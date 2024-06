Orbán Viktor: A versenyképesség hanyatlása Európa legnagyobb problémája

Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadta hétfőn Orbán Viktort, a két kormányfő az egyeztetéseket követően közösen tartott sajtótájékoztatót. Orbán Viktor beszédében közölte, július 1-jétől Magyarország veszi át az Európai Tanács soros elnökségét, melynek keretében pénteken Berlinben egyeztetett, most Rómában, jövő szerdán pedig Párizsba látogat, hogy a nagy európai nemzetek támogatását megszerezze. Leszögezte, nem beszéltek pártügyekről, hiszen ez hétfőn Brüsszelben lezárult.

Nemzeti politikát folytatunk, saját érdekeinket védjük, ezért nem lehetünk tagjai egy olyan politikai alakulatnak, amelyben magyarellenes román párt foglal helyet

– mondta a magyar kormányfő.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Jobboldali szövetségben

Hozzátette:

továbbra is együttműködünk a jobboldal számára fontos kérdésekben akkor is, ha nem tartozunk ugyanahhoz az európai politikai családhoz.

Az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor a brüsszeli pozíciók szétosztásával kapcsolatban helytelenítette, hogy pártpolitikai alapra helyezzék az EU intézményeit, és jelezte: nem tudja támogatni a pozíciók elosztásáról szóló „pártmegállapodást”. Emlékeztetett, ő mint a leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnök az EU-ban, látta, mikor mi romlott el, és értékelése szerint az európai bajok gyökere, hogy az 2014-es EP-választás után az Európai Bizottság akkori elnöke az addig politikasemleges bizottságot politikai testületté akarta alakítani. – Ez a folyamat azóta halad előre és okoz egyre több bajt – hangsúlyozta.

Úgy vélte: ami most készülődik, hogy három párt, mintegy koalíciót alkotva szétosztja a legfontosabb európai tisztségeket, az a korábbi bevonás filozófiájának az ellenkezője, és pártpolitikai alapra helyezi az EU intézményeit. – Ennek következménye, hogy lesz többség és kisebbség, lesz kormány és ellenzék – idézte az MTI Orbán Viktort, aki szerint azonban az unió nem erre van kitalálva, hanem a bevonódásra.

– Mindenkit be kell vonni, nem szabad megengedni, hogy bármelyik ország úgy érezze az unióban, hogy kisebbségben, ellenzékben van, ez filozófiailag és stratégiailag is rossz ösvény, amelyen nem lenne szabad haladnia az uniónak – mondta.

Gazdasági motor

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy szó esett a gazdasági kapcsolatok megerősödéséről, amely az elmúlt tíz évben négyszeresére emelkedett. Tudatta, hatszáz olasz vállalat működik Magyarországon, melyek húszezer magyar számára biztosítanak munkalehetőséget. A trieszti kikötő fejlesztéséről is szólt valamint arról, hogy Ukrajnában Gorond településen egy olasz–magyar logisztikai projekt van folyamatban. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, szándékukban áll az együttműködés kiterjesztése az energiaszolgáltatás területére is.

Orbán Viktor a sajtókonferencián ismertette az európai versenyképességi paktumot, mivel a magyar meglátás szerint a versenyképesség hanyatlása jelenti Európa legnagyobb problémáját.

„Mind a magyarok mind az olaszok számára az a cél, hogy a kontinens versenyképes legyen” – fogalmazott. Az MTI közlése szerint a miniszterelnök hozzátette: ha nem kötnek európai versenyképességi paktumot, akkor munkahelyek százezreit veszíthetik el a következő évtizedben. Beszédében az uniós bővítésre is kitért, kiemelte, fontosnak tartja a balkáni országok integrálását, egyúttal elfogadhatatlannak nevezte, hogy tizenöt éve várakoznak a csatlakozáshoz.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Migrációs támogatás

Tudatta, a Melonival való tárgyalás során szó esett az illegális migrációról is: noha Itália közelebb van az afrikai országokhoz, Magyarországot is súlyosan érinti a bevándorlás. Hozzáfűzte, hazánk támogatja az olaszok által javasolt afrikai országok fejlesztésére vonatkozó terveket, hiszen az elkövetkező húsz évben kétszer akkora népességnövekedés lesz Afrikában, mint ami a teljes Európai Unió népessége.

Az MTI közlése szerint Orbán Viktor szót ejtett az olasz–magyar együttműködésről is, mely „mind a gazdaságban, mind a védelempolitikában jelentős”, és ezt ki akarják terjeszteni az energetikára is. Bejelentette: lesz szlovén gázvezetékszakasz, így Olaszország és Magyarország összeköttetése megvalósul.

Róma–Budapest-tengely

Mint arról beszámoltunk, Meloni azt is hangsúlyozta, kitűnő kétoldalú kapcsolatok vannak Róma és Budapest között, Magyarország fontos európai partner és értékes NATO-szövetséges. Hangsúlyozta többek között, hogy szó esett az orosz–ukrán konfliktusról is, köztudott, hogy a két ország álláspontja nem egyezik meg.