Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

Belgiumorosz vagyonBrüsszelUkrajna

Döntött Belgium, ez lesz a befagyasztott orosz vagyonnal + videó

Maxime Prévot, Belgium külügyminisztere ismét hangsúlyozta, hogy az ország határozottan ellenzi a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna megsegítésére történő áthelyezését. Mint mondta, egy ilyen lépés veszélyeztetné Belgium hitelességét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 12:00
Maxime Prevot belga miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter (Fotó: AFP) Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Prévot elmondta, hogy Belgium kormánya továbbra is határozottan ellenzi az ötletet – annak ellenére, hogy Ursula von der Leyen néhány nappal ezelőtt kijelentette, hogy újra megnyitja az ügyet, írja az Origo az Euronews cikkére hivatkozva.

Belgium
Belgium, Brüsszel – Maxime Prevot belga miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Őszintén szólva az orosz szuverén vagyon elkobzása Belgium számára nem járható út

 – mondta Maxime Prévot. Nagyjából kétszázmilliárd euró értékű orosz pénzeszközt foglaltak le a nyugati szankciók részeként – az összeg nagy részét az Euroclear értéktárában tartják, amelyre az EU pénzügyi piaci jogszabályai vonatkoznak. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy szerinte a szabályok megsértése még egy egzisztenciális háború esetén is kiszolgáltatottá tenné Belgiumot és az EU-t, mivel a finanszírozók a későbbiekben megfontolhatnák a befektetést – írja a lap.

Ez nagyon rossz üzenet lenne a világ más országainak. Közülük többnek vannak vagyonai, szuverén állami eszközei Brüsszelben vagy Európa más részein

 – magyarázta. A kormány megfontolta a lefoglalt vagyon elkobzását, és arra a következtetésre jutott, hogy ez aláásná az euróba vetett bizalmat, és rendszerszintű következményeket okozhatna az európai pénzügyi szolgáltatások hitelességére nézve – tette hozzá.

Az EU és például az Egyesült Királyság továbbra is kitartanak az elképzelés mellett – írja az Origo –, mivel ez azt jelentené, hogy Oroszországnak kellene megfizetnie a háború árát.

 

Borítókép: Maxime Prevot belga miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter (Fotó: AFP)
 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

