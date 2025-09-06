Döntött Belgium, ez lesz a befagyasztott orosz vagyonnal + videó

Prévot elmondta, hogy Belgium kormánya továbbra is határozottan ellenzi az ötletet – annak ellenére, hogy Ursula von der Leyen néhány nappal ezelőtt kijelentette, hogy újra megnyitja az ügyet, írja az Origo az Euronews cikkére hivatkozva.

Belgium, Brüsszel – Maxime Prevot belga miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Őszintén szólva az orosz szuverén vagyon elkobzása Belgium számára nem járható út

– mondta Maxime Prévot. Nagyjából kétszázmilliárd euró értékű orosz pénzeszközt foglaltak le a nyugati szankciók részeként – az összeg nagy részét az Euroclear értéktárában tartják, amelyre az EU pénzügyi piaci jogszabályai vonatkoznak. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy szerinte a szabályok megsértése még egy egzisztenciális háború esetén is kiszolgáltatottá tenné Belgiumot és az EU-t, mivel a finanszírozók a későbbiekben megfontolhatnák a befektetést – írja a lap.