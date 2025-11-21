béketervVlagyimir PutyinDonald TrumpVolodimir Zelenszkij

Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek, Putyin reagált a béketervre

Zelenszkijnek döntenie kell, az amerikai elnök határidőt szabott 28 pontos béketervének elfogadására. Donald Trump tervét az orosz elnök is kézhezkapta, most az ukrán félnél pattog a labda, miközben az európai háborúpárti országok nemet mondtak a békére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 19:39
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Fontos lépés történt a béke irányába. Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott Kijev számára a 28 pontos béketervének elfogadására. 

Donald Trump megerősítette, hogy kormánya a jövő csütörtököt tűzte ki határidőnek Ukrajna számára, hogy beleegyezzen a háború lezárását célzó 28 pontos tervbe

írja a The Telegraph. A Fox Newsnak adott interjújában az elnök azt mondta: „Sok határidő volt már, de ha a dolgok jól működnek, akkor általában meghosszabbíthatók a határidők. De most a csütörtök a következő.”

A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről. Trump erre azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.

Trump véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem törekszik újabb háborúra. Úgy vélekedett, hogy az oroszok nem jelentenek majd fenyegetést a balti államokra vagy más európai országokra. Ők nem akarnak újabb háborút. Ők most a büntetést viselik – mondta Trump.

Arra a kérdésre, hogy visszavonja-e az adminisztrációja által Oroszországgal szemben kivetett szankciókat, Trump azt mondta, hogy nem fogja. „Nem teszek semmit a szankciók visszavonásával kapcsolatban” – tette hozzá az elnök. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök közben megerősítette, hogy Oroszország megkapta az Egyesült Államok ukrajnai rendezési tervét. Az orosz biztonsági tanács moszkvai ülésén elmondta, hogy Donald Trump javaslatait augusztusi alaszkai csúcstalálkozójukon vitatták meg. Putyin a most bemutatott 28 pontos tervet azok „modernizált” változatának nevezte.

Az orosz elnök támogatásáról biztosította a 28 pontos tervet, mondván, hogy az „alapját képezheti a végső békerendezésnek” Ukrajnában.

 Putyin elmondta, hogy Trump ukrajnai helyzet rendezésére vonatkozó béketervét az alaszkai találkozó előtt megvitatták. 

„A megbeszélés során az amerikai fél arra kért minket, hogy kössünk bizonyos kompromisszumokat és mutassunk rugalmasságot, ahogy mondták. Az anchorage-i tárgyalások során megerősítettük, hogy bizonyos összetett kérdések és nehézségek ellenére továbbra is egyetértünk ezekkel a javaslatokkal” – közölte Putyin, és megjegyezte, hogy Ukrajna nem hajlandó elfogadni ezeket a feltételeket. 

A háborúpárti európai országok nemet mondanak Trump béketervére

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország elutasította Trump békejavaslatát, azt Ukrajna kapitulációjával tartják egyenértékűnek. Zelenszkijnek azonban nem sok választása marad, Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy ellenkező esetben beszünteti nem csupán a fegyverszállításokat, de a hírszerzési információk megosztását is, ami különösen súlyos csapás lenne az ukrán haderő számára. 

Ukrajna jelenleg annak kockázatával szembesül, hogy vagy kulcsfontosságú partnerét, vagy a méltóságát veszíti el 

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, az ukrán emberekhez intézett videóüzenetében az amerikai békejavaslattal kapcsolatosan. Az államfő egyúttal leszögezte: azon fog dolgozni, hogy konstruktív párbeszédet alakítson ki a legfontosabb partnerrel, az Egyesült Államokkal. 

Eljött az egyik legnehezebb pillanat történelmünk során. Komoly nyomás nehezedik most Ukrajnára, és az ország nagyon nehéz választás elé kerülhet: vagy méltóságát veszíti el, vagy kulcsfontosságú partnerének elvesztését teszi kockára. Vagy a bonyolult 28 pont, vagy rendkívül nehéz, az eddigi legnehezebb tél vár ránk

– mondta Zelenszkij, utalva a nemzetközi médiajelentések szerint 28 pontból álló amerikai béketervre. 

Az ukrán elnök közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy egyeztetett J. D. Vance amerikai alelnökkel. Mint írta, sikerült számos részletet áttekinteniük az amerikai fél háború befejezésére irányuló javaslataival kapcsolatban, és azon dolgoznak, hogy „méltóságteljes és valóban hatékony utat tegyünk a tartós béke eléréséhez”. „Hálás vagyok a figyelemért és az együttműködési hajlandóságért velünk és partnereinkkel. Megállapodtunk abban, hogy nemzetbiztonsági tanácsadói szinten együttműködünk az Egyesült Államokkal és Európával, hogy a béke felé vezető út valóban járható legyen” – írta, és hozzátette:

Ukrajna mindig is tiszteletben tartotta és továbbra is tiszteletben tartja Donald Trump amerikai elnök azon vágyát, hogy véget vessen a vérontásnak, és minden reális javaslatot pozitívan értékelünk. Megállapodtunk abban, hogy folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, és csapataink a nap 24 órájában, a hét minden napján készen állnak a munkára.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

