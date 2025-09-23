Szijjártó PéterOroszországENSZ

Szijjártó Péter: Az orosz ellátás garantálja az ország energiabiztonságát

A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint szép álom, hogy hazánk el tudná magát látni máshonnan, mint Oroszország. Szijjártó Péter szerint épp ezért hazánk nem fog lemondani az orosz energiáról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 16:51
Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
Magyarország nem hajlandó lemondani az orosz energiaellátásról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az energiaellátás máshonnan történő biztosítása szép álom, a nyugat-európai tisztviselők pedig véleménye szerint fanatikusok – írja a The Guardian

Szijjártó Péter szerint hazánk energiabiztonságához szükség van az orosz energiahordozókra
Donald Trump nemrég arról beszélt, hogy Európának teljesen le kéne állnia az orosz olaj vásárlásával. Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének 80. éves ülésszaka alkalmából adott interjújában azonban kiemelte: „Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj- vagy gázforrások nélkül.” A külügyminiszter egyúttal jelezte: megérti Trump megközelítését, ez azonban nem változtat a realitásokon.

Számunkra az energiaellátás tisztán fizikai kérdés. Jó lehet álmodozni arról, hogy Oroszországon kívül máshonnan is vásároljunk olajat és gázt, de csak onnan tudunk vásárolni, ahol van infrastruktúra

– fogalmazott Szijjártó. A kérdés azután került újra az előtérbe, hogy Trump komoly szankciók lehetőségéről beszélt Oroszországgal szemben. Az amerikai elnök ennek kapcsán különösen nagy hangsúlyt fektetett az orosz energiahordozókra és az azt felvásárló országokra. 

Ezzel párhuzamosan a Bloomberg beszámolója szerint az EU olyan kereskedelmi korlátozásokat fontolgat, amelyek csökkenthetik vagy akár teljesen le is állíthatják a vezetéken keresztüli olajszállítást, és hogy ezeket egyhangú beleegyezés nélkül is bevezethetik, lehetővé téve más európai országok számára, hogy leszavazzák Budapestet és Pozsonyt.

 

Szijjártó Péter a békére kívánja felhasználni a gyűlést 

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ-közgyűlés első napján az sajnos ismételten világossá vált, hogy az európai uniós kollégái ezt a hetet sem a béketeremtésre, a diplomáciai csatornák újranyitására akarják felhasználni, hanem továbbra is a háborús narratívájuk elterjesztésén dolgoznak.

Ahogy lenni szokott, heteken keresztül ment a trenírozás Brüsszelből, hogy miket mondjunk itt. Kommunikációs elemeket, tárgyalási paneleket osztogattak ki az európai kollégáknak. Már pontosan tudják, hogy nekem nem érdemes ilyet adni, mert egy szuverén ország külügyminisztereként nem a brüsszeli narratíva szerint tárgyalok és nem brüsszeli kommunikációs paneleket mondok itt fel, hanem a nemzeti érdeket képviselem

– szögezte le. „És Magyarország ezt az ENSZ-közgyűlést az európai kollégák többségétől eltérően a béke ügyének támogatására kívánja felhasználni” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely az ellen. 

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

