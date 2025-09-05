Macron a csúcstalálkozó után elmondta: a katonák nem a frontvonalon teljesítenének szolgálatot, hanem elrettentő erőként lennének jelen, hogy megelőzzenek bármiféle újabb orosz agressziót. A részletek egyelőre nem ismertek, a francia elnök nem közölte, pontosan hány katonáról lehet szó, írja a The Guardian.
Macron: Huszonhat ország kész Ukrajna katonai támogatására a háború után
Emmanuel Macron francia elnök szerint huszonhat ország vállalta, hogy biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának a háborút követően – többek között szárazföldi, tengeri és légi erők révén. A bejelentést a párizsi Élysée-palotában tartott sajtótájékoztatón tette, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában.
Hozzátette: egyes országok közvetlen csapattelepítést vállalhatnak, mások inkább kiképzéssel és fegyverszállítással segítenék Kijevet.
Zelenszkij „komoly és konkrét lépésnek” nevezte a döntést, amely szerinte hosszú idő óta az első kézzelfogható előrelépés Ukrajna biztonsági garanciái terén.
Megosztott szövetségesek
A koalícióban főként európai országok mellett Kanada, Ausztrália és Japán is részt vesz. Németország, Spanyolország és Olaszország azonban egyelőre elutasította a csapatok küldését, és inkább a fegyverkezés, a kiképzés és a pénzügyi támogatás fontosságát hangsúlyozza.
Az Egyesült Államok szerepe kulcsfontosságú marad: Washington részvételének mértékét a következő napokban véglegesítik.
Moszkva: Elfogadhatatlan
Az orosz vezetés azonnal elutasította a kezdeményezést. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: a Nyugat „nem tud” biztonsági garanciát nyújtani Ukrajnának, és Oroszország számára ez semmiképpen sem elfogadható.
A párizsi találkozó 35 ország vezetőit hozta össze, és célja részben az volt, hogy tisztázzák Donald Trump amerikai elnök álláspontját az ukrán támogatás ügyében. Több európai vezető is attól tart, hogy Trump Moszkva javára kényszeríthetné Kijevet területfeladásra. Bár Trump korábban közvetlen tárgyalásokat ígért Putyin és Zelenszkij között, Moszkva ezt visszautasította, és továbbra is az ukrán területek átadását követeli.
Fegyverszállítás és szankciók
Mindeközben az európai országok amerikai fegyverek beszerzésével igyekeznek erősíteni Ukrajnát. Augusztus végén jelentették be, hogy 3 350 darab ERAM típusú nagy hatótávolságú rakétát szállítanak Kijevnek, több mint 800 millió dollár értékben.
A NATO főtitkára, Mark Rutte hangsúlyozta: nem Vlagyimir Putyin dolga eldönteni, hogy állomásozhatnak-e európai katonák Ukrajnában.
Friedrich Merz német kancellár pedig „korunk legsúlyosabb háborús bűnösének” nevezte az orosz elnököt.
Bár Oroszország hadigazdasága az elmúlt két évben növekedett, most jelei mutatkoznak a lassulásnak. A Szberbank vezetője, German Gref arra figyelmeztetett, hogy magas kamatok és infláció mellett az ország könnyen recesszióba süllyedhet.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érkezik a hajlandóak koalíciójának csúcstalálkozójára az Élysée-palotába, Párizsba, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
