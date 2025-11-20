Hont András könyörtelenül leleplezte Magyar Péter jelöltjeit

A tiszás politológus elmondása alapján Magyar még játszhatja kicsit ezt a megtévesztősdit, de az utolsó pillanatban, amikor a pártoknak le kell majd adniuk az országos listájukat, úgyis fel kell vennie az óbaloldal politikusait a Tisza-listára.

Ugyanakkor Hont András a Facebook-oldalán egy zseniális gondolatmenettel leplezte le a Tisza Párt megmosolyogtató jelöltállítási struktúráját:

„2010-ben Mogács Dániel elindult az akkor még teljesen avantgárd Kutyapárt színeiben a VII. kerületi polgármesteri székért. Az erzsébetvárosi tévé annak rendje és módja szerint interjút készített vele, a kérdezést egy kezdő riporterre bízták. Így zajlott a beszélgetés, illetve annak egy része: – Miért éppen az Erzsébetvárosban indul? – Minden ideköt. Itt játszottam órákon át a Népligetben… a várakozások a Moszkva téri óra alatt, minden, minden… – Köszönöm. A következő kérdés… Nem tudom, miért ez jutott eszembe a mostani jelöltállításról. (Azt elárulom: nem Mogács miatt).”