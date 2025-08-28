Exxon MobilOroszországPutyintitkos tárgyalásTrumpüzletvisszatérés

Titkos tárgyalások: az Exxon visszatérhet Oroszországba

Az Exxon Mobil titkos tárgyalásokat folytatott az orosz állami olajvállalattal, a Rosznyefttyel, hogy visszatérjen a Szahalin–1 projektbe, miután 2022-ben a cég kivonult Oroszországból az Ukrajna elleni orosz támadás után. A tárgyalások részeként az amerikai olajcég vezetői a két ország kormányával is konzultáltak Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóján.

Szabó István
Forrás: The Wall Street Journal2025. 08. 28. 16:37
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában, Anchorage-ban Fotó: Kreml Sajtóiroda Forrás: Anadolu/AFP
Miután Alaszkában tárgyalt Donald Trump elnökkel, Vlagyimir Putyin elnök újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok több üzleti kapcsolatot folytathatna egymással – például a csendes-óceáni partvidékük között.

Exxon
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti tárgyalások első fordulója Alaszka államban, Anchorage-ban, az Egyesült Államokban, 2025. augusztus 15-én  (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtóiroda)

Alig várjuk, hogy megállapodjunk

– mondta akkor Trump, írja a The Wall Street Journal.

Az Exxon vezetője, Darren Woods, és más magas rangú vezetők jelezték a washingtoni kormánynak, hogy támogatást kérnek a visszatéréshez, és kedvező fogadtatásra találtak. A visszatérés azonban csak akkor valósulhat meg, ha a felek megegyeznek, és a folyamat része lehet egy Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásnak.

A Szahalin–1 projekt az Exxon egyik legnagyobb befektetése volt Oroszországban, 1995 óta működik. Az Exxon 30 százalékos tulajdonrészt birtokolt, a többi részesedés állami Rosznyefty, valamint japán és indiai cégeknél volt. Az orosz invázió után a cég visszavonta befektetéseit, értéküket több mint 4 milliárd dollárral leírta, majd Moszkva az Exxon engedélye nélkül vette át a részesedést, amit a vállalat kisajátításként értékelt.

Titkos megbeszélések és diplomáciai háttér

Az Exxon tárgyalásait Neil Chapman, a vállalat alelnöke vezette. A tárgyalások során Chapman személyesen találkozott Igor Szecsinnel, a Rosznyefty vezérigazgatójával Katar fővárosában, Dohában. Szecsin közel áll Putyinhoz, és az amerikai szankciók hatálya alá tartozik, így a tárgyalásokhoz az amerikai pénzügyminisztérium külön engedélyére volt szükség.

Az Exxon vezető alelnöke, Neil Chapman, balra, 2021-ben az oroszországi Szentpéterváron, tárgyalásokat vezetett a Rosnefttel
Az Exxon vezető alelnöke, Neil Chapman, (balra) 2021-ben az oroszországi Szentpéterváron, tárgyalásokat vezetett a Rosznyefttyel (Fotó: WSJ)

Az amerikai lap szerint immár a visszatérés politikai feltétele is adott: Putyin az alaszkai találkozó napján aláírta a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy külföldi cégek újra tulajdont szerezzenek a Szahalin-projektet működtető orosz vállalatban. A feltételek között szerepel a külföldi berendezések és alkatrészek biztosítása, valamint a szankciók feloldásáért folytatott lobbi.

Ha az Exxon visszatér, a környezet már más lesz: az orosz gazdaság lassult a szankciók, a magas kamatok és az infláció miatt. Az állami vagyonelkobzások gyakorivá váltak, és a háborús helyzetben a Kreml még nagyobb ellenőrzést gyakorol az energiaipar fölött.

A piac is átalakult: Európa fokozatosan leépítette orosz olajfüggőségét, míg India és Kína vásárolja a kitermelt nyersolaj nagy részét.

A béketárgyalások kulcsa?

Februárban magas rangú amerikai és orosz kormánytisztviselők nyilvánosan találkoztak a szaúd-arábiai Rijádban, hogy megkezdjék a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat. Akkoriban Oroszország befektetési lehetőségeket ígért az amerikai vállalatoknak, többek között az északi-sarki energiafejlesztések terén.

Az Exxon vezérigazgatója, Rex Tillerson (balra) 2012-ben találkozott Putyinnal, amikor a vállalat szoros kapcsolatai voltak Oroszországgal. (Fotó: WSJ)

A Rosznyefty az Exxon tőkéjére, technológiájára és menedzsmenttapasztalatára számít, ha a cég visszatér. A visszatérés kimenetele azonban nagymértékben függ attól, hogy a béketárgyalások sikerrel járnak-e, illetve hogy a nyugati szankciókat enyhítik-e. Ha az Exxon újra bekapcsolódik a Szahalin-projektbe, az a Kreml számára nagy diplomáciai és gazdasági sikert jelentene, miközben az amerikai olajcég próbálja legalább részben visszaszerezni a 2022-es kivonulásból eredő veszteségeit.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában, Anchorage-ban (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtóiroda)


 

