Döntött Belgium, ez lesz a befagyasztott orosz vagyonnal + videó

Prévot elmondta, hogy Belgium kormánya továbbra is határozottan ellenzi az ötletet – annak ellenére, hogy Ursula von der Leyen néhány nappal ezelőtt kijelentette, hogy újra megnyitja az ügyet, írja az Origo az Euronews cikkére hivatkozva.
Őszintén szólva az orosz szuverén vagyon elkobzása Belgium számára nem járható út
– mondta Maxime Prévot. Nagyjából kétszázmilliárd euró értékű orosz pénzeszközt foglaltak le a nyugati szankciók részeként – az összeg nagy részét az Euroclear értéktárában tartják, amelyre az EU pénzügyi piaci jogszabályai vonatkoznak. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy szerinte a szabályok megsértése még egy egzisztenciális háború esetén is kiszolgáltatottá tenné Belgiumot és az EU-t, mivel a finanszírozók a későbbiekben megfontolhatnák a befektetést – írja a lap.