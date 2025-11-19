Liverpool FCAlisson BeckerArne SlotSzoboszlai Dominik

Fellélegezhetnek Liverpoolban, régóta vártak erre a hírre

A várakozásoknak megfelelően a szombati, Nottingham Forest elleni bajnoki mérkőzésen visszatérhet a Liverpoolba Alisson Becker. A Premier League-címvédő első számú kapusa sajtóhírek szerint újra bevethető lesz combsérülése után. Szoboszlai Dominikék számára kulcsfontosságú lesz a három pont megszerzése hazai pályán, miután a Liverpool az előző hat bajnokijából ötöt elveszített.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 19. 20:44
Liverpool Liverpool's Dutch manager Arne Slot (L) embraces Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker (R) after the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east
A Liverpool és Arne Slot újra számíthat Alisson Beckerre Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool számára jól jöhetett a válogatottmérkőzések miatti kéthetes bajnoki szünet. Bár Arne Slot játékosainak túlnyomó része, köztük a magyarok, Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is a nemzeti csapatánál teljesített szolgálatot, legalább időt nyertek a sérültek rehabilitációjára a Vörösök. 

Alisson Becker (balra) még szeptemberben végén játszott legutóbb a Liverpoolban
Alisson Becker (balra) még szeptemberben végén játszott legutóbb a Liverpoolban. Fotó: AFP/Ozan Kose

Alisson Becker a szeptember 30-i, Galatasaray elleni 1-0-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzésen szenvedett combhajlítóizom-sérülést, a második félidőben le is kellett cserélni, azóta nem is játszott tétmérkőzésen. 

A 33 esztendős brazil kapusnak mintegy hathetes felépülési időt jósoltak, ez nagyjából most ér véget. A jelek szerint a terveknek megfelelően haladt a rehabilitációja. 

Legalábbis a Liverpool Echo szerint, amely arról ír, hogy van rá esély, hogy a Vörösök első számú kapusa a hétvégén visszatér.  

Alisson biztosan. És Jeremie-t is várom a válogatottszünet után, mert novembertől márciusig játszunk! Nem számítok arra, hogy Jeremie végig bevethető lesz a Forest ellen, de Alissonnal kapcsolatban erre számítunk

 – idézik Arne Slot vezetőedző korábbi nyilatkozatát.

Arne Slotnak a válogatottszünet után kell összeráznia a Liverpoolt
Arne Slotnak a válogatottszünet után kell összeráznia a Liverpoolt. Fotó: AFP/Peter Powell

Nagyot zuhant a Liverpool

Az Arne Slot által említett Jeremie, a jobb oldalon játszó Jeremie Frimpong már másodszor maródi a szezonban, ám az ő esetleges újbóli pályára lépése nem jelentene akkora változást, mint Alisson Beckeré. Évek óta a brazil nevével kezdődik alapesetben a Liverpool összeállítása, a sérüléséig ez ebben a szezonban sem volt ez másképp.

Távollétében ötből négyszer kikapott a bajnokságban a Liverpool, helyettese, Giorgi Mamardasvili tíz gólt kapott. Nem állítjuk, hogy a georgiai kapus potyagólokat szedett volna be, Alisson jelenléte azonban bizonyára nyugalmat adhatna a mezőnyjátékosoknak.

Szoboszlai Dominikék a sorozatos vereségekkel távol kerültek a címvédésről szőtt álmaiktól, jelenleg nyolcpontos hátránnyal a 8. helyen állnak a listavezetőhöz képest a Premier League tabelláján. A Vörösök az edzőváltáson átesett, az utolsó előtti, 19. helyen szégyenkező Nottingham Forestet fogadják szombaton (16.00, Anfield, tv: Spíler1), és sikerükkel kis nyomást is helyezhetnének a vasárnap a Tottenhamot vendégül látó éllovas Arsenalra. 

Alissonnal vagy nélküle, az előző hat bajnokijából ötöt elveszítő Liverpoolnak kötelező megszereznie a három pontot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.