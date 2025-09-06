Zelenszkij Putyin esetleges ukrajnai látogatásáról az amerikai ABC Newsnak adott interjúban beszélt. Az ukrán elnök szerint ő nem utazhat el Moszkvába, amíg hazáját nap mint nap rakétatámadások érik, írta az Origo.
Zelenszkij megdöbbentő helyre hívta Putyint
Az ukrán elnök harmadszor sem volt hajlandó elfogadni Vlagyimir Putyin ajánlatát egy moszkvai találkozóra. Zelenszkij közben arról is beszélt, hogy NATO-katonák ezreinek ukrajnai állomásoztatásáról tárgyal szövetségeseivel, amit Moszkva azonnal éles figyelmeztetéssel fogadott. Az ukrán elnök eközben Kijevbe invitálná Putyint.
Az ukrán vezető azt állította, hogy Putyin valójában nem is akar vele találkozni, hanem teljesíthetetlen feltételeket szab. – „Ha valaki nem akar találkozni, hívjon Moszkvába. Ha Oroszország tárgyalásról beszél, az már önmagában jó, de valódi készség a békére egyelőre nincs” – fogalmazott.
Putyin kész lenne tárgyalni
Az orosz elnök korábban jelezte: kész közvetlenül egyeztetni Zelenszkijjel, és százszázalékos biztonsági garanciát ígért számára Moszkvában. A Kreml hangsúlyozta: a meghívás célja a párbeszéd előmozdítása, nem pedig az ukrán fél kapitulációjának kikényszerítése. Dmitrij Belik, az orosz parlament külügyi bizottságának tagja a meghívást „a béke próbájának” nevezte, írta a Lenta.ru.
Szerinte ha Zelenszkij valóban rendezni akarná a konfliktust, a találkozó helyszíne nem jelentene akadályt.
Zelenszkij a NATO-katonákban bízik
Miközben Zelenszkij visszautasította a moszkvai meghívást, azt is közölte: több NATO-tagállammal tárgyalnak arról, hogy nagyszámú szövetséges katonát vezényeljenek Ukrajnába. Szavai szerint nem néhány tucat, hanem több ezer katona állomásoztatásáról folyik egyeztetés, amelynek kapcsán több ország is kétségeit fogalmazta meg. Moszkva erre világosan reagált: minden NATO-katona, aki megjelenik Ukrajnában, az orosz hadsereg számára legitim célpontnak minősül.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 18-án közölte amerikai kollégájával, Donald Trumppal, hogy hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel (Fotó: AFP/Mandel Ngan)
