Poszt-trauma

Hont András könyörtelenül leleplezte Magyar Péter jelöltjeit

Lehullt a lepel a jelöltállításról, Kéri akcióba lendült.

Csépányi Balázs
Magyar Péter Hont András Kéri László 2025. 11. 20.
Magyar Péter lépéskényszerben volt, elő kellett állni a farbával. Jelölteket kellett produkálnia. Kissé elhúzódott a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltek bejelentése, többeknek még a bemutatkozását is módosítani kellett, mert más kerületben indultak, mint amiről tudtak, vélhetően az utolsó pillanatban a pártvezetés átpakolta őket, így feltöltve a hiányzó helyeket.

Hont András, Magyar Péter
Magyar Péter. Fotó: Markovics Gábor

Finoman szólva egy szedett-vedett, furcsa csapat jött össze.

Kéri László szerint Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást és még legalább három-négy óbaloldali politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára. Így ezeknek a levitézlett pártokban ülő jelölteknek nem kellene indulniuk egyéniben, ahol Kéri reményei szerint nyerhetnének a most bejelentett tiszások.

A tiszás politológus elmondása alapján Magyar még játszhatja kicsit ezt a megtévesztősdit, de az utolsó pillanatban, amikor a pártoknak le kell majd adniuk az országos listájukat, úgyis fel kell vennie az óbaloldal politikusait a Tisza-listára. 

Ugyanakkor Hont András a Facebook-oldalán egy zseniális gondolatmenettel leplezte le a Tisza Párt megmosolyogtató jelöltállítási struktúráját:

„2010-ben Mogács Dániel elindult az akkor még teljesen avantgárd Kutyapárt színeiben a VII. kerületi polgármesteri székért. Az erzsébetvárosi tévé annak rendje és módja szerint interjút készített vele, a kérdezést egy kezdő riporterre bízták. Így zajlott a beszélgetés, illetve annak egy része: – Miért éppen az Erzsébetvárosban indul? – Minden ideköt. Itt játszottam órákon át a Népligetben… a várakozások a Moszkva téri óra alatt, minden, minden… – Köszönöm. A következő kérdés… Nem tudom, miért ez jutott eszembe a mostani jelöltállításról. (Azt elárulom: nem Mogács miatt).”

Bizony, ez a helyzet. Kéri ezért lépett akcióba, próbálja benyomni a régi levitézlett figurákat. 

Elkezdődött a helyezkedés, de az tisztán látszik, hogy ezek ugyanazok, bármilyenre is maszkírozzák magukat.

Borítókép: Hont András

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

