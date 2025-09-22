Az Európai Unió felkészül arra, hogy intézkedéseket hozzon, amelyek blokkolhatják az orosz olaj importját a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ami Magyarország és Szlovákia fő nyersolajforrása. A Bloomberg szeptember 20-i híradása szerint az EU tisztségviselői olyan kereskedelmi korlátozások bevezetését mérlegelik, amelyek közvetlenül érintenék a vezetéket. Az ügyet ismerő források szerint ez a lépés drámaian csökkentheti, vagy akár teljesen le is állíthatja a szállításokat – írja a United24.
Brüsszel a Barátság kőolajvezetékkel zsarolja a vétózókat
Az Európai Unió intézkedéseket fontolgat, amelyek blokkolhatják az orosz olaj importját a Barátság kőolajvezetéken keresztül, ami Magyarország és Szlovákia fő nyersolajforrása. A döntés lehetőséget ad arra, hogy az EU megkerülje a két ország ellenállását, és megfeleljen a nemzetközi nyomásnak, különösen az Egyesült Államok elvárásainak. A Barátság kőolajvezetéket érintő lépés része annak az EU-s erőfeszítésnek, hogy fokozatosan leállítsa az orosz energiahordozók importját az ukrajnai háború nyomán.
Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy az Európai Bizottság újabb szankciócsomagot terjesztett elő Oroszország ellen, amelynek egyik fő eleme a cseppfolyósított orosz földgáz (LNG) behozatala megtiltásának felgyorsítása. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Moszkva a fosszilis energiahordozók eladásából származó bevételekkel finanszírozza háborúját, ezért „itt az ideje elzárni a csapokat”.
Az EU azt is javasolta, hogy szankciókat vezessen be több mint 100 orosz olajszállító hajóval szemben, amelyek Moszkva árnyékflottájának részei, valamint további intézkedéseket hozhatnak azokkal az entitásokkal szemben, amelyek lehetővé teszik az energiahordozók kereskedelmét. Az Európai Unió kereskedelmi intézkedéseket fontolgat, amelyek a fennmaradó orosz olajimportokat céloznák, állítólag olyan személyek szerint, akik ismerik az ügyet.
Barátság kőolajvezeték – Budapest, Pozsony nem vétózhat
A Bloomberg arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapest és Pozsony — két olyan főváros, amelyek többször is ellenálltak az EU orosz energiahordozók importjának leépítésére tett erőfeszítéseinek — most a jelek szerint nem tudják majd megakadályozni a kezdeményezést.
A szankciós csomagokkal ellentétben – amelyek elfogadása minden tagállam egyetértését igényli – a kereskedelmi intézkedéseket a nemzeti kormányok szintjén fogadják el, így Magyarországnak és Szlovákiának nincs vétójoga.
Az orosz kőolajvezetékekre vonatkozó korlátozások szankciós kereteken kívüli bevezetése lehetővé teszi az EU intézményei számára, hogy megkerüljék a tagállamok vétóját. Az olajáramlás leállítása a Barátság vezetéken segítené az EU-t abban, hogy teljesítse Donald Trump amerikai elnök egyik kulcsfontosságú követelését, vagyis azt, hogy Európa mondjon le teljesen az orosz energiahordozókról.
Korábban Csehország bejelentette, hogy hatvan év után először teljesen megszüntette az orosz olaj importját, ami annak köszönhető, hogy bővítették a Transalpin vezeték kapacitását, így most már elegendő nyersolajat tudnak importálni – máshonnan –, hogy kielégítsék az ország igényeit. Magyarország és Szlovákia az utolsó két olyan uniós ország, amelyek még mindig orosz olajat importálnak, de az EU vezetése ezzel a megkérdőjelezhető új lépéssel megkerüli a magyar és szlovák vétót.
