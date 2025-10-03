Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Nagy a baj Liverpoolban, fontos meccsekről marad le a kulcsember

Továbbra sincs szerencséje a sérülésekkel a Liverpoolban védő Alisson Beckernek, a brazil kapus ezúttal hetekig harcképtelen lesz, ezalatt pedig rangadókat is kénytelen lesz kihagyni. A Liverpool első számú kapusának hiányában Pécsi Ármin váratlan lehetőséghez juthat.

2025. 10. 03.
Alisson sérülése nagy érvágás lehet Liverpoolban (Fotó: AFP/Ozan Kose)
Szegény embert még az ág is húzza – tartja a mondás, amely most tökéletesen igaz a Liverpoolra és Alisson Beckerre. A Vörösök az előző két tétmérkőzésüket elveszítették, a keddi, Galatasaray elleni BL-összecsapáson pedig a brazil futballista ismét kidőlt a sorból combhajlítóizom-sérülés miatt.

Pécsi Ármin felkészülési mérkőzésen már védhetett a Liverpoolban, most Alisson sérülése új esélyt adhat neki
Pécsi Ármin felkészülési mérkőzésen már védhetett a Liverpoolban, most Alisson sérülése új esélyt adhat neki (Fotó: AFP/Darren Staples)

A 33. születésnapját csütörtökön ünneplő brazil kapus azóta átesett a részletes orvosi vizsgálatokon, hogy megállapítsák a sérülés súlyosságát és a kihagyás várható hosszát – ennek eredményét Arne Slot bizonyára ismerteti a pénteki sajtótájékoztatóján –, az azonban bizonyos, hogy több mérkőzésről is lemarad.

David Ornstein, a The Athletic megbízható információkkal rendelkező újságírója úgy értesült, hogy Alisson körülbelül hathetes kihagyásra számíthat – amennyiben ez igaznak bizonyul, úgy a brazil futballista csak a novemberi válogatott szünetet követően, a Nottingham Forest elleni hazai meccsen térhetne vissza.

Ezekről a mérkőzésekről maradhat le Alisson:

  • Október 4.: Chelsea–Liverpool (Premier Legaue) 
  • Október 19.: Liverpool–Manchester United (Premier Legaue) 
  • Október 22.: Eintracht Frankfurt–Liverpool (Bajnokok Ligája) 
  • Október 25.: Brentford–Liverpool (Premier Legaue) 
  • Október 29.: Liverpool–Crytal Palace (Ligakupa) 
  • November 1.: Liverpool–Aston Villa (Premier Legaue) 
  • November 4.: Liverpool–Real Madrid (Bajnokok Ligája) 
  • November 9.: Manchester City–Liverpool (Premier Legaue)

Alisson sérülései a Liverpoolban

Bár posztján a világ egyik legjobbjának számít, Alisson sérülései már sok bosszúságot okoztak csapatának, a kihagyott mérkőzések számáról nem is beszélve. A brazilnak a Chelsea elleni lesz az 56. mérkőzése, amelyről lemarad sérülés miatt a Liverpoolban, különösen az előző két idényben szaporodtak meg ezek a meccsek: a 2023–2024-es kiírásban 17, egy évaddal később pedig 15 összecsapást volt kénytelen kihagyni. A Liverpoolhoz való 2018-as átigazolása óta mindössze két idényben (2018–2019 és 2022–2023) volt végig bevethető, egyébként különböző sérülések és betegségek miatt sokszor került parkolópályára.

– Kissé szokatlan a kapusoknál, nekem viszont nem, mert már volt egy ilyen játékosom a Feyenoordnál Justin Bijlow személyében, akinek gondjai voltak a sérülésekkel, különösen az izomproblémákkal. De tény és való, nem sűrűn látni ilyesmit, ezek kivételes esetek. Vizsgáljuk, mi lehet az oka, és igyekszünk nagyon óvatosak lenni vele – mondta még tavaly októberben Slot.  

Pécsi Ármin nagy lehetősége

Az első számú kapus távollétében minden bizonnyal Giorgi Mamardasvili jut majd több lehetőséghez a fontosabb találkozókon, míg a Ligakupában Freddie Woodman védheti a Vörösök kapuját. Alisson sérülésével Pécsi Ármin is fontosabb szerepet kaphat, és akár az is elképzelhető, hogy a magyar játékos a Crystal Palace elleni Ligakupa-összecsapáson leülhet a kispadra – tétmeccsen első alkalommal.

 

