Kétségbeejtő hír érkezett Magyar Péternek, nincs vége a vesszőfutásának

Nincs mese, Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél. Ami meglepő, hogy a Tisza Párt szavazóinak negyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel. Szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött. Ez bizony az álmoskönyvek szerint nem túl biztató fejlemény Magyar Péter számára.

Azonban ebből a hírből még magához sem tudott térni a Tisza Párt elnöke, tegnap újabb kétségbeejtő adat látott napvilágot.

A magyar kormány sikeres amerikai útja érezhetően mobilizálta a kormánypárti szavazótábort: a korábbi nyolcról tíz százalékpontra nőtt a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párt előtt – derült ki a Magyar Társadalomkutató legújabb felméréséből. Jelenleg az aktív pártválasztók fele a kormánypártokra voksolna, míg a Tisza Párt a szavazatok negyven százalékára számíthat. A két nagy párton kívül továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe.