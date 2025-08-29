A Moszkva elleni szankciók, amelyek inkább Európának fájnak

Brüsszel a háború kezdete óta mostanra 18 szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen, amelyek célja az volt, hogy megnehezítse Moszkva fegyverkezési lehetőségeit. Az exportkorlátozások következtében Oroszország elveszítette az EU előtti kereskedelme több mint hatvan százalékát, ugyanakkor az orosz költségvetés továbbra is stabil maradt, mivel India és Kína felé folyamatos a szállítás.

Energiaembargó – drágulás és ellátási válság Európában

Az egyik legfontosabb uniós lépés az orosz kőolaj és szén importjának betiltása, valamint a gázvásárlások fokozatos visszaszorítása volt. Bár Brüsszel ettől az orosz államkassza gyengülését várta, valójában Moszkva új piacokat talált – elsősorban Kínát és Indiát –, és továbbra is hatalmas bevételeket könyvelhetett el az energiahordozók eladásából. Ezzel szemben az európai ipar és a háztartások rekordmagas energiaárakkal szembesültek, a kontinens versenyképessége pedig látványosan romlott.

Ipari és pénzügyi szankciók

Az unió számos technológiai, ipari és pénzügyi korlátozást is bevezetett: lekapcsolták az orosz bankokat a SWIFT-rendszerről, betiltották a nagy értékű gépek, alkatrészek és csúcstechnológiai berendezések kivitelét. Bár ezek rövid távon okoztak fennakadást, Oroszország átrendezte importját Ázsia felé, és sok terméket Kínán vagy a Kaukázuson keresztül szerzett be. A rubel az első sokk után stabilizálódott, az orosz gazdaság pedig a várakozásokkal ellentétben nem omlott össze. Oroszország egy rubelstabilizáló, az egykori aranystandardokra emlékeztető kísérleti utat választott azzal, hogy újra az értékes nemesfém felé fordult. Több mint 16 ezer szankcióval akarták térdre kényszeríteni Moszkvát. Lezárták a légteret, kivonultak a nyugati cégek, korlátozták az energiaexportot.

Az orosz gazdaság azonban nemhogy összeomlott volna, hanem növekedett, gyorsabban, mint bármelyik G7-ország gazdasága. Kimondhatjuk, hogy a szankciók nem működnek

– mondta lapunknak Tóth Máté energiajogász.