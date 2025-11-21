Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek, Putyin reagált a béketervre

Fontos lépés történt a béke irányába. Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott Kijev számára a 28 pontos béketervének elfogadására.

Donald Trump megerősítette, hogy kormánya a jövő csütörtököt tűzte ki határidőnek Ukrajna számára, hogy beleegyezzen a háború lezárását célzó 28 pontos tervbe

– írja a The Telegraph. A Fox Newsnak adott interjújában az elnök azt mondta: „Sok határidő volt már, de ha a dolgok jól működnek, akkor általában meghosszabbíthatók a határidők. De most a csütörtök a következő.”

A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről. Trump erre azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.

Trump véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem törekszik újabb háborúra. Úgy vélekedett, hogy az oroszok nem jelentenek majd fenyegetést a balti államokra vagy más európai országokra. Ők nem akarnak újabb háborút. Ők most a büntetést viselik – mondta Trump.

Arra a kérdésre, hogy visszavonja-e az adminisztrációja által Oroszországgal szemben kivetett szankciókat, Trump azt mondta, hogy nem fogja. „Nem teszek semmit a szankciók visszavonásával kapcsolatban” – tette hozzá az elnök.

Vlagyimir Putyin orosz elnök közben megerősítette, hogy Oroszország megkapta az Egyesült Államok ukrajnai rendezési tervét. Az orosz biztonsági tanács moszkvai ülésén elmondta, hogy Donald Trump javaslatait augusztusi alaszkai csúcstalálkozójukon vitatták meg. Putyin a most bemutatott 28 pontos tervet azok „modernizált” változatának nevezte.

Az orosz elnök támogatásáról biztosította a 28 pontos tervet, mondván, hogy az „alapját képezheti a végső békerendezésnek” Ukrajnában.

Putyin elmondta, hogy Trump ukrajnai helyzet rendezésére vonatkozó béketervét az alaszkai találkozó előtt megvitatták.

„A megbeszélés során az amerikai fél arra kért minket, hogy kössünk bizonyos kompromisszumokat és mutassunk rugalmasságot, ahogy mondták. Az anchorage-i tárgyalások során megerősítettük, hogy bizonyos összetett kérdések és nehézségek ellenére továbbra is egyetértünk ezekkel a javaslatokkal” – közölte Putyin, és megjegyezte, hogy Ukrajna nem hajlandó elfogadni ezeket a feltételeket.