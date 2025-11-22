orosz-ukrán háborúOrbán ViktorDonald Trumpbéketerv

Zelenszkij döntéskényszerbe került, Von der Leyen levelet írt, a fél internet leállt

Trump béketeremtése új lendületet kapott, Vlagyimir Putyin pedig támogatja az amerikai elnök tervét. Zelenszkijnek hamarosan válaszolnia kell. Kedden a fél internet leállt egy hiba miatt, Japánban pedig ötven éve nem látott tűz pusztít. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai eseményei.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 3:59
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Donald Trump megerősítette, hogy kormánya a jövő csütörtököt tűzte ki határidőnek Ukrajna számára, hogy beleegyezzen a háború lezárását célzó 28 pontos tervbe. Zelenszkijnek kevesebb mint egy hete van dönteni. Az orosz elnök támogatja Trump tervét, Vlagyimir Puyin szerint az „alapját képezheti a végső békerendezésnek” Ukrajnában. 

Donald Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek
Donald Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek
Zelenszkij azonban retteg. Ukrajna jelenleg annak kockázatával szembesül, hogy vagy kulcsfontosságú partnerét, vagy a méltóságát veszíti el – így fogalmazott az ukrán emberekhez szóló videóüzenetében. 

Zelenszkijnek ugyanakkor az egész kormányát és Ukrajnát megrázó korrupciós botránnyal is szembe kell néznie, amelyben napról napra újabb részletekre derül fény. Pénteken újabb név merült fel az ukrán korrupciós botrányban. Ezúttal a korrupcióellenes ügyészség helyettes vezetője kényszerült távozni, mert felmerült a gyanú, hogy információkat szivárogtatott ki az Ukrajna politikai életét megrázó ügyben, amelybe két miniszter is belebukott. Ahogy Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője nevét is egyre gyakrabban emlegetik. 

A héten Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamoknak, amelyben további támogatást, több milliárd eurót kért Ukrajna további pénzelésére. Annak ellenére, hogy épp egy durva korrupciós botrány rázza meg az országot. 

135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának

– erről írt Orbán Viktor a közösségi oldalán. „Az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon. Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk. A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd. A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk” – közölte a miniszterelnök.

Globális technikai problémák miatt jószerivel ellehetetlenült az internet használata kedden napközben. Rengeteg weboldal működtetőjének és potenciális olvasójának okozott bosszúságot a leállás.

A Cloudflare nevű cég technikai hibája miatt szakaszosan és ideiglenesen elérhetetlenné vált kedden számos weboldal, köztük az X, a ChatGPT és más nagy látogatottságú szolgáltatások is. Az internetes infrastruktúra-szolgáltató belső szerverhiba miatt nem tudta kiszolgálni az érintett oldalakat, és a felhasználók hibaüzenetet kaptak betöltés helyett.

Japánban eközben csaknem ötven éve nem látott tűz pusztít a Tokiótól mintegy 770 kilométerre délnyugatra fekvő Óita város egyik körzetében. A lángokban egy ember életét vesztette, több mint 170 épület égett le, és sokan kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben az erős szelek tovább terjesztik a lángokat.

