Von der Leyen: Nem szabad Ukrajnáról dönteni Ukrajna nélkül

Semmit sem szabad eldönteni Ukrajnáról Ukrajna bevonása nélkül. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette ki pénteken, miután telefonon tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 21. 20:45
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az ukrán államfő közölte, hogy tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét és António Costát, az Európai Tanács elnökét a négy éve tartó háború lezárását célzó javaslatról.

A bizottság elnöke rámutatott, hogy az európai vezetők szombaton találkoznak a G20-országcsoport dél-afrikai tanácskozása szünetében, majd Angolában, ahol rövidesen Európai Unió–Afrikai Unió csúcstalálkozót tartanak. 

Az ukrán elnök pénteken Mark Ruttével, a NATO főtitkárával is tárgyalt. „Megállapodtak, hogy szoros kapcsolatban maradnak, amíg mi mindnyájan a vérontás és a pusztítás befejezésén dolgozunk” – közölte az Észak-atlanti Szövetség egyik illetékese az AFP francia hírügynökséggel, de további részleteket nem közölt.

