Vitézy Dávid: Karácsonyt nem zavarják a romló közterületi állapotok

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azonnali magyarázatot követel a főpolgármestertől egy belvárosi, hajdani járműnek látszó hajléktalantanya kapcsán. Kifejtette a bejegyzésében: fel nem foghatja, Karácsony Gergelyt miként nem zavarják az egyre romló fővárosi közterületi állapotok.

2025. 11. 21. 22:41
Azonnali magyarázatot követel Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergely főpolgármestertől egy belvárosi, a Rákóczi úton parkoló, kartonokkal borított hajdani járműnek vagy talán utánfutónak látszó hajléktalantanya kapcsán. A politikus a közösségi oldalas bejegyzéséhez fotókat is mellékelt. Azt írta: „Napok óta áll egy hajléktalan járműve(?) a Rákóczi út járdáján. Fővárosi kezelésű főút. Senki nem intézkedik, a fővárosi rendészetnek (aminek ez a dolga) fel sem tűnt.”

A hajléktalan járműve. Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Úgy fogalmazott a főpolgármester felelősségét megállapítva: „Fel nem foghatom, Karácsony főpolgármestert hogy nem zavarják az egyre romló közterületi állapotok. Budapest nem India, nem is egy magára hagyott amerikai város, és ne is legyen! Nagyon nem is szeretném, ha a belvárosi utakat hajléktalanok sátrai, kunyhói, kiskocsijai szegélyeznék. Ennek most kell megálljt parancsolni, ameddig még lehet – ne hagyjuk ezt a jelenséget elharapódzni!” Karácsonyt elemi városvezető kötelességeire figyelmeztette, és felszólította a cselekvésre, egyben emlékeztetve a mulasztásaira: „Ezúton itt is és persze hivatalosan is kérem Karácsony Gergelyt, hogy ezt ne engedje, a fővárosi rendészet végezze a dolgát. És különösen kérem, hogy a Rákóczi út teleparkolt járdáin ezen túlmenően is csináltasson rendet, a parkolásgátló oszlopokat állítsa helyre – ezt a szakbizottságunk már két hónapja határozatban kérte, már minden határidő lejárt, posztoltam is erről, de mégsem történt azóta sem semmi.” Vitézy a bejegyzése zárásaként rámutatott, hogy a Párbeszéd volt elnökét és a baloldal volt közös miniszterelnök-jelöltjét valószínűleg ismét nagypolitikai ambíciók fűthetik. Ahogy írta: „Értem én, hogy az országos politika jobban érdekli a főpolgármestert, de azért lenne még bőven teendő Budapesten is.”

A főpolgármester tevékenységét mind gyakrabban bíráló Vitézy a Népszavának adott interjújában úgy vélekedett: Budapest törvénytelen működése eljuthat odáig, hogy a következő parlament feloszlatja a Fővárosi Közgyűlést. Arról is beszélt, hogy szerinte a Humanisták nevű párt Karácsony Gergely országos politikai színre lépését készíti elő. ”

A főpolgármester nagypolitikai törekvései kapcsán és a Humanisták feltűnésével kapcsolatban úgy fogalmazott: „Az, hogy Karácsony Gergely szóvivője – nyilvánvalóan a Tisza Párttal szemben – új pártot alapít, amelyen együtt munkálkodik Karácsony összes párttársa, a kabinetje tagjai, volt kampányfőnöke és pénztárnoka, nos, mindez eléggé nehézzé teszi azon gondolat elhessegetését, hogy valójában a főpolgármester újabb országos politikai színpadra lépését készítik elő.”

Hozzátette: „A városházi folyosókon gyakran hallani olyat, hogy Karácsony Gergely Magyar Péter után a második legnépszerűbb ellenzéki politikus, és előbb-utóbb újra meg fog nyílni előtte az országos politikai pálya.” 

Borítókép: A hajléktalan járműve (Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala)


