A római parlamentben méltatták a magyar migrációs politikát

Egy migrációs politikával foglalkozó nemzetközi konferenciát szerveztek a római parlament képviselőházában októberben. A Machiavelli Alapítvány, a Migrációkutató Intézet, a Danube Institute és az amerikai Heritage Foundation agytrösztök együttműködésével megrendezett eseményen megoldásokat kerestek a kontinensre nehezedő migrációs kihívásokra. A téma szakértői egyetértettek abban, hogy újragondolt migrációs stratégiára van sürgősen szükség, amely hosszú távon is alkalmas a régió stabilitásának megteremtésére. A nemzetközi tudományos konferencián bemutatták a Migrációkutató Intézet Guarding the gate of Europe című kiadványát, amely elmagyarázza, mit jelent Európa kapuinak védelme.

Fotó: AFP

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója a konferencia helyszínén nyilatkozott lapunknak. Elmondta, hogy az intézetük azért tartotta fontosnak a kiadvány elkészítését, hogy elmagyarázhassák, hogy mik azok a történelmi, kulturális, politikai megközelítések, ami miatt Magyarország ezt a fajta migrációs politikát folytatta az elmúlt 10 évben, méghozzá rendkívül sikeresen. Beszámolt arról, hogy

a múltban gyakran találkoztak azzal a nemzetközi konferenciákon, hogy a külső szereplők nem azért támadták Magyarországot, mert értették, hogy mit csinál és mit miért csinál, hanem mert különféle szűrőkön keresztül jutottak el hozzájuk az információk.

Hozzáfűzte, természetesen vannak olyan csoportok, akik jól ismerik Magyarország migrációs politikáját, de az általános tapasztalat az, hogy igenis sokan vannak, akik nem.

Nekik szeretnénk elmagyarázni, hogy miből is áll a magyar migrációs politika, mit szeretnénk elérni. Ez segítségükre lehet abban, hogy megértsék, sőt akár kövessék is

– mondta a szakértő.

Magyarország fontos, immár évtizedes tapasztalattal rendelkezik a migrációt illetően. A magyar kormány előrelátó politikáját igazolta a történelem. A súlyos migrációs nyomással küzdő országok mára már belátták, hogy a magyarok által felvetett megoldások jelentik a kiutat az illegális bevándorlás megfékezésére. Mára már követendő példaként tekintenek a magyar modellre.