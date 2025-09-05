MacrontámogatásUkrajnaháborúZelenszkij

Macron: Huszonhat ország kész Ukrajna katonai támogatására a háború után

Emmanuel Macron francia elnök szerint huszonhat ország vállalta, hogy biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának a háborút követően – többek között szárazföldi, tengeri és légi erők révén. A bejelentést a párizsi Élysée-palotában tartott sajtótájékoztatón tette, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában.

Szabó István
Forrás: The Guardian2025. 09. 05. 21:41
Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érkezik a Hajlandóak Koalíciójának csúcstalálkozójára az Élysée-palotába, Párizsba, 2025. szeptember 4-én Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Macron a csúcstalálkozó után elmondta: a katonák nem a frontvonalon teljesítenének szolgálatot, hanem elrettentő erőként lennének jelen, hogy megelőzzenek bármiféle újabb orosz agressziót. A részletek egyelőre nem ismertek, a francia elnök nem közölte, pontosan hány katonáról lehet szó, írja a The Guardian.

Macron
A hajlandó koalíció csúcstalálkozóján, a párizsi Élysée-palotában, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Hozzátette: egyes országok közvetlen csapattelepítést vállalhatnak, mások inkább kiképzéssel és fegyverszállítással segítenék Kijevet.

Zelenszkij „komoly és konkrét lépésnek” nevezte a döntést, amely szerinte hosszú idő óta az első kézzelfogható előrelépés Ukrajna biztonsági garanciái terén.

Megosztott szövetségesek

A koalícióban főként európai országok mellett Kanada, Ausztrália és Japán is részt vesz. Németország, Spanyolország és Olaszország azonban egyelőre elutasította a csapatok küldését, és inkább a fegyverkezés, a kiképzés és a pénzügyi támogatás fontosságát hangsúlyozza.

Az Egyesült Államok szerepe kulcsfontosságú marad: Washington részvételének mértékét a következő napokban véglegesítik.

Moszkva: Elfogadhatatlan

Az orosz vezetés azonnal elutasította a kezdeményezést. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: a Nyugat „nem tud” biztonsági garanciát nyújtani Ukrajnának, és Oroszország számára ez semmiképpen sem elfogadható.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russian President and Serbian Prime Minister at the Kremlin in Moscow on March 27, 2017. (Photo by SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP)
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

A párizsi találkozó 35 ország vezetőit hozta össze, és célja részben az volt, hogy tisztázzák Donald Trump amerikai elnök álláspontját az ukrán támogatás ügyében. Több európai vezető is attól tart, hogy Trump Moszkva javára kényszeríthetné Kijevet területfeladásra. Bár Trump korábban közvetlen tárgyalásokat ígért Putyin és Zelenszkij között, Moszkva ezt visszautasította, és továbbra is az ukrán területek átadását követeli.

Fegyverszállítás és szankciók

Mindeközben az európai országok amerikai fegyverek beszerzésével igyekeznek erősíteni Ukrajnát. Augusztus végén jelentették be, hogy 3 350 darab ERAM típusú nagy hatótávolságú rakétát szállítanak Kijevnek, több mint 800 millió dollár értékben.

A NATO főtitkára, Mark Rutte hangsúlyozta: nem Vlagyimir Putyin dolga eldönteni, hogy állomásozhatnak-e európai katonák Ukrajnában. 

Friedrich Merz német kancellár pedig „korunk legsúlyosabb háborús bűnösének” nevezte az orosz elnököt.

NATO Secretary General Mark Rutte and the Czech Prime Minister (not in picture) give a joint press conference on September 4, 2025 in Prague. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP/Michal Cizek)

Bár Oroszország hadigazdasága az elmúlt két évben növekedett, most jelei mutatkoznak a lassulásnak. A Szberbank vezetője, German Gref arra figyelmeztetett, hogy magas kamatok és infláció mellett az ország könnyen recesszióba süllyedhet.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érkezik a hajlandóak koalíciójának csúcstalálkozójára az Élysée-palotába, Párizsba, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu