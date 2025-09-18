Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Ukrajnaorosz vagyonOroszországEurópai Uniómagyar vétó

Brüsszel azt tervezi, hogy megkerüli a magyar vétót

Az Európai Unió egy új kölcsön lehetőségét vizsgálja Kijev támogatására, amelyet a befagyasztott orosz vagyonokra alapoznának. A konstrukció célja, hogy biztosítsa Ukrajna háborús finanszírozását, miközben megkerüli Magyarország vétóját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 15:21
Zelenszkij és von der Leyen
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió tisztviselői olyan lehetőségeket vizsgálnak meg, amelyek révén a befagyasztott orosz vagyont használnák fel egy Ukrajnának nyújtandó kölcsön fedezeteként. A cél az lenne, hogy így kerüljék meg Magyarország vétóját – közölték a projekthez közel álló tisztviselők a Reutersnek adott interjúban. Ukrajnának pedig csak akkor kellene visszafizetnie a kölcsönt, ha Oroszországtól jóvátételt kapna a háború okozta károkért. Az elképzelést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vetette fel múlt héten. 

Az EU azt tervezi, hogy Ukrajna érdekében megkerüli a magyar vétót
Az EU azt tervezi, hogy Ukrajna érdekében megkerüli a magyar vétót
Fotó: AFP

Ukrajnának kell az uniós pénz

Von der Leyen szerint a kölcsön fedezete lehetne az Oroszország központi bankjához kötődő pénz, amelyet a Nyugat fagyasztott be Moszkva Ukrajna elleni inváziója után. Ez ugyanakkor nem jelentené az orosz vagyonok lefoglalását – ami több uniós tagállam számára átléphetetlen vörös vonal.

Tisztviselők szerint ha Budapest nem akarna részt venni a projekt megvalósításában, akkor a 27 tagállam helyett a hajlandók koalíciója is létrehozhatna egy új mechanizmust. 

Volt egy első, előzetes megbeszélésünk az új hitel ötletéről. De eddig sok minden, beleértve az összeget is, nem tisztázott

 – mondta egy magas rangú uniós tisztviselő a Reutersnek. Körülbelül 210 milliárd euró értékű orosz vagyon van Európában befagyasztva. Ezek többsége készpénzként a belga Euroclear értékpapír-letétkezelőnél van elhelyezve. Az EU eddig csak az orosz vagyon kamatait használta fel arra, hogy törlessze a G7-országok által Ukrajnának nyújtott 50 milliárd dolláros kölcsönt. 

Viszont mára a lefoglalt vagyon nagy része immár készpénz formájában van, így a kamatbevétel csekély.

Az új elképzelés szerint az orosz eszközöket az Európai Bizottság által kibocsátott, kamatmentes kötvényekkel váltanák fel. A kötvényekért garanciát nyújtanának azok az uniós tagállamok, amelyek részt akarnak venni a kezdeményezésben. Miután az eszközöket EU-kötvények váltják fel, az egyik vizsgált lehetőség egy speciális társaság létrehozása lenne, amely vagy az összes EU-tagállam, vagy csak a garanciát vállaló kormányok tulajdonában lenne. 

Ez azt jelenti, hogy a befagyasztott orosz eszközöket hosszú távra és jobb kamatokkal lehet majd befektetni

 – mondta egy tisztviselő. 

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu