és titkolózás: így nyaralnak Európa politikusai

Egy mozgalmas év után pihenni mentek Európa vezetői. Az osztrák politikusok körében Horvátország számít a legnépszerűbb úti célnak, Alexander Van der Bellen államfő azonban előbb Dél-Afrikába utazott, majd az Attersee partján pihent meg. Németországban több miniszter olaszországi üdülőhelyeket választott, míg a kormányfő, Friedrich Merz szabadságáról biztonsági okokból semmit sem árultak el. Hova utazott Georgia Meloni, Angela Merkel vagy Boris Johnson? Megmutatjuk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 10:38
Illsuzráció Forrás: Fotó: Denys Gromov: https://www.pexels.com/
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei nyár a luxusnyaralások és a zsúfolt politikai idény utáni pihenés időszaka Európa vezetőinek – derül ki a Tűzfalcsoport legújabb cikkéből.

Luxus
Luxuspihenés – Alexander Van der Bellen osztrák államfő előbb Dél-Afrikába látogatott, majd az Attersee partján nyaralt. Fotó: APA

Mint írták, 

Ausztriában a horvát tengerpart számít a legnépszerűbb úti célnak, Alexander Van der Bellen államfő azonban előbb hivatalos látogatást tett Dél-Afrikában, majd az Attersee partján pihent. Hasonló „munkanyaraláson” vett részt korábban Ursula von der Leyen bizottsági elnök is, aki márciusban járt a kontinens déli csücskében.

Németországban Marcus Söder bajor miniszterelnök az „egy kis Bajorország és egy kis tenger” kombinációját választotta. Johann Wadephul külügyminiszter a Garda-tónál pihent, mielőtt izraeli útjára indult. 

Stefanie Hubig igazságügyi miniszter szintén Olaszországban nyaralt, míg Boris Pistorius védelmi miniszter és Friedrich Merz kancellár esetében biztonsági okokból semmilyen részletet nem közöltek. A kormányszóvivő mindössze annyit árult el: „A kancellár szabadságra megy. További részleteket nem tudunk közölni.”

Az olasz kormányfő, Georgia Meloni a pugliai Leonardo Trulli Resort vendége, amely ötcsillagos szolgáltatásaival a természetközeli életmódot és az autentikus értékek felfedezését hirdeti. 

Az expolitikusok közül Angela Merkel a mesés Capri szigetét választotta Olaszországban, Boris Johnson – aki megakadályozta az isztambuli béketárgyalásokat és az ukrajnai háborút a harmadik évébe sodorta – pedig a luxusnyaralását Görögországban töltötte

 – fogalmazott a portál.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.