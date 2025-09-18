Brüsszel azt tervezi, hogy megkerüli a magyar vétót

Ukrajnának kell az uniós pénz

Von der Leyen szerint a kölcsön fedezete lehetne az Oroszország központi bankjához kötődő pénz, amelyet a Nyugat fagyasztott be Moszkva Ukrajna elleni inváziója után. Ez ugyanakkor nem jelentené az orosz vagyonok lefoglalását – ami több uniós tagállam számára átléphetetlen vörös vonal.

Tisztviselők szerint ha Budapest nem akarna részt venni a projekt megvalósításában, akkor a 27 tagállam helyett a hajlandók koalíciója is létrehozhatna egy új mechanizmust.

Volt egy első, előzetes megbeszélésünk az új hitel ötletéről. De eddig sok minden, beleértve az összeget is, nem tisztázott

– mondta egy magas rangú uniós tisztviselő a Reutersnek. Körülbelül 210 milliárd euró értékű orosz vagyon van Európában befagyasztva. Ezek többsége készpénzként a belga Euroclear értékpapír-letétkezelőnél van elhelyezve. Az EU eddig csak az orosz vagyon kamatait használta fel arra, hogy törlessze a G7-országok által Ukrajnának nyújtott 50 milliárd dolláros kölcsönt.