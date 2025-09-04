Donald Trump amerikai elnök csütörtökön telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel, néhány órával azután, hogy Párizsban lezajlott a „Hajlandók koalíciója” csúcstalálkozó, ahol a résztvevők Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyaltak. A telefonhívás utáni sajtótájékoztatón Emmanuel Macron francia elnök elmondta, hogy 26 ország készen áll arra, hogy csapatokat küldjön vagy más módon támogassa Ukrajnát a biztonsági garanciák keretében.

Hamarosan kiderül, Trump milyen biztonsági garanciákat ad Ukrajnának

Fotó: LUDOVIC MARIN/POOL

Donald Trump Steven Witkoffra bízta az USA legfontosabb külpolitikai ügyeit, aki szintén részt vett a párizsi a „hajlandók koalíciója” ülésén, bár körülbelül 45 perccel a kezdés után elhagyta a helyszínt. Az Elysée-palota egyik tisztviselője elmondta, hogy ezt előre megtervezték – majd visszatért a konferenciát záró telefonbeszélgetésre Donald Trumppal – írta meg a Pravda.

Macron szerint az Egyesült Államok részvétele a keretrendszerben, amely célja Ukrajna védelme a jövőbeli orosz agresszióval szemben tűzszünet vagy békemegállapodás esetén, a következő hetekben dől el.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Európa új szankciókat vezet be, ha Oroszország nem hajlandó részt venni a béketárgyalásokon. Kaja Kallas, az Európai Unió diplomatája augusztus 19-én jelentette be, hogy az EU Oroszország ellen hozott 19. szankciócsomagja várhatóan szeptemberre készül el. Trump korábban azt mondta, Washington légi támogatást nyújthat a kötelezettségvállalások részeként, de kizárta amerikai szárazföldi csapatok bevetését.