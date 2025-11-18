idezojelek
Kétségbeejtő hír érkezett Magyar Péternek, nincs vége a vesszőfutásának

A számok nem hazudnak.

Többször megírtuk, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt lejtmenetben van. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot. Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett, és ez tűpontosan kiderült a Real-Pr 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából.  

Magyar Péter
 Tegnap újabb kétségbeejtő adat látott napvilágot - Fotó: Magyar Társadalomkutató

Nincs mese, Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél. Ami meglepő, hogy a Tisza Párt szavazóinak negyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel. Szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött. Ez bizony az álmoskönyvek szerint nem túl biztató fejlemény Magyar Péter számára. 

Azonban ebből a hírből még magához sem tudott térni a Tisza Párt elnöke, tegnap újabb kétségbeejtő adat látott napvilágot.

A magyar kormány sikeres amerikai útja érezhetően mobilizálta a kormánypárti szavazótábort: a korábbi nyolcról tíz százalékpontra nőtt a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párt előtt – derült ki a Magyar Társadalomkutató legújabb felméréséből. Jelenleg az aktív pártválasztók fele a kormánypártokra voksolna, míg a Tisza Párt a szavazatok negyven százalékára számíthat. A két nagy párton kívül továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe.

Lehet itt hazudozni összevissza, pózolni a Facebookon, hergelni, üvöltözni, a számok nem hazudnak, a tények makacs dolgok. Ahogy pestiesen szokták mondani, Magyar Péternek lefőtt a kávé.

Ennyi!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

