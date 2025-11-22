Zelenszkij döntéskényszerbe került, Von der Leyen levelet írt, a fél internet leállt

Donald Trump megerősítette, hogy kormánya a jövő csütörtököt tűzte ki határidőnek Ukrajna számára, hogy beleegyezzen a háború lezárását célzó 28 pontos tervbe. Zelenszkijnek kevesebb mint egy hete van dönteni. Az orosz elnök támogatja Trump tervét, Vlagyimir Puyin szerint az „alapját képezheti a végső békerendezésnek” Ukrajnában.
Zelenszkij azonban retteg. Ukrajna jelenleg annak kockázatával szembesül, hogy vagy kulcsfontosságú partnerét, vagy a méltóságát veszíti el – így fogalmazott az ukrán emberekhez szóló videóüzenetében.
