Az Európai Unió tisztviselői olyan lehetőségeket vizsgálnak meg, amelyek révén a befagyasztott orosz vagyont használnák fel egy Ukrajnának nyújtandó kölcsön fedezeteként. A cél az lenne, hogy így kerüljék meg Magyarország vétóját – közölték a projekthez közel álló tisztviselők a Reutersnek adott interjúban. Ukrajnának pedig csak akkor kellene visszafizetnie a kölcsönt, ha Oroszországtól jóvátételt kapna a háború okozta károkért. Az elképzelést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vetette fel múlt héten.
Brüsszel azt tervezi, hogy megkerüli a magyar vétót
Az Európai Unió egy új kölcsön lehetőségét vizsgálja Kijev támogatására, amelyet a befagyasztott orosz vagyonokra alapoznának. A konstrukció célja, hogy biztosítsa Ukrajna háborús finanszírozását, miközben megkerüli Magyarország vétóját.
Ukrajnának kell az uniós pénz
Von der Leyen szerint a kölcsön fedezete lehetne az Oroszország központi bankjához kötődő pénz, amelyet a Nyugat fagyasztott be Moszkva Ukrajna elleni inváziója után. Ez ugyanakkor nem jelentené az orosz vagyonok lefoglalását – ami több uniós tagállam számára átléphetetlen vörös vonal.
Tisztviselők szerint ha Budapest nem akarna részt venni a projekt megvalósításában, akkor a 27 tagállam helyett a hajlandók koalíciója is létrehozhatna egy új mechanizmust.
Volt egy első, előzetes megbeszélésünk az új hitel ötletéről. De eddig sok minden, beleértve az összeget is, nem tisztázott
– mondta egy magas rangú uniós tisztviselő a Reutersnek. Körülbelül 210 milliárd euró értékű orosz vagyon van Európában befagyasztva. Ezek többsége készpénzként a belga Euroclear értékpapír-letétkezelőnél van elhelyezve. Az EU eddig csak az orosz vagyon kamatait használta fel arra, hogy törlessze a G7-országok által Ukrajnának nyújtott 50 milliárd dolláros kölcsönt.
Viszont mára a lefoglalt vagyon nagy része immár készpénz formájában van, így a kamatbevétel csekély.
Az új elképzelés szerint az orosz eszközöket az Európai Bizottság által kibocsátott, kamatmentes kötvényekkel váltanák fel. A kötvényekért garanciát nyújtanának azok az uniós tagállamok, amelyek részt akarnak venni a kezdeményezésben. Miután az eszközöket EU-kötvények váltják fel, az egyik vizsgált lehetőség egy speciális társaság létrehozása lenne, amely vagy az összes EU-tagállam, vagy csak a garanciát vállaló kormányok tulajdonában lenne.
Ez azt jelenti, hogy a befagyasztott orosz eszközöket hosszú távra és jobb kamatokkal lehet majd befektetni
– mondta egy tisztviselő.
Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)
