Macron: Huszonhat ország kész Ukrajna katonai támogatására a háború után

Hozzátette: egyes országok közvetlen csapattelepítést vállalhatnak, mások inkább kiképzéssel és fegyverszállítással segítenék Kijevet.

Zelenszkij „komoly és konkrét lépésnek” nevezte a döntést, amely szerinte hosszú idő óta az első kézzelfogható előrelépés Ukrajna biztonsági garanciái terén.

Megosztott szövetségesek

A koalícióban főként európai országok mellett Kanada, Ausztrália és Japán is részt vesz. Németország, Spanyolország és Olaszország azonban egyelőre elutasította a csapatok küldését, és inkább a fegyverkezés, a kiképzés és a pénzügyi támogatás fontosságát hangsúlyozza.

Az Egyesült Államok szerepe kulcsfontosságú marad: Washington részvételének mértékét a következő napokban véglegesítik.

Moszkva: Elfogadhatatlan

Az orosz vezetés azonnal elutasította a kezdeményezést. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: a Nyugat „nem tud” biztonsági garanciát nyújtani Ukrajnának, és Oroszország számára ez semmiképpen sem elfogadható.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

A párizsi találkozó 35 ország vezetőit hozta össze, és célja részben az volt, hogy tisztázzák Donald Trump amerikai elnök álláspontját az ukrán támogatás ügyében. Több európai vezető is attól tart, hogy Trump Moszkva javára kényszeríthetné Kijevet területfeladásra. Bár Trump korábban közvetlen tárgyalásokat ígért Putyin és Zelenszkij között, Moszkva ezt visszautasította, és továbbra is az ukrán területek átadását követeli.