Zelenszkij megdöbbentő helyre hívta Putyint

Az ukrán vezető azt állította, hogy Putyin valójában nem is akar vele találkozni, hanem teljesíthetetlen feltételeket szab. – „Ha valaki nem akar találkozni, hívjon Moszkvába. Ha Oroszország tárgyalásról beszél, az már önmagában jó, de valódi készség a békére egyelőre nincs” – fogalmazott.

Putyin kész lenne tárgyalni

Az orosz elnök korábban jelezte: kész közvetlenül egyeztetni Zelenszkijjel, és százszázalékos biztonsági garanciát ígért számára Moszkvában. A Kreml hangsúlyozta: a meghívás célja a párbeszéd előmozdítása, nem pedig az ukrán fél kapitulációjának kikényszerítése. Dmitrij Belik, az orosz parlament külügyi bizottságának tagja a meghívást „a béke próbájának” nevezte, írta a Lenta.ru.