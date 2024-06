Meloni beszámolt az Orbán Viktorral folytatott tárgyalás részleteiről + videó

Meloni azt is hangsúlyozta kitűnő kétoldalú kapcsolatok vannak Róma és Budapest között, Magyarország fontos európai partner és értékes NATO-szövetséges. Megelégedését fejezte ki, az elmúlt hónapok intenzív politikai párbeszédéért, valamint a kereskedelmi kapcsolatok megerősödéséért. Azt is elmondta, hogy az olasz vállalatok kiemelt figyelemmel követik a magyar piac kínálta lehetőségeket az export és a beruházások tekintetében is.

Itália háláját fejezte ki a balkáni országokkal folytatott párbeszéd miatt is, hiszen mind Olaszország, mind Magyarország stratégiai fontosságúnak tartja őket.

Ebben a kérdésben tökéletes egyetértés van a két ország között. Meloni arról is beszámolt, hogy szó esett az orosz–ukrán konfliktusról is, köztudott, hogy a két ország állaspontja nem egyezik meg. A miniszterelnök kiemelte, határozottan értékeli, és hálás hogy Magyarország mindeddig az uniós és a NATO-üléseken is engedélyezte a tagországoknak és szövetségeseknek, hogy fontos kérdésekben megegyezés születhessen, még akkor is, ha nem teljesen értett egyet. A kontinens versenyképességének, védelmének, a kohéziós és agrárpolitikájának kérdésében is egyetértés van a felek között. Meloni hangsúlyozta, hogy Magyarország és az Olaszország számára is prioritást élvez a tömeges illegális bevándorlás megállítása, a kontinens külső határainak védelme, az emberkereskedelem felszámolása, valamint a kiindulási és a tranzitországokkal folytatott partneri együttműködés, hiszen migráció kiváltó okaira is hatni kell. Meloni azt is hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja olyan új innovatív megoldások keresését, mint az albán–olasz együttműködés.