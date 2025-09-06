Rendkívüli

Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

ZelenszkijtárgyalásNATOUkrajnaPutyinorosz-ukrán háborútalálkozó

Zelenszkij megdöbbentő helyre hívta Putyint

Az ukrán elnök harmadszor sem volt hajlandó elfogadni Vlagyimir Putyin ajánlatát egy moszkvai találkozóra. Zelenszkij közben arról is beszélt, hogy NATO-katonák ezreinek ukrajnai állomásoztatásáról tárgyal szövetségeseivel, amit Moszkva azonnal éles figyelmeztetéssel fogadott. Az ukrán elnök eközben Kijevbe invitálná Putyint.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 06. 11:01
Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 18-án közölte amerikai kollégájával, Donald Trumppal, hogy hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel Fotó: Mandel Ngan Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij Putyin esetleges ukrajnai látogatásáról az amerikai ABC Newsnak adott interjúban beszélt. Az ukrán elnök szerint ő nem utazhat el Moszkvába, amíg hazáját nap mint nap rakétatámadások érik, írta az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Az ukrán vezető azt állította, hogy Putyin valójában nem is akar vele találkozni, hanem teljesíthetetlen feltételeket szab. – „Ha valaki nem akar találkozni, hívjon Moszkvába. Ha Oroszország tárgyalásról beszél, az már önmagában jó, de valódi készség a békére egyelőre nincs” – fogalmazott.

Putyin kész lenne tárgyalni

Az orosz elnök korábban jelezte: kész közvetlenül egyeztetni Zelenszkijjel, és százszázalékos biztonsági garanciát ígért számára Moszkvában. A Kreml hangsúlyozta: a meghívás célja a párbeszéd előmozdítása, nem pedig az ukrán fél kapitulációjának kikényszerítése. Dmitrij Belik, az orosz parlament külügyi bizottságának tagja a meghívást „a béke próbájának” nevezte, írta a Lenta.ru. 

Szerinte ha Zelenszkij valóban rendezni akarná a konfliktust, a találkozó helyszíne nem jelentene akadályt.

Zelenszkij a NATO-katonákban bízik

Miközben Zelenszkij visszautasította a moszkvai meghívást, azt is közölte: több NATO-tagállammal tárgyalnak arról, hogy nagyszámú szövetséges katonát vezényeljenek Ukrajnába. Szavai szerint nem néhány tucat, hanem több ezer katona állomásoztatásáról folyik egyeztetés, amelynek kapcsán több ország is kétségeit fogalmazta meg. Moszkva erre világosan reagált: minden NATO-katona, aki megjelenik Ukrajnában, az orosz hadsereg számára legitim célpontnak minősül.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 18-án közölte amerikai kollégájával, Donald Trumppal, hogy hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu