Szijjártó Péter: Az orosz ellátás garantálja az ország energiabiztonságát

Magyarország nem hajlandó lemondani az orosz energiaellátásról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az energiaellátás máshonnan történő biztosítása szép álom, a nyugat-európai tisztviselők pedig véleménye szerint fanatikusok – írja a The Guardian.

Szijjártó Péter szerint hazánk energiabiztonságához szükség van az orosz energiahordozókra. Fotó: AFP

Donald Trump nemrég arról beszélt, hogy Európának teljesen le kéne állnia az orosz olaj vásárlásával. Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének 80. éves ülésszaka alkalmából adott interjújában azonban kiemelte: „Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj- vagy gázforrások nélkül.” A külügyminiszter egyúttal jelezte: megérti Trump megközelítését, ez azonban nem változtat a realitásokon.

Számunkra az energiaellátás tisztán fizikai kérdés. Jó lehet álmodozni arról, hogy Oroszországon kívül máshonnan is vásároljunk olajat és gázt, de csak onnan tudunk vásárolni, ahol van infrastruktúra

– fogalmazott Szijjártó. A kérdés azután került újra az előtérbe, hogy Trump komoly szankciók lehetőségéről beszélt Oroszországgal szemben. Az amerikai elnök ennek kapcsán különösen nagy hangsúlyt fektetett az orosz energiahordozókra és az azt felvásárló országokra.