Szijjártó Péterukrán támadásTarasz KacskaBarátság kőolajvezetékenergiaellátás

Szijjártó Péter videóban mondta el, mit kért ukrán kollégáitól a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Szijjártó Péter ma egyeztetett Tarasz Kacskával, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével. A külügyminiszter közösségi oldalán egy videót is megosztott, amelyben elmondta, milyen kérést fogalmazott meg az ukrán delegációnak a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 15:29
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
Szijjártó Péter így fogalmazott: „Kértem az ukrán kollégától, hogy fejezzék be a Barátság kőolajvezeték bombázását, és ezt nem Oroszország miatt kértem, hanem magunk miatt. A Barátság kőolajvezeték Magyarországra szállít kőolajat. És támadása nem Oroszországnak, hanem nekünk jelent komoly kárt és komoly kockázatot az energiaellátásunk biztonsága szempontjából. 

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto

Magyarország természetesen továbbra is biztosítja a villamosenergia- és földgázellátást Ukrajna részére. Villamosenergia tekintetében 40, földgázszállítás tekintetében 50 százaléka az ukrán importnak Magyarországról érkezik. Én azt gondolom, ha Ukrajna csak ezt figyelembe veszi, akkor az a fair lépés a részéről, hogyha nem veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát.” 

Ezért arra kértem az ukrán miniszterelnök-helyettest, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat fejezzék be, ne veszélyeztessék Magyarország energiabiztonságát. 

„Őszintén remélem, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatrendszere jobban alakul a következő 10 évben, mint alakult az elmúlt 10 esztendőben. Mi erre készen állunk, de azt is világossá kell tenni, hogy ez kizárólag Ukrajnán múlik” – zárta szavait.

Borítókép: Szijjártó Péter (fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
