Menczer Tamás: A magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány vagy Weber bábkormánya, ez a választás tétje + videó

Az ellenféllel kapcsolatban a helyzet az, hogy minden pontosan úgy van, ahogy korábban mondtuk. Hazudik, átver és becsap, és elveszi a pénzedet. Ennek kapcsán mi a választás tétje? – fogalmazott Menczer Tamás, aki közösségi oldalán feltöltött videóban beszélt arról, mi várható jövő április után.

Vagy az, jövő áprilisban az országot egy szuverenista, a magyar érdekért kiálló Orbán-kormány vezeti, mert akkor van Otthon start a fiataloknak, akkor van családi adókedvezmény duplázás, akkor van adómentes csed és gyed, akkor van adómentesség az édesanyáknak, akkor van élelmiszer-utalvány és 13. havi nyugdíj az időseknek, akkor van biztonság és nincsenek Mohamedek, és akkor van béke, mert nem hagyjuk, hogy benyomjanak bennünket a háborúba

– sorolta a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Hangsúlyozta, a másik verzió az, hogy egy irányított bábkormány vezeti, és egészen világosan kiderült az elmúlt napokban, hogy mi lesz akkor. Akkor van Tisza-adó, mert az áfacsökkentés az kamu. Az adót emelik, az áfát nem csökkentik, leválasztanak az orosz gázról, ezzel a rezsit három és félszeresére emelik, és leválasztanak az orosz olajról, ezzel a benzin árát ezer forintra lökik föl. Plusz jöhetnek a Mohamedek és kiszolgálják Zelenszkijt és Ukrajnát.

Ez egy Brüsszelből irányított bábkormány. Weber által irányított és Zelenszkijjel lepaktáló bábkormány

– hangsúlyozta a politikus.