Hamarosan kiderül, Trump milyen biztonsági garanciákat ad Ukrajnának

Az Egyesült Államok szerepéről Ukrajna biztonsági garanciáiban a következő hetekben döntenek. Emmanuel Macron francia elnök szerint 26 ország kész katonai vagy más támogatást nyújtani Ukrajnának – melyben Trump is szerepet vállalhat. Az EU újabb szankciókat lengetett be Oroszország ellen, ha az nem vesz részt a béketárgyalásokon. Zelenszkij hatalmas elvárásokat támaszt a hajlandók koalíciója felé.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 17:29
Párizsban ülésezett a Hajlandók koalíciója
Párizsban ülésezett a Hajlandók koalíciója Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: POOL
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel, néhány órával azután, hogy Párizsban lezajlott a „Hajlandók koalíciója” csúcstalálkozó, ahol a résztvevők Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyaltak. A telefonhívás utáni sajtótájékoztatón Emmanuel Macron francia elnök elmondta, hogy 26 ország készen áll arra, hogy csapatokat küldjön vagy más módon támogassa Ukrajnát a biztonsági garanciák keretében.

Fotó: LUDOVIC MARIN/POOL

Donald Trump Steven Witkoffra bízta az USA legfontosabb külpolitikai ügyeit, aki szintén részt vett a párizsi a „hajlandók koalíciója” ülésén, bár körülbelül 45 perccel a kezdés után elhagyta a helyszínt. Az Elysée-palota egyik tisztviselője elmondta, hogy ezt előre megtervezték – majd visszatért a konferenciát záró telefonbeszélgetésre Donald Trumppal – írta meg a Pravda.

Macron szerint az Egyesült Államok részvétele a keretrendszerben, amely célja Ukrajna védelme a jövőbeli orosz agresszióval szemben tűzszünet vagy békemegállapodás esetén, a következő hetekben dől el.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Európa új szankciókat vezet be, ha Oroszország nem hajlandó részt venni a béketárgyalásokon. Kaja Kallas, az Európai Unió diplomatája augusztus 19-én jelentette be, hogy az EU Oroszország ellen hozott 19. szankciócsomagja várhatóan szeptemberre készül el. Trump korábban azt mondta, Washington légi támogatást nyújthat a kötelezettségvállalások részeként, de kizárta amerikai szárazföldi csapatok bevetését.

Trump kijelentésének vannak előzményei

Zelenszkij korábban Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével is egyeztetett: „Ukrajna európai uniós tagságát biztonsági garanciának tekintjük.” Az ukrán elnök a Telegramon úgy fogalmazott: 

Beszéltem az Európai Tanács elnökével […]. Megvitattuk a biztonsági garanciák kidolgozását. Jelenleg folyik a munka az összes komponens véglegesítésére. A garanciák három blokkból fognak állni. Ukrajna európai uniós tagságát az egyik fő elemnek tekintjük. Arra számítunk, hogy hamarosan Moldovával egyidejűleg haladást érünk el ebben a kérdésben.

A felek abban is megállapodtak, hogy a közeljövőben Ukrajnában találkoznak. Az államfő hangsúlyozta: Ukrajna többször is kijelentette, hogy készen áll egy vezetői szintű találkozóra, amelyet Trump elnökkel és európai partnereikkel is megvitattak. Zelenszkij szerint azonban Ukrajna nem látja ugyanezen készség jeleit Oroszország részéről. Az elnök hangsúlyozta, hogy ezért kell nyomást gyakorolni Oroszországra. Ukrajna különösen azt várja, hogy az Európai Unió 19. szankciócsomagja valóban erős lesz – írta meg az Ukrinform.

Zelenszkij és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén egyeztettek az uniós tagság kapcsán. 

A közeljövőben pozitív döntésre számítunk

– erről Zelenszkij maga tájékoztatott az X-oldalán. 

Szó esett az európai integrációs utunkról, valamint Ukrajna és Moldova számára a tárgyalási klaszterek egyidejű megnyitásáról is. A közeljövőben pozitív döntésre számítunk.

Borítókép: Párizsban ülésezett a hajlandók koalíciója (Fotó: AFP)

