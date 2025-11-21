Soros Ukrajnának üzent, a korrupcióról viszont hallgat

Ukrajna nemzeti ünnepe alkalmából posztolt a közösségi médiában Alex Soros.

Alex Soros mellett az EU külügyi szolgálata is megemlékezett Ukrajna nemzeti ünnepéről (Fotó: AFP)

21 évvel ezelőtt Ukrajna megmutatta a világnak, hogy egy ország, amely hajlandó kiállni a saját szabadságáért és nemzeti szuverenitásáért, függetlenül az esélyektől

– írta az ifjabbik Soros, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavalyi posztját osztotta meg.

21 years ago, Ukraine showed the world a country willing to stand up for its own freedom and national sovereignty, no matter the odds.



Today, I honor that courage and the people who continue to defend it in these perilous times. https://t.co/ILoEQHeubM — Alex Soros (@AlexanderSoros) November 21, 2025

Ma tisztelem ezt a bátorságot és azokat az embereket, akik továbbra is védik ezt a veszélyes időkben

– tette hozzá.

A Méltóság és Szabadság Napja a 2004 novemberében kitört narancsos forradalomra emlékezik. A polgári ellenállás az elnökválasztás körüli csalások miatt tört ki, de a jelenlegi helyzet ismeretében némiképp ironikus, hogy a tüntetések másik oka a politikai elit körében tapasztalható korrupció volt.

Erről azonban nem csupán az ifjabb Soros látszik megfeledkezni, de Brüsszel is, az Európai Unió külügyi szolgálata (EEAS) ugyanis szintén megemlékezett az ukrán ünnepről.

November 21. a remény és a bátorság napja. Bátorság, hogy az értékek és a tisztesség elvei mellett álljunk ki, még a szirénák és a félelem közepette is. A tisztesség Ukrajna iránytűje az Európai Unió felé vezető úton

– írta az EEAS, szemérmesen elhallgatva, hogy épp a napokban tört ki Ukrajna történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya.

Borítókép: Alex Soros (Fotó: Getty Images via AFP)