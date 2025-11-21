Von der Leyen: Nem szabad Ukrajnáról dönteni Ukrajna nélkül

Az ukrán államfő közölte, hogy tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét és António Costát, az Európai Tanács elnökét a négy éve tartó háború lezárását célzó javaslatról.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Fotó: AFP

A bizottság elnöke rámutatott, hogy az európai vezetők szombaton találkoznak a G20-országcsoport dél-afrikai tanácskozása szünetében, majd Angolában, ahol rövidesen Európai Unió–Afrikai Unió csúcstalálkozót tartanak.

Az ukrán elnök pénteken Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is tárgyalt. „Megállapodtak, hogy szoros kapcsolatban maradnak, amíg mi mindnyájan a vérontás és a pusztítás befejezésén dolgozunk” – közölte az Észak-atlanti Szövetség egyik illetékese az AFP francia hírügynökséggel, de további részleteket nem közölt.

