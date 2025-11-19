Fellélegezhetnek Liverpoolban, régóta vártak erre a hírre

A Liverpool számára jól jöhetett a válogatottmérkőzések miatti kéthetes bajnoki szünet. Bár Arne Slot játékosainak túlnyomó része, köztük a magyarok, Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is a nemzeti csapatánál teljesített szolgálatot, legalább időt nyertek a sérültek rehabilitációjára a Vörösök.

Alisson Becker (balra) még szeptemberben végén játszott legutóbb a Liverpoolban. Fotó: AFP/Ozan Kose

Alisson Becker a szeptember 30-i, Galatasaray elleni 1-0-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen szenvedett combhajlítóizom-sérülést, a második félidőben le is kellett cserélni, azóta nem is játszott tétmérkőzésen.

A 33 esztendős brazil kapusnak mintegy hathetes felépülési időt jósoltak, ez nagyjából most ér véget. A jelek szerint a terveknek megfelelően haladt a rehabilitációja.

Legalábbis a Liverpool Echo szerint, amely arról ír, hogy van rá esély, hogy a Vörösök első számú kapusa a hétvégén visszatér.

Alisson biztosan. És Jeremie-t is várom a válogatottszünet után, mert novembertől márciusig játszunk! Nem számítok arra, hogy Jeremie végig bevethető lesz a Forest ellen, de Alissonnal kapcsolatban erre számítunk

– idézik Arne Slot vezetőedző korábbi nyilatkozatát.

Arne Slotnak a válogatottszünet után kell összeráznia a Liverpoolt. Fotó: AFP/Peter Powell

Nagyot zuhant a Liverpool

Az Arne Slot által említett Jeremie, a jobb oldalon játszó Jeremie Frimpong már másodszor maródi a szezonban, ám az ő esetleges újbóli pályára lépése nem jelentene akkora változást, mint Alisson Beckeré. Évek óta a brazil nevével kezdődik alapesetben a Liverpool összeállítása, a sérüléséig ez ebben a szezonban sem volt ez másképp.

Távollétében ötből négyszer kikapott a bajnokságban a Liverpool, helyettese, Giorgi Mamardasvili tíz gólt kapott. Nem állítjuk, hogy a georgiai kapus potyagólokat szedett volna be, Alisson jelenléte azonban bizonyára nyugalmat adhatna a mezőnyjátékosoknak.

Szoboszlai Dominikék a sorozatos vereségekkel távol kerültek a címvédésről szőtt álmaiktól, jelenleg nyolcpontos hátránnyal a 8. helyen állnak a listavezetőhöz képest a Premier League tabelláján. A Vörösök az edzőváltáson átesett, az utolsó előtti, 19. helyen szégyenkező Nottingham Forestet fogadják szombaton (16.00, Anfield, tv: Spíler1), és sikerükkel kis nyomást is helyezhetnének a vasárnap a Tottenhamot vendégül látó éllovas Arsenalra.