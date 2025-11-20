A németek szerint csak egy magyar futballista rontotta el a Lipcse tökéletességét

Németország legolvasottabb lapja, a Bild arról számolt be, hogy a Bundesliga második helyén álló RB Leipzig válogatott futballistái milyen jó hangulatban térhetnek vissza a klubjukhoz, hiszen az elmúlt héten összesen kilenc lipcsei játékos jutott ki a nemzeti csapatával a 2026-os világbajnokságra. A kivétel, aki elrontotta a Lipcse tökéletességét, a magyar válogatottal elbukó Willi Orbán – írják a németek.
„Yan Diomande után további nyolc játékos szerzett világbajnoki részvételi jogot a nemzeti csapatával. Egyedül Willi Orbán álma foszlott szerteszét, miután Magyarország egy utolsó perces góllal 3-2-re kikapott Írországtól” – fogalmaz a Bild.
Orbán és a magyar válogatott nem került a Lipcse dicsőséglistájára
A Lipcse kilenc futballistája, akik az elmúlt héten a magyar válogatott Orbánnal ellentétben kijutottak a vb-re:
- Németország: David Raum, Ridle Baku, Assan Ouédraogo
- Ausztria: Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager
- Norvégia: Antonio Nusa
- Belgium: Maarten Vandevoordt
- Elefántcsontpart: Yan Diomande
– Ezek a sikerélmények nagyon jót tesznek a játékosainknak, akiktől természetesen a következő hetekben, például már vasárnap a Werder Bremen elleni bajnokin is sokat remélünk – idézte a német lap a Lipcse sportigazgatóját, Marcel Schäfert a vb-selejtezős sikerekről.
Az RB Leipzig a hivatalos honlapján és a közösségi oldalain is büszkélkedik a világbajnokságra kijutott játékosaival. Bánatunkra Willi Orbán nincs rajta a dicsőséglistán.
