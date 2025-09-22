Brüsszel a Barátság kőolajvezetékkel zsarolja a vétózókat

Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy az Európai Bizottság újabb szankciócsomagot terjesztett elő Oroszország ellen, amelynek egyik fő eleme a cseppfolyósított orosz földgáz (LNG) behozatala megtiltásának felgyorsítása. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Moszkva a fosszilis energiahordozók eladásából származó bevételekkel finanszírozza háborúját, ezért „itt az ideje elzárni a csapokat”.

Az EU azt is javasolta, hogy szankciókat vezessen be több mint 100 orosz olajszállító hajóval szemben, amelyek Moszkva árnyékflottájának részei, valamint további intézkedéseket hozhatnak azokkal az entitásokkal szemben, amelyek lehetővé teszik az energiahordozók kereskedelmét. Az Európai Unió kereskedelmi intézkedéseket fontolgat, amelyek a fennmaradó orosz olajimportokat céloznák, állítólag olyan személyek szerint, akik ismerik az ügyet.