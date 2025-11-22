Olaszországmigrációkonferencia

A római parlamentben méltatták a magyar migrációs politikát

Az EU migrációs stratégiájának újragondolásáról tartottak nemzetközi tudományos konferenciát a római parlament képviselőházában nemrég. Az eseményen a Migrációkutató Intézet kiadványát is bemutatták, amely a Magyarországot ért migrációs krízist dolgozza fel. A kiadványról Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója beszélt lapunknak. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a magyar kormány tíz évvel ezelőtt helyesen felismerte és példaértékűen kezelte a helyzetet.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 11. 22. 3:00
Olaszországba érkező migránsok Fotó: ELIANO IMPERATO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy migrációs politikával foglalkozó nemzetközi konferenciát szerveztek a római parlament képviselőházában októberben. A Machiavelli Alapítvány, a Migrációkutató Intézet, a Danube Institute és az amerikai Heritage Foundation agytrösztök együttműködésével megrendezett eseményen megoldásokat kerestek a kontinensre nehezedő migrációs kihívásokra. A téma szakértői egyetértettek abban, hogy újragondolt migrációs stratégiára van sürgősen szükség, amely hosszú távon is alkalmas a régió stabilitásának megteremtésére. A nemzetközi tudományos konferencián bemutatták a Migrációkutató Intézet Guarding the gate of Europe című kiadványát, amely elmagyarázza, mit jelent Európa kapuinak védelme. 

LAMPEDUSA, ITALY - AUGUST 14: Vessels of the Italian Coast Guard and Finance Police at sea after boats capsized off in Lampedusa, Italy on August 14, 2025. According to Italian authorities at least 27 people, including a 1-year-old girl and three teenagers, died and dozens remain missing after two migrant boats capsized off the Italian island of Lampedusa. The vessels had departed the previous night from Tripoli, Libya, with migrants from Pakistan, Somalia, and Sudan on board. The Italian Coast Guard said 60 survivors were rescued and brought ashore to the Imbriacola reception center on Lampedusa. Most were in stable condition, though four were hospitalized for minor fractures. Valeria Ferraro / Anadolu (Photo by Valeria Ferraro / Anadolu via AFP)
Fotó: AFP

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója a konferencia helyszínén nyilatkozott lapunknak. Elmondta, hogy az intézetük azért tartotta fontosnak a kiadvány elkészítését, hogy elmagyarázhassák, hogy mik azok a történelmi, kulturális, politikai megközelítések, ami miatt Magyarország ezt a fajta migrációs politikát folytatta az elmúlt 10 évben, méghozzá rendkívül sikeresen. Beszámolt arról, hogy 

a múltban gyakran találkoztak azzal a nemzetközi konferenciákon, hogy a külső szereplők nem azért támadták Magyarországot, mert értették, hogy mit csinál és mit miért csinál, hanem mert különféle szűrőkön keresztül jutottak el hozzájuk az információk. 

Hozzáfűzte, természetesen vannak olyan csoportok, akik jól ismerik Magyarország migrációs politikáját, de az általános tapasztalat az, hogy igenis sokan vannak, akik nem. 

Nekik szeretnénk elmagyarázni, hogy miből is áll a magyar migrációs politika, mit szeretnénk elérni. Ez segítségükre lehet abban, hogy megértsék, sőt akár kövessék is 

– mondta a szakértő. 

Magyarország fontos, immár évtizedes tapasztalattal rendelkezik a migrációt illetően. A magyar kormány előrelátó politikáját igazolta a történelem. A súlyos migrációs nyomással küzdő országok mára már belátták, hogy a magyarok által felvetett megoldások jelentik a kiutat az illegális bevándorlás megfékezésére. Mára már követendő példaként tekintenek a magyar modellre. 

Marsai Viktor azt is hozzáfűzte, hogy már tíz éve jelen van a migrációs válság, és rengeteg tapasztalat és tudás gyűlt fel az elmúlt évtizedben akár Magyarország, vagy Európa részéről. Ha visszaemlékezünk, 2015–2016-ban még mindenki arról beszélt, hogy a magyar intézkedések túlzóak, be kell engedni azokat, akik érkeznek, és hogy a magyar megközelítés meg fog bukni. – Mi, magyarok közben az elmúlt tíz évben azt láttuk, hogy nem. Nem Magyarország volt az, akinek alkalmazkodnia kellett az új realitásokhoz, hanem a nyugat-európai EU-tagállamok voltak kénytelenek sorra átvenni azokat az intézkedéseket, azt a megközelítést, amit Magyarország alkalmaz az illegális tömeges bevándorlás kapcsán – számolt be az eredményekről a Migrációkutató Intézet vezetője. 

Most már a határok megerősítésétől kezdve az integrációs folyamat erősítéséig, a kibocsátó térségek támogatásain keresztül számos olyan tényező van jelen az európai politikában, ami eredetileg a magyar kormányzat és a magyar migrációs politika eszköztárában jelent meg 2015–2016-ban

– tette hozzá.

A konferencián elhangzott az is, hogy a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány sok éves súlyos válság után fontos intézkedéseket vezetett be az országhatárok védelmében, hogy megállítsa az illegális bevándorlók tömegeit. Ugyanakkor együttműködés keretében segíti az afrikai országok gazdasági stabilitásának megteremtését, amely csökkenti az indulások számát.

Erről Lavinia Mennoni, az Olasz Testvérek párt szenátora beszélt lapunknak. Elmondta, hogy különböző területen lépnek fel, hogy megállítsák az illegális migrációt. Elsősorban megszigorították az ország határainak ellenőrzését. Azt kérték az Európai Uniótól, hogy támogassa és vállaljon felelősséget, mivel Olaszország meghatározó szereppel bír a tagországok között és három határszakasza is érinti a Földközi-tengert. Éppen ezért a határvédelem nagyon összetett és nehéz kihívást jelent. Büszkén számolt be arról, hogy 

a korábbi évek súlyos migrációs krízisei után a jobbközép kormánynak sikerült eredményesen kezelnie. Ezt a statisztikák is alátámasztják, hiszen 2024-ben már 60 százalékkal kevesebb illegális migráns érkezett Itáliába. 

Úgy gondolják, hogy ezek nagyon fontos eredmények, de még mindig nem elegendőek. Továbbra is hangsúlyozzák, hogy fokozni kell a határvédelem hatékonyságát. 

Magyarország a kezdetektől hangsúlyozta, hogy mindenkinek joga van, hogy hazájában maradjon és ott boldoguljon, ebben kell segíteni a nehéz gazdasági helyzetben lévő afrikai országokat. Az olasz szenátor arról is beszámolt, hogy az úgynevezett Mattei-tervvel egy igen eredményes nemzetközi együttműködést indítottak útjára, amely lehetővé teszi, hogy az afrikai országok maguk is megteremthessék gazdasági stabilitásuk, és állampolgáraiknak ne kelljen a jobb élet reményében lélekvesztők fedélzetén átkelniük a Földközi-tengeren. 

Lavinia Mennoni azt is ismertette lapunkkal, hogy egy nagyon fontos nemzetközi kulturális együttműködést indítottak el, amelynek célja, hogy az európai országok olyan memorandumokat hozzanak létre Líbiával, Tunéziával, vagy Egyiptommal, vagy további afrikai országokkal, amely lehetővé teszi a gazdasági stabilitásuk megteremtését. Ez ugyanis hozzájárul, hogy Afrika egy stabilabb kontinenssé váljon, amely hosszú távon csökkenti az illegális migrációt. 

Minél nagyobb a gazdasági instabilitás, annál nagyobb a lehetőssége, hogy illegális tömegek indulnak el Európa irányába. 

Úgy vélik, hogy mindez rendkívüli újításnak számít, hiszen megváltozott a déli térség megközelítése. Valódi együttműködés szeretnének létrehozni a déli és az északi térségek között. Az olasz szenátor elismerte, hogy hosszú távú misszióról van szó, nem tapasztalják erőfeszítéseik azonnali eredményeit, ennek ellenére meggyőződésük, hogy folytatniuk kell a missziót. Hozzáfőzte, továbbra is követelni fogják az Európai Uniótól, hogy fordítson nagyobb figyelmet a migráció problémájára, és szigorúbb lépéseket léptessen életbe a kontinens külső határaink védelmében. 

Kétségtelen, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány migrációs intézkedései számottevően csökkentették az Afrika partjairól induló, a Földközi-tengeren életveszélyes körülmények között átkelők számát. Ennek ellenére a jobbközép kormánynak számos átfogó és összetett nehézséggel kell megküzdenie. Ilyen például az országba érkezett és illegálisan tartózkodó migránsok nyomon követése, vagy akár a beilleszkedni nem akaró másodgenerációs bevándorlók kezelése, akik komoly társadalmi, demográfiai és közbiztonsági kihívást jelentenek az ország számára. 

A közel-keleti krízis felerősítette az Olaszországban élő bevándorlók kormányellenes érzelmeit. A baloldal kihasználja a migránsok tudatlanságát és gyökértelenségét és a kormány ellen uszítja őket. Az erőszakba forduló rendszeres lázadások és tüntetések felszínre hozták a szélsőbaloldal és a másodgenerációs bevándorlók, valamint az iszlamista mozgalmak közti összefonódásokat, mely a terrorveszély számos aspektusát veti fel Olaszországban.

A Maccchiavelli Alapítvány politikai elemzője arról számolt be, hogy az iszlamista terrorszervezetek egyre mélyebben épülnek be a társadalomba és szövetkeznek a szélsőbaloldali csoportokkal.

Max Ferrari politikai elemző a Macchiavelli Alapítvány olasz agytröszt munkatársa olyan figyelemre méltó folyamatokra hívta fel a figyelmet, amelyek a migráció következtében mennek végbe a társadalomban és a politikában. 

Elmondta, hogy a múltban gyakran szó esett arról, hogy a baloldal olcsó munkaerő miatt szorgalmazta az illegális migránsok tömegeinek beengedését, illetve azért, hogy választói bázisát megerősítse. Ez kétségtelenül így is van. De van egy másik aspektus is, amiről ritkán esik szó – fűzte hozzá a politikai elemző. Mint mondta:

Már most jól látható Franciaországban, Németországban és Olaszországban is az Izrael-ellenes tüntetéseken kialakult összecsapások során, hogy a baloldal arra használja a bevándorlókat, különösen a másod- és harmadgenerációs migránsokat, hogy egyfajta fegyveres előőrsöket építsen ki belőlük. Késekkel és egyéb támadó ezközzel felszerelt erőszakos csoportok ezek, akik megtámadják a rendőrséget, törnek, zúznak. 

A baloldali véleményvezérek utcai zavargásokra uszítják ezeket a fiatalokból álló csoportokat, akiket a vandálkodások után szinte lehetetlen megbüntetni. Ők ennek tudatában még erőszakosabban lépnek fel, mivel tudják, hogy nem vonják őket felelősségre, büntetlenek maradnak. Mindez nagyon komoly közbiztonsági problémát vet fel – hívta fel a figyelmet Ferrari. 

Végül azzal zárta, Olaszországnak a múltban meg kellet küzdenie a kommunista terrorizmussal. A jelenlegi helyzet azonban sokkal veszélyesebb és összetettebb, mert ahogy a tüntetéseken is látható volt, hatalmas tömegeket képesek megmozgatni. 

A konferencia során szó esett arról is, hogy milyen hosszú távú demográfia hatásai lesznek az illegális bevándorlásnak. Hogyan változik meg a kontinens lakosságának összetétele az elkövetkező évtizedekben a beengedett migránsok jelenlétének következtében. Olaszország évek óta drámai mértékű demográfiai krízissel küzd, súlyos népességfogyás van folyamatban. Míg az olasz nők kulturális és anyagi nehézségekre hivatkozva egyre nehezebben kötnek házasságot és vállalnak utódokat, addig a bevándorlók, főként a muzulmán lakosság nagyobb hajlandóságot mutat gyermekek vállalására. Ez hosszú távon a népesség arányainak átfordulásához vezethet, amely azt eredményezi, hogy egy idő után az olaszok lesznek kisebbségben – ismertette a várható folyamatokat Daniele Scalea, a Macchiavelli Alapítvány elnöke. 

Az eseményen számos olasz fiatal is részt vett és nagy érdeklődést mutatott a magyar politika iránt. Ők úgy nyilatkoztak, Magyarország előfutára volt az illegális migráció megállításának, bár komoly árat fizetett érte. Példát mutatott arra, hogy van megoldás, meg lehet állítani az idegen népek előre nyomulását, és hogy a nemzeti érdek mindennél fontosabb. 

Borítókép: Olaszországba érkező migránsok (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.