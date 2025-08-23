120 milliót kaphat a dalfesztivál győztese

Intervízió 2025

A külügyi tárca kulturális és humanitárius együttműködési osztályának vezetője, Alekszandr Alimov a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta: a rekordösszegű pénzdíj ösztönző erőt jelent a résztvevőknek, és emeli a verseny rangját – írja a Life.ru.

Alekszandr Alimov újabb részleteket árult el a dalfesztiválról. Forrás: Unesco.ru

A harmincmillió rubel – átszámítva körülbelül 120 millió forint – nem mindennapi nyeremény egy zenei verseny történetében.

Az Intervízióra idén 21 ország delegál előadókat, köztük olyan államok is, mint az Egyesült Államok, Kína, India, Kazahsztán, Kuba vagy Szerbia.

A szervezők külön kiemelték, hogy újonnan csatlakozik Kenya és Etiópia, és remélik, hogy az Egyesült Arab Emírségek is képviselteti magát.

Всего месяц до «Интервидения»: Москва готовится принять музыкальный мир!



21 страна подтвердила участие, включая США, Китай, Индию, ЮАР, Колумбию и Саудовскую Аравию.

География впечатляет: от Латинской Америки до Африки и Азии. Среди редких гостей — Мадагаскар и Кения. pic.twitter.com/FK5rFvWoRU — Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) August 21, 2025

A fesztiválgálát Moszkvában tartják, és a szervezők már most azt ígérik: látványban és színvonalban felveszi a versenyt az Eurovízióval.

A színpadon világsztárok mellett a BRICS-országok feltörekvő előadói is bemutatkoznak, így a verseny a zenei tehetségek globális találkozóhelyévé válhat.

Участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США, сообщил директор департамента МИД России Алимов

Конкурс пройдёт 20 сентября в Москве. pic.twitter.com/ItOLzUtZr2 — Димыч (@MaksiAdd) August 20, 2025

A mostani eseménynek erős geopolitikai felhangja is van: Oroszország a BRICS-országokkal és más szövetségeseivel igyekszik új kulturális platformot építeni, amely alternatívát kínál a Nyugat által dominált Eurovízióval szemben. A hatalmas pénzdíj és a nemzetközi szereplők listája egyaránt azt jelzi, hogy Moszkva presztízseseményt akar faragni az Intervízióból.

Borítókép: Az Intervízió dalfesztivál egyik zsűritagja (Forrás: Intervízió)