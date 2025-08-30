Barátság KőolajvezetékVolodimir ZelenszkijUkrajnaKijevMagyarország

A Barátság kőolajvezetéket támadja Ukrajna

Az elmúlt hetekben több ukrán támadás érte a kőolajvezetéket, amely Oroszországból Magyarországra, Szlovákiába is szállít kőolajat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az állami függetlenség napi ünnepség után nyíltan célozgatott arra, hogy Budapest álláspontjától függ a Barátság kőolajvezeték további sorsa. Erre reagált Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő, aki egyszerű megoldásról beszélt: a tranzit elzárásáról.

2025. 08. 30. 16:31
A Barátjág Kőolajvezetékhez tartozó belorusz olajszivattyúállomás Veresnitsa faluban, Minszktől mintegy 270 km-re délnyugatra Fotó: VIKTOR DRACHEV Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 24-én, a kijevi Szófia-székesegyház előtt tartott függetlenség napi ünnepség után adott nyilatkozatában burkoltan megzsarolta Magyarországot. A Strana hírportál beszámolója szerint arra a kérdésre felelt, hogy Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit növelheti-e a magyar vétó feloldása, ha Kijev folytatja a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat.

A PCK-Raffinerie GmbH ipari területén található olajfinomító létesítményei este meg vannak világítva. 2023 januárjától az Oroszországból a Barátság Kőolajvezetéken keresztül történő olajszállításokat felfüggesztették.
A PCK-Raffinerie GmbH ipari területén található olajfinomító létesítményei este meg vannak világítva. Az Oroszországból a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállításokat felfüggesztették. Fotó: CHRISTOPHE GATEAU/DPA

Zelenszkij mosolyogva, humorista múltját sem megtagadva, kétértelmű üzenetet küldött:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ.

A kijelentés nyílt beismerése annak, hogy Kijev stratégiai fegyverként tekint a vezetékre: vagyis csak akkor nem lövik tovább, ha Budapest támogatja Ukrajna európai uniós integrációját. Mint ismeretes, az elmúlt időszakban több alkalommal érte ukrán támadás az Oroszországból induló vezetéket, veszélyeztetve Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát.

A vita közepette Olekszij Honcsarenko ellenzéki parlamenti képviselő Telegram-csatornáján vetette fel: miért van szükség támadásokra, ha a vezeték ukrán területen halad át? „Elég lenne elzárni a csapot” – fogalmazott.

Fontos híreink

