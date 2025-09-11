Szijjártó Péter videóban mondta el, mit kért ukrán kollégáitól a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Szijjártó Péter így fogalmazott: „Kértem az ukrán kollégától, hogy fejezzék be a Barátság kőolajvezeték bombázását, és ezt nem Oroszország miatt kértem, hanem magunk miatt. A Barátság kőolajvezeték Magyarországra szállít kőolajat. És támadása nem Oroszországnak, hanem nekünk jelent komoly kárt és komoly kockázatot az energiaellátásunk biztonsága szempontjából.

Szijjártó Péter

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto

Magyarország természetesen továbbra is biztosítja a villamosenergia- és földgázellátást Ukrajna részére. Villamosenergia tekintetében 40, földgázszállítás tekintetében 50 százaléka az ukrán importnak Magyarországról érkezik. Én azt gondolom, ha Ukrajna csak ezt figyelembe veszi, akkor az a fair lépés a részéről, hogyha nem veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát.”