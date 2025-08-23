Intervízió 2025nyereménydalfesztivál

120 milliót kaphat a dalfesztivál győztese

Minden eddiginél nagyobb tétje lesz az Intervízió 2025 dalfesztiválnak: az orosz külügyminisztérium közlése szerint a győztes nemcsak a rangos trófeát, hanem harmincmillió rubel (120 millió forintnak megfelelő) pénzjutalmat is kap. A szervezők szerint a magas díj célja, hogy a világ legtehetségesebb előadóit vonzza a színpadra, és növelje a verseny nemzetközi presztízsét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 11:05
Az Intervízió dalfesztivál egyik zsűritagja Fotó: Az Intervízió weboldala
Intervízió 2025

A külügyi tárca kulturális és humanitárius együttműködési osztályának vezetője, Alekszandr Alimov a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: a rekordösszegű pénzdíj ösztönző erőt jelent a résztvevőknek, és emeli a verseny rangját – írja a Life.ru. 

dalfesztivál
Alekszandr Alimov újabb részleteket árult el a dalfesztiválról. Forrás: Unesco.ru

A harmincmillió rubel – átszámítva körülbelül 120 millió forint – nem mindennapi nyeremény egy zenei verseny történetében.

Az Intervízióra idén 21 ország delegál előadókat, köztük olyan államok is, mint az Egyesült Államok, Kína, India, Kazahsztán, Kuba vagy Szerbia.

 A szervezők külön kiemelték, hogy újonnan csatlakozik Kenya és Etiópia, és remélik, hogy az Egyesült Arab Emírségek is képviselteti magát.

A fesztiválgálát Moszkvában tartják, és a szervezők már most azt ígérik: látványban és színvonalban felveszi a versenyt az Eurovízióval.

A színpadon világsztárok mellett a BRICS-országok feltörekvő előadói is bemutatkoznak, így a verseny a zenei tehetségek globális találkozóhelyévé válhat.

A mostani eseménynek erős geopolitikai felhangja is van: Oroszország a BRICS-országokkal és más szövetségeseivel igyekszik új kulturális platformot építeni, amely alternatívát kínál a Nyugat által dominált Eurovízióval szemben. A hatalmas pénzdíj és a nemzetközi szereplők listája egyaránt azt jelzi, hogy Moszkva presztízseseményt akar faragni az Intervízióból.

 

Borítókép: Az Intervízió dalfesztivál egyik zsűritagja (Forrás: Intervízió)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

